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配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。
提議新的應用程式
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,000 個專業服務報價。 WorkRails 客戶已將服務報價創建時間從數週縮短至數小時，從而縮短了整體銷售週期時間、提高了產品採用率並降低了客戶流失率。
Revv
revv.so
Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 Revv 是一款一體化、無程式碼文件工作流程自動化平台，可隨時隨地透過任何裝置來運作您的業務。 Revv 提供強大的保護，並在具有多層加密且符合當地法律的安全環境中運作。優點：更好的治理和合規性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法規，這使得所有電子簽名文件具有法律約束力。 Revv滿足電子簽名的所有要求。 - 簽名意圖：Revv 透過要求簽署者提交電子簽名來確認簽名者的意圖。 - 同意以電子方式開展業務：Revv 透過要求簽署者在提交文件之前確認其簽名來滿足同意要求。 Revv 也為收件者提供了拒絕簽名請求的選項。 - 簽名歸屬：透過每筆交易的完整審計追蹤建立文件控制。 Revv 透過擷取和儲存帶有日期和時間戳記、簽署者詳細資料和 IP 位址的所有操作來滿足簽章歸屬要求。 - 記錄保留：Revv 自動建立簽署記錄的副本，並將其發送給發送者和接收者以維護他們的交易證明。強大的功能可利用電子簽名創造新的可能性並最大限度地提高業務效益 - - 在範本中建立動態字段作為表單字段，並加快文件建立過程。使用所選模板，在表單欄位中添加自訂詳細信息，然後將其發送給客戶以填寫所需信息，並對文件進行電子簽名。 - 靈活地上傳和發送 PDF 或 DOCX 文件、編輯它們以及發送以獲取電子簽名。 - 使用「填寫並簽名」功能以文字或圖像形式從簽名者收集重要資料。 - 即用型範本和功能豐富的編輯器可立即建立和自訂業務文件並提高業務轉換率。 - 使用大量傳送功能自動將文件傳送給多個收件者並提高您的工作效率。 - 透過 Zapier、Retool 和 Native API 整合您的日常業務應用程式來配置電子簽名工作流程，並節省更多時間、金錢和資源。 - 自由選擇簽名類型 - 點擊簽名、繪製簽名或點擊首字母縮寫。 - 即時追蹤和分析，以便在正確的時間介入和吸引客戶。 - 透過電子郵件、可共享連結、可填寫的網頁表單或 API 整合線上簽署文件的多種選擇。無與倫比的安全性 - - 遵守全球和當地電子簽名法律和最新行業標準。 - 雙重因素（簡訊和電子郵件）身份驗證，以保證簽名者的身份。 - 透過 AWS 全球雲端認證（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）實現高等級安全性，在每一步保護您的資料。 - 符合 PCI DSS 的支付網關 終身存儲 - Revv 提供基於雲端的存儲，使您的記錄永遠安全、有序且易於存取。增強的客戶體驗 - - 透過簡訊立即將文件傳送到行動設備，並降低客戶流失率。 - 協作功能可在文件中與客戶和團隊成員互動並加速簽章流程。無需任何編碼技能的 DIY 平台 - Revv 非常易於使用且易於導航。其直覺的介面不需要外部幫助或特殊技能。為增強客戶能力而建立的支援系統 - 由專家組成的客戶支援團隊，能夠超越自我，為您的業務提供支援。 - 24/7 聊天支援 - 文件的多語言支援 - 支援設計和建立範本 - 幫助中心、支援文章和影片引導您完成整個過程
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實現了符合 ASC-606 的收入確認。
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是透過為加工車間、合約製造商和精加工公司提供最先進、安全、基於雲端的估算和報價系統來幫助他們改善和發展業務。 Paperless Parts 是一個估算和報價平台，支援各種製造工藝，如CNC車床、數控銑瑞士螺絲加工、鈑金製造、積層製造、線切割、水刀、雷射切割和鑄造聚氨酯。無紙化零件不僅是一個報價工具，也是一個銷售、定價和創收工具。無紙化零件軟體將現代業務流程自動化工具與可配置的幾何定價引擎相結合，從而提高報價流程的速度和一致性，從而簡化了製造商現有的工作流程。該平台與 CRM 和 ERP 系統集成，可增強前台營運和銷售團隊的能力，並能夠更有效地回應各種製造流程的詢價。美國各地的製造商已使用該平台分析了超過 100 萬份工作文件，每年贏得了價值超過 10 億美元的訂單。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立於 2021 年 1 月，總部位於加州聖克拉拉，是專為 B2B SaaS 打造的全週期收入自動化平台。 MonetizeNow 的統一報價 (CPQ)、計費和使用平台創建了一個簡化的報價到現金 (Q2C) 流程，可管理所有價格模型和銷售渠道，而無需在 GTM 架構中使用單點解決方案。
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一個 B2B 電子商務平台，可簡化您的銷售。配置、定價、報價 (CPQ) 以創建更有效率的工作環境，並享受完全自動化且根據您的需求量身定制的訂單接收。
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在幾分鐘內建立報價！我們的解決方案是完全可自訂的且易於部署。您的高績效銷售代表是時候停止在銷售管理上浪費時間，而透過自動化節省 90% 的時間了。取代舊系統、電子表格、文件範本、手動資料傳輸等。透過簡化此流程，您可以提高平均訂單價值、創建更準確的預測並消除不必要和有風險的手動工作。將 vloxq 與您現有的系統集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等。
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款綜合銷售工具，幫助企業數位化銷售流程，提供內容共享、報價配置和電子簽署等功能，以支持銷售團隊的需求。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Pricefx
pricefx.com
Pricefx是一個雲端定價優化平台，幫助企業實時調整定價策略，以提高利潤和效率，並提供精確的價格分析。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 適用於製造業。我們的 CPQ 軟體連接銷售和生產流程，使您的銷售團隊、經銷商甚至客戶能夠準確無誤地配置複雜的產品。 Elfsquad 產生完美的報價文件，無縫滿足客戶需求。與您現有的 IT 基礎架構集成，實現無錯誤生產。 Elfsquad CPQ 由了解銷售的人員實施，不需要任何程式設計知識。
Salesbricks
salesbricks.com
為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 專為 IT 產業的託管服務供應商和加值經銷商而設計。我們的服務 CPQ 軟體為售前流程的每一步帶來了效率、一致性和準確性。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一個強大的報價工具，支援您所有的報價和發票需求。建立報價、追蹤和監控報價變更、自訂佈局、儲存聯絡人記錄、公司記錄、設定重複報價和到期日期。此外，還與 Monday.com 等專案管理工具、SugarCRM 等 CRM 應用程式以及 Quick Books 等會計工具整合。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解決方案；從提出提案到結束。透過納入自動化客戶入職流程，確保更高的轉換率和改善的客戶體驗。這也可以幫助您了解您的建議並獲得所有細節以增加您的成交量。減少流失並將更多提案轉換為活動發票。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎架構設計與工作流程工具。我們透過自動化日常報價和估算任務，幫助系統整合商和企業加快解決方案準備、降低成本並加快實現價值的速度。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券、線上計費和互動式客戶門戶，所有這些都與您當前的會計和 CRM 系統整合和同步。支付標記化和自動失敗支付恢復可確保不會錯過任何付款並且所有資料都是安全的。 2. 銷售和成功自動化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我們的 QTC 和 CPQ 功能自動為潛在客戶報價、控制定價並更快地完成交易。從建立報價到向客戶收取現金的一切。使您的銷售和成功團隊能夠處理 QTC 流程並消除部門瓶頸。不再事後猜測，讓您的銷售團隊在明確定義的框架內處理新合約創建的所有方面 - 從報價到電子簽名和付款。與客戶經理共享整個團隊的所有歷史通訊資料、文件、文件、發票和合約。使用 Armatic 內建的聯絡中心與您的客戶溝通。利用 Armatic 淨推薦值引擎加入成長速度比競爭對手快 2 倍的公司。使您的團隊能夠在客戶回饋的支持下做出更好的決策。 3. 人力資本自動化（eNPS、員工倡議、合約、電子記錄）：衡量並提高員工對 Armatic 員工 NPS 的滿意度。與員工建立溝通回饋循環，以提高忠誠度和員工敬業度。透過員工倡導擴大公司的社會影響力。利用員工的社交網絡，為他們提供一個簡單的方式來分享經批准的公司資訊。您公司的社交貼文會吸引大量的潛在客戶和潛在新員工。為整個組織的人力資源團隊和經理提供一個解決方案，用於安全地電子簽署、儲存和管理所有員工合約。在整個團隊中共享所有歷史通訊資料、文件、文件、員工合約和保密協議。 Armatic 員工聯絡人管理器使您的團隊能夠即時、輕鬆地存取所有員工相關信息，包括通訊資料、合約和 HR 相關註釋。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一個基於訂閱的即時報價和電子商務解決方案，專為CNC和增材製造商設計，支持自動報價和在線支付。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
製造過程很複雜。賣掉不該有的。 In Mind Cloud 是專為製造商打造的可擴展數位銷售平台。我們的端到端銷售軟體可以完美地將您的客戶目標與您的生產能力結合起來，並將您的所有銷售流程整合到一個平台上。 In Mind Cloud 數位銷售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端效能，利用您豐富的產品知識和智慧分析的力量來提高銷售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家獨立的製造銷售平台供應商，其使命是為製造商賦能。我們透過在新加坡、德國、美國的辦事處和高價值合作夥伴網路在全球開展業務。
Orgzit
orgzit.com
Orgzit 提供企業 CRM 的強大功能和 Excel 的靈活性。 Orgzit 是一個面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。它可以幫助您從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程序，從而幫助簡化銷售、報價、服務和財務。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 是一款自動化計費系統，支持多種定價模型和集成，助力企業快速實現貨幣化和擴展業務。
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx是一個綜合保險管理平台，幫助保險代理商管理報價、客戶資料和業務運營，提高效率和客戶滿意度。
Quoter
quoter.com
引號是一款針對IT服務供應商的報價軟件，簡化報價生成和管理流程，提升業務效率和客戶溝通。
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