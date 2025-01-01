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課程創作軟體使組織能夠產生專為教育目的而設計的引人注目的互動式多媒體內容。它用於製作適合企業培訓和傳統學術環境的培訓課程和材料。學習內容管理系統 (LCMS) 是專為教育機構量身打造的課程創作工具的子集，屬於此類。這些工具使組織能夠開發可無縫整合到學習管理系統 (LMS) 中的教育內容，從而為員工或學生製定獨特的教育計劃。 課程創作解決方案通常部署在人力資源部門和教育機構內，使管理員能夠在不需要程式設計專業知識的情況下創建教育內容。這些解決方案以基於雲端的格式和本地格式提供，通常遵循可共享內容物件參考模型 (SCORM)，該模型提供了與 LMS 軟體進行內容整合的標準和規範。此外，許多課程創作產品都利用簡報軟體基礎，為使用者提供熟悉的介面來開發課程內容。
提議新的應用程式
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
學習工作室AI是一個AI驅動的平台，簡化在線課程創建，提供互動學習體驗和學習分析，支持多設備使用。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一個視頻平台，讓用戶錄製、編輯、分享和管理互動視頻，適用於學習和發展。
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360是一個綜合工具，幫助用戶創建互動式電子學習內容，適合初學者及專業設計師使用。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。
Rise
rise.com
Rise 是一個全方位的線上訓練系統，讓員工能輕鬆創建和管理互動性課程，並簡單分發和追蹤學習進度。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一個無需編碼的靈活平台，用來創建應用程序和互動內容，適合教育及營銷領域。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt是一個虛擬IT實驗室平台，提供瀏覽器中的產品體驗，幫助企業生成需求並提高產品採用率。
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith是一款利用生成AI快速創建和分享電子學習內容的課程編寫工具，支持多語言和團隊協作。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一個基於生成AI的員工學習和參與平台，幫助企業入職、提升技能及留住員工，提供互動學習模塊和軟技能課程。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
7taps
7taps.com
7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
Lingio
lingio.com
Lingio是一個針對前線員工的語言學習平台，提供超過100種語言的互動課程，結合人工智慧和遊戲化學習。
Flowclass
flowclass.io
Flowclass是一個提供教育者和家教建立課程登陸頁面的平台，整合了行銷工具、預約和支付系統，以幫助擴大教育業務。
Meleton
meleton.com
Meleton是一個在線課程創建平台，提供課程創建、支付接受、學生管理和自動銷售工具，供學校和專家使用。
Exly
exlyapp.com
Exly 是一個無需編碼的全功能 SaaS 平台，幫助用戶從零開始建立和發展業務，包括管理課程、直播、網絡研討會及一對一諮詢等功能。
Profi
profi.io
Profi是一個為專業服務提供者設計的整合平台，簡化調度、客戶管理和計費等任務，幫助用戶提升業務效率。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一個數位學習模組開發平台，提供互動式e-Learning工具和學習管理系統，方便用戶創建學習體驗並提供客戶支持。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一個 SAAS 平台，幫助教育者創建和管理品牌在線課程及測驗，並提供移動應用支持和分析功能。
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox 是一個由 AI 驅動的學習管理系統，幫助用戶簡化在線課程的創建和管理過程，並提供互動性和自定義功能。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一個線上學習平台，提供互動式和個性化的學習體驗，支持課程創建和管理，並包含100多個業務課程。
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean是一款學習管理系統（LMS），協助企業自動化員工及合作夥伴的培訓課程，並提供個性化學習體驗。
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack 是一個線上工具，可創建和設計情境式電子學習，並與其他電子學習軟件整合，增強學習者的互動經驗。
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習課程編輯工具，提供豐富模板，支持多人合作，可快速開發互動式教學課程。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是一個綜合性的電子學習平台，提供教學回饋機制和多元課程，幫助企業提升員工技能並實現商業目標。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是一款電子學習創作工具，提供可用模板和測驗，幫助用戶輕鬆建立學習內容，並符合 WCAG 2.1 AA 標準。
SlidePresenter
slidepresenter.com
SlidePresenter 讓員工輕鬆創建和分享視頻內容，促進知識傳遞和自我學習，提高工作效率。
Cognota
cognota.com
Cognota 是一個專為學習與發展團隊設計的管理平台，可以簡化培訓請求、改善項目規劃並促進與專家的合作。
Elucidat
elucidat.com
Elucidat是一個雲端電子學習創作平台，簡化製作專業的多語言學習內容，並支持與學習管理系統整合及實時協作。
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk是一個互動學習平台，幫助講師減少時間，增強學習者參與，並改善課程質量，提供沉浸式學習體驗。
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