Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 課程創作軟體 - 最受歡迎的應用程式

課程創作軟體使組織能夠產生專為教育目的而設計的引人注目的互動式多媒體內容。它用於製作適合企業培訓和傳統學術環境的培訓課程和材料。學習內容管理系統 (LCMS) 是專為教育機構量身打造的課程創作工具的子集，屬於此類。這些工具使組織能夠開發可無縫整合到學習管理系統 (LMS) 中的教育內容，從而為員工或學生製定獨特的教育計劃。 課程創作解決方案通常部署在人力資源部門和教育機構內，使管理員能夠在不需要程式設計專業知識的情況下創建教育內容。這些解決方案以基於雲端的格式和本地格式提供，通常遵循可共享內容物件參考模型 (SCORM)，該模型提供了與 LMS 軟體進行內容整合的標準和規範。此外，許多課程創作產品都利用簡報軟體基礎，為使用者提供熟悉的介面來開發課程內容。