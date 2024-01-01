CPQ軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

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配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
EZLynx
ezlynx.com
比較評級者、代理管理系統 (AMS)、保險網站設計
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
DigiFabster
digifabster.com
成本估算軟體如何提高 CNC 機械車間的銷售？提供即時線上 CNC 報價有助於機械車間滿足客戶不斷變化的需求。在內部使用，可將您的詢價回應時間縮短至幾分鐘，或使用 DigiFabster 的機械車間報價軟體在您的網站上提供 24/7 線上報價和訂單。
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一體化銷售工具，可數位化、加速和管理整個銷售流程，從行銷資料的展示到訂單的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 內容分享：以數位格式同時向您的銷售團隊分發行銷資料，例如小冊子、目錄、產品規格、簡報、影片、價目表和促銷活動。只需單擊即可輕鬆搜尋任何內容並透過電子郵件發送。報價配置器：建立無錯誤報價，包括多產品供應、可選服務、捆綁、折扣和促銷。在與客戶談判期間查看最終報價，找到適合其需求的解決方案並透過電子郵件發送。電子簽名：可以隨時隨地直接在賣方設備上簽署合同，或者客戶可以使用 OTP 身份驗證以自助方式輕鬆簽署合約。其他可用模組包括銷售追蹤器、資料管理器...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一個 B2B 電子商務平台，可簡化您的銷售。配置、定價、報價 (CPQ) 以創建更有效率的工作環境，並享受完全自動化且根據您的需求量身定制的訂單接收。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立於 2021 年 1 月，總部位於加州聖克拉拉，是專為 B2B SaaS 打造的全週期收入自動化平台。 MonetizeNow 的統一報價 (CPQ)、計費和使用平台創建了一個簡化的報價到現金 (Q2C) 流程，可管理所有價格模型和銷售渠道，而無需在 GTM 架構中使用單點解決方案。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是透過為加工車間、合約製造商和精加工公司提供最先進、安全、基於雲端的估算和報價系統來幫助他們改善和發展業務。 Paperless Parts 是一個估算和報價平台，支援各種製造工藝，如CNC車床、數控銑瑞士螺絲加工、鈑金製造、積層製造、線切割、水刀、雷射切割和鑄造聚氨酯。無紙化零件不僅是一個報價工具，也是一個銷售、定價和創收工具。無紙化零件軟體將現代業務流程自動化工具與可配置的幾何定價引擎相結合，從而提高報價流程的速度和一致性，從而簡化了製造商現有的工作流程。該平台與 CRM 和 ERP 系統集成，可增強前台營運和銷售團隊的能力，並能夠更有效地回應各種製造...
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎架構設計與工作流程工具。我們透過自動化日常報價和估算任務，幫助系統整合商和企業加快解決方案準備、降低成本並加快實現價值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解決方案；從提出提案到結束。透過納入自動化客戶入職流程，確保更高的轉換率和改善的客戶體驗。這也可以幫助您了解您的建議並獲得所有細節以增加您的成交量。減少流失並將更多提案轉換為活動發票。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一個強大的報價工具，支援您所有的報價和發票需求。建立報價、追蹤和監控報價變更、自訂佈局、儲存聯絡人記錄、公司記錄、設定重複報價和到期日期。此外，還與 Monday.com 等專案管理工具、SugarCRM 等 CRM 應用程式以及 Quick Books 等會計工具整合。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 專為 IT 產業的託管服務供應商和加值經銷商而設計。我們的服務 CPQ 軟體為售前流程的每一步帶來了效率、一致性和準確性。
Salesbricks
salesbricks.com
為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 適用於製造業。我們的 CPQ 軟體連接銷售和生產流程，使您的銷售團隊、經銷商甚至客戶能夠準確無誤地配置複雜的產品。 Elfsquad 產生完美的報價文件，無縫滿足客戶需求。與您現有的 IT 基礎架構集成，實現無錯誤生產。 Elfsquad CPQ 由了解銷售的人員實施，不需要任何程式設計知識。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。
Connectbase
connectbase.com
我們為連接產業提供位置洞察和自動化工具，幫助他們贏得更多交易。改變您的網路購買和銷售。
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在幾分鐘內建立報價！我們的解決方案是完全可自訂的且易於部署。您的高績效銷售代表是時候停止在銷售管理上浪費時間，而透過自動化節省 90% 的時間了。取代舊系統、電子表格、文件範本、手動資料傳輸等。vloxq 可以透過組合產品資訊、計算電子表格和法律文件（請參閱螢幕截圖）來自動建立報價時的多個步驟。透過簡化此流程，您可以提高平均訂單價值、創建更準確的預測並消除不必要和有風險的手動工作。將 vloxq 與您現有的系統集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
Revv
revv.so
Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 R...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,00...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
製造過程很複雜。賣掉不該有的。 In Mind Cloud 是世界上唯一專為製造業打造的可擴展數位銷售平台。加速您的銷售流程，贏得更多交易並以比您想像的更快的速度領先於競爭對手。