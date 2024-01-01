CPQ軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

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配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，從內容中獲取買家見解，並為銷售代表提供更多時間進行銷售。如何？將銷售資料變成漂亮的自動化網頁。透過完美的提案、推廣、銷售報價、客戶引導頁面等打造難忘的銷售體驗。您發送的每個 Qwilr 頁面都是一個漂亮的互動式網頁，具有互動式媒體、智慧追蹤和自動化功能。告別靜態 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的銷售能力。使用 Qwilr，您可以： 建立給買家留下深刻印象的自訂互動式銷售資料： 發送 URL，而不是無休止的附件。分享產品簡報、定價、額外服務，並觀察買家與個人化體驗的互動。保持每個頁面的品牌一致：使用我們的品牌編輯器標準化您的所有銷售材料，將您的字體和顏色應用到每個頁面
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 現金平台報價可幫助 IT 服務提供者節省時間並增加收入。立即升級您的報價到現金流程。在幾分鐘內發送獲勝的銷售報價。 Quoter 是為銷售團隊提供的線上報價軟體。我們易於使用的平台、自動化工作流程和無限的用戶定價計劃將使您的團隊能夠創建比以往更多的報價。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款線上提案軟體，可讓您控制和了解銷售流程中最重要的階段。關閉。從交易設計到簽署，獲得主導交易的信心和彈性。建立令人印象深刻的銷售文檔，保持一致且無錯誤。獲得有關擴展流程、及時參與和準確預測的見解。為您的客戶和潛在客戶提供無縫簽核體驗。功能包括靈活且用戶友好的設計編輯器、電子簽名、CRM 整合、數據驅動的見解、互動式定價、內容管理、批准等等。如果您準備好為您的銷售團隊提供競爭優勢，請造訪我們的網站或透過 https://www.proposify.com 預訂簡報。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
EZLynx
ezlynx.com
領先的保險軟體單一平台解決方案，包括基於雲端的 EZLynx 評級引擎和 EZLynx 管理系統。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一款針對 CNC 和增材製造車間的基於訂閱的即時報價和電子商務解決方案。基於雲端的軟體允許立即報價和線上支付，同時還可以分析和修復 CAD 和其他 3D 列印文件，確保零件正確定向和製造。 DigiFabster 的後端系統為您提供所需的所有靈活性，讓您能夠確定機器時間、材料、勞動力、精加工等成本。您可以建立折扣規則並新增溢價以實現快速週轉時間。該軟體支援 10 種技術，具有多種定價和折扣選項。 DigiFabster 的 CRM 專為滿足機械車間和服務機構的需求而設計。這些強大的工具使您能夠 24/7 與客戶保持聯繫，無需人工和費用。我們完整記錄的 API 可讓您將...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一體化銷售工具，可數位化、加速和管理整個銷售流程，從行銷資料的展示到訂單的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 內容分享：以數位格式同時向您的銷售團隊分發行銷資料，例如小冊子、目錄、產品規格、簡報、影片、價目表和促銷活動。只需單擊即可輕鬆搜尋任何內容並透過電子郵件發送。報價配置器：建立無錯誤報價，包括多產品供應、可選服務、捆綁、折扣和促銷。在與客戶談判期間查看最終報價，找到適合其需求的解決方案並透過電子郵件發送。電子簽名：可以隨時隨地直接在賣家的設備上簽署合同，或者客戶可以使用 OTP 身份驗證以自助方式輕鬆簽署合約。其他可用模組包括銷售追蹤器、資料管理...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是透過為加工車間、合約製造商和精加工公司提供最先進、安全、基於雲端的估算和報價系統來幫助他們改善和發展業務。 Paperless Parts 是一個估算和報價平台，支援各種製造工藝，如CNC車床、數控銑瑞士螺絲加工、鈑金製造、積層製造、線切割、水刀、雷射切割和鑄造聚氨酯。無紙化零件不僅是一個報價工具，也是一個銷售、定價和創收工具。無紙化零件軟體將現代業務流程自動化工具與可配置的幾何定價引擎相結合，從而提高報價流程的速度和一致性，從而簡化了製造商現有的工作流程。該平台與 CRM 和 ERP 系統集成，可增強前台營運和銷售團隊的能力，並能夠更有效地回應各種製造...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一個 B2B 電子商務平台，可簡化您的銷售。配置、定價、報價 (CPQ) 以創建更有效率的工作環境，並享受完全自動化且根據您的需求量身定制的訂單接收。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立於 2021 年 1 月，總部位於加州聖克拉拉，是專為 B2B SaaS 打造的全週期收入自動化平台。 MonetizeNow 的統一報價 (CPQ)、計費和使用平台創建了一個簡化的報價到現金 (Q2C) 流程，可管理所有價格模型和銷售渠道，而無需在 GTM 架構中使用單點解決方案。
Revv
revv.so
Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 R...
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 讓公司能夠快速將新創新貨幣化，同時擴展和自動化計費流程。利用 Zuora Billing 的公司能夠透過 50 多種開箱即用的定價模型、可配置的折扣和計費觸發器來解鎖新的成長策略。定價與 Zuora CPQ 同步以支援直銷、API 以支援消費者管道，並能夠啟用自助服務和合作夥伴入口網站以培養跨任何銷售管道的客戶。最後，Zuora Billing 允許公司透過自動分配、編排供應、總帳互動、稅務引擎連接器以及對 40 多個支付網關的支援來大規模自動化其計費操作。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎架構設計與工作流程工具。我們透過自動化日常報價和估算任務，幫助系統整合商和企業加快解決方案準備、降低成本並加快實現價值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解決方案；從提出提案到結束。透過納入自動化客戶入職流程，確保更高的轉換率和改善的客戶體驗。這也可以幫助您了解您的建議並獲得所有細節以增加您的成交量。減少流失並將更多提案轉換為活動發票。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一個強大的報價工具，支援您所有的報價和發票需求。建立報價、追蹤和監控報價變更、自訂佈局、儲存聯絡人記錄、公司記錄、設定重複報價和到期日期。此外，還與 Monday.com 等專案管理工具、SugarCRM 等 CRM 應用程式以及 Quick Books 等會計工具整合。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 專為 IT 產業的託管服務供應商和加值經銷商而設計。我們的服務 CPQ 軟體為售前流程的每一步帶來了效率、一致性和準確性。
Salesbricks
salesbricks.com
為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 適用於製造業。我們的 CPQ 軟體連接銷售和生產流程，使您的銷售團隊、經銷商甚至客戶能夠準確無誤地配置複雜的產品。 Elfsquad 產生完美的報價文件，無縫滿足客戶需求。與您現有的 IT 基礎架構集成，實現無錯誤生產。 Elfsquad CPQ 由了解銷售的人員實施，不需要任何程式設計知識。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在幾分鐘內建立報價！我們的解決方案是完全可自訂的且易於部署。您的高績效銷售代表是時候停止在銷售管理上浪費時間，而透過自動化節省 90% 的時間了。取代舊系統、電子表格、文件範本、手動資料傳輸等。透過簡化此流程，您可以提高平均訂單價值、創建更準確的預測並消除不必要和有風險的手動工作。將 vloxq 與您現有的系統集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,00...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
製造過程很複雜。賣掉不該有的。 In Mind Cloud 是專為製造商打造的可擴展數位銷售平台。我們的端到端銷售軟體可以完美地將您的客戶目標與您的生產能力結合起來，並將您的所有銷售流程整合到一個平台上。 In Mind Cloud 數位銷售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端效能，利用您豐富的產品知識和智慧分析的力量來提高銷售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家獨立的製造銷售平台供應商，其使命是為製造商賦能。我們透過在新加坡、德國、美國的辦事處和高價值合作夥伴網路在全球開展業務。