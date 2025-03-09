找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
課程創作軟體使組織能夠產生專為教育目的而設計的引人注目的互動式多媒體內容。它用於製作適合企業培訓和傳統學術環境的培訓課程和材料。學習內容管理系統 (LCMS) 是專為教育機構量身打造的課程創作工具的子集，屬於此類。這些工具使組織能夠開發可無縫整合到學習管理系統 (LMS) 中的教育內容，從而為員工或學生製定獨特的教育計劃。 課程創作解決方案通常部署在人力資源部門和教育機構內，使管理員能夠在不需要程式設計專業知識的情況下創建教育內容。這些解決方案以基於雲端的格式和本地格式提供，通常遵循可共享內容物件參考模型 (SCORM)，該模型提供了與 LMS 軟體進行內容整合的標準和規範。此外，許多課程創作產品都利用簡報軟體基礎，為使用者提供熟悉的介面來開發課程內容。
提議新的應用程式
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習創作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支援下輕鬆開發引人入勝、互動式且完全響應式的電子學習課程。 Prodient.io 可供您的任何團隊成員使用，無論其技能、能力和專業知識如何，都可以快速開發有效的電子學習課程，並且充滿豐富的互動模板，包括互動、場景、影片、動畫、遊戲和測驗。最好的部分是什麼？您可以透過 SCORM 1.2/2004 輸出在任何平台上託管課程。您可以以自己舒適的方式進行學習，以自己真實的方式行銷課程，根據需要重新調整教育的用途，根據您的業務需求為您自己、您的客戶和合作夥伴進行銷售和轉售。以下是您應該選擇 Prodient 的原因： 1. 易於建置：使用 60 多個不同的範本簡化課程建立。 2. 快速開發：在幾分鐘內發展電子學習課程。 3. 響應式和移動：使電子學習課程適應不同的螢幕尺寸。 4. 補救：確保重新閱讀、重新學習和修改資訊、評估後。 5.在地化：支援特定語言和文化的內容翻譯任務。 6. 音訊：您可以新增您選擇的音訊並在整個互動式範本中同步它們。 7. 文字轉語音：提升透過各種語言方言啟發文本的能力。 8. 輔助功能：支援輔助功能，以滿足不同學習者的需求。 9. 協作和審閱：協助電子學習課程的多作者審查和編輯週期。 10.平台相容性：支援多平台，相容於SCORM 1.2/2004輸出。 11. 成本效益：大幅降低電子學習課程開發成本。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk 的互動式學習平台可協助教師節省時間、最大限度地提高學習者的參與度並利用人工智慧來提高課程品質。借助 IlumiDesk，組織可以透過提供身臨其境的實踐學習體驗來提高知識保留率，並幫助學生為實際應用做好準備。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一個無需編碼的靈活平台，用來創建應用程序和互動內容，適合教育及營銷領域。
Profi
profi.io
Profi是一個為專業服務提供者設計的整合平台，簡化調度、客戶管理和計費等任務，幫助用戶提升業務效率。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，以確保每個級別都達到高品質標準。每門課程都採用遊戲化的微學習方法，確保學習既有趣又有效，從而提高參與度和學習保留率。
Elucidat
elucidat.com
Elucidat 是一個正在改變電子學習創作遊戲規則的創作平台；讓團隊可以輕鬆製作既有吸引力又符合其品牌的內容。 Elucidat 專為應對學習團隊面臨的真正挑戰而打造，將易用性與全面支援和專家建議融為一體。它是用多種語言創建引人注目的內容、追蹤課程成功以及保持一切內容清晰且品牌一致的首選。在 Elucidat 中創建的電子學習完全符合 SCORM 標準，使用 HTML5 創建，自動回應，並且適用於任何裝置和任何學習管理系統。因參與率低或容量有限而苦苦掙扎？透過 Elucidat 的學習諮詢服務，您可以利用豐富的無與倫比的專業知識和創新解決方案，這是您在其他地方找不到的。透過 Elucidat 業界知名的部落格了解最新的數位學習趨勢、最佳實踐和資源：https://www.elucidat.com/blog/。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門的成功經理 - 免費！了解更多：www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一個也是唯一一個針對學習和開發團隊的營運平台。我們的平台使 L&D 團隊能夠簡化培訓請求管理、改進專案和能力規劃、快速設計內容並與中小企業更有效地協作。所有行業的客戶都在利用 Cognota 消除對多種工具來管理學習操作的需求，從而提高生產力。希望在 L&D 產業蓬勃發展？加入充滿活力的 LearnOps® 社區，該社區是 L&D 專業人士獲取見解、參與發人深省的討論、獲取精選資源並保持行業趨勢領先地位的中心。釋放集體智慧和經驗的力量 #LearnOpsCommunity 免費加入 LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
詳細的手冊和文件、大量的現場或網路培訓，但仍然感覺這些知識根本沒有傳達給您的同事 - 或者不是在正確的時間？那你應該了解 SlidePresenter！讓您的員工能夠將他們的知識轉化為引人入勝的影片內容，而無需任何經驗或技術技能！透過我們直覺的使用者介面，所有員工都可以在幾分鐘內創建和編輯自己的影片內容，並透過測驗和調查等眾多互動功能來豐富影片內容。之後，只需在您自己的企業影片平台上一鍵點擊即可輕鬆安全地與同事或整個組織分享員工產生的影片內容。這可以為您的企業知識轉移節省寶貴的時間和資源。更重要的是：您為同事創造了一個有吸引力的中心聯繫點。在您的企業視訊平台上，所有員工都會收到有用的知識內容，以回答他們「在工作流程中」的個人問題，除此之外，還鼓勵他們瀏覽、點讚其他員工生成的影片內容並與之互動。 SlidePresenter 的用例與您公司的要求一樣多樣化：從快速點擊說明、產品培訓到內部入職培訓、電子學習或實踐學習要點。許多行業的 600 多家市場領導者已經成功地依靠員工為員工進行知識轉移，以便每個需要知識的人都可以隨時快速找到知識。使用 SlidePresenter 的優勢： - 透過易於理解的影片內容在您的組織中實現自我導向、持續學習。 - 透過隨時隨地提供知識來提升（新）員工的績效。 - 讓同事快速輕鬆地製作和分享解釋性影片內容，從而減少同事提出的常見問題。 - 憑藉直覺的使用者體驗，輕鬆創建內容，提升員工與同事分享知識的動機。 - 讓您的員工參與您的知識轉移，從而增強他們對您公司的忠誠度。 - 使所有部門和工作層級的員工能夠與整個組織的同事分享他們的知識。 - 透過正式學習和培訓形式以及員工透過視訊內容產生的學習來創造多樣化的學習體驗。 - 透過將您的員工融入知識轉移中來節省您的學習與發展部門的資源。 - 創建一個中央視訊平台，您的員工始終可以在其中找到他們出色工作所需的知識。
BranchTrack
branchtrack.com
在您的瀏覽器中創建、設計和提供引人入勝的基於場景的電子學習。與 Lectora、Storyline、Captivate 和幾乎所有其他電子學習軟體一起使用。
Exly
exlyapp.com
Exly 是一款無程式碼一體化 SaaS 平台，可協助您從頭開始建立和發展您的業務。您不僅可以組織錄製的課程，還可以組織現場課程和網路研討會，並透過 WhatsApp 發送連結。您可以記錄和管理您的課程，並將它們列在使用 Exly 建立的網站的銷售頁面上。它甚至提供組織一對一諮詢以提供個人化服務的選項。現在，利用Exly 的一系列服務，事半功倍，其中包括： 一對一諮詢、錄製和現場課程、網絡研討會和研討會自動電子郵件水滴活動和提醒定制網站構建器帶有定制支付鏈接的無縫支付網關折扣代碼、品牌/附屬機構合作夥伴關係，早鳥提供超豐富的分析
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一個專為教育工作者和導師設計的平台，用於建立課程登陸頁面，這些課程可以用作獨立的個人資料頁面或整合到現有網站中。我們將行銷工具、預訂和支付系統整合到同一平台中，以便您可以擴展您的教育業務並招收更多學生。
Coursebox
coursebox.ai
AI 支援的 LMS（學習管理系統）中的 Coursebox。 AI 功能將為您建立草稿課程，並將其置於拖放課程編輯器中，以便您可以編輯課程並添加任何缺少的部分。這大大減少了創建課程作業所需的時間。組織可以使用這個平台來培訓員工，也可以供線上銷售課程的企業使用。教育機構也可以使用 Coursebox。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是您的團隊想要使用的唯一電子學習創作工具。充滿了現成的內容，只需將您的內容複製並貼上到我們龐大的範本庫中即可。只需單擊按鈕即可新增測驗和評估區塊，並在幾分鐘內啟動。憑藉數據、研究和分析的強大洞察力，我們創建了一個工具，讓您能夠創造令人難以置信的成功學習體驗。 HowToo也是第一個符合WCAG 2.1 AA標準的工具。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一個 SAAS 平台，為教育工作者提供安全的品牌應用程式。任何教育工作者都可以輕鬆地從自己的品牌網站和行動應用程式開始銷售課程和測試，而無需擔心技術問題。教育工作者可以在線上發展他們的學院並產生 20 倍的回報。
Lingio
lingio.com
Lingio是一個針對前線員工的語言學習平台，提供超過100種語言的互動課程，結合人工智慧和遊戲化學習。
Meleton
meleton.com
Meleton 是一個創建線上課程的平台。超過 6,000 所學校和專家創建課程，幫助超過 50,000 名學生學習新知識或掌握新技能。使用 MELETON，您可以： 建立您自己的任何主題的線上課程。接受銷售線上課程的付款。使用內建 CRM 進行學生會計。使用銷售工具：電子郵件通訊、頁面建立器、自動銷售漏斗。您可以使用直覺的編輯器建立課程、為學生建立作業、使用互動式測驗以及舉辦網路研討會。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS軟件的領先提供商，旨在創建更聰明的員工和更快樂的客戶。借助一套全面的工具，包括培訓製造商，知識庫，測驗製造商，調查製造商，CRM等，促進組織使組織增強學習，簡化支持和推動客戶滿意度。 致力於執行100年客戶喜悅的任務，Proprofs為150多個國家 /地區的1500萬用戶提供服務。 Proprofs產品包括： - 培訓製造商 - 測驗製造商 - 調查製造商 - Qualaroo Insights - 實時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 項目管理 - Picreel彈出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 許多財富500強公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及來自鳳凰城，哈佛大學和耶魯大學等領先的教育學院的用戶都使用了智能工具。 該網站以70多種語言託管了超過一百萬個內容。這是一個領先的在線培訓和評估平台，擁有世界上最大的專業測試和測驗庫。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一個視頻平台，讓用戶錄製、編輯、分享和管理互動視頻，適用於學習和發展。
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360是一個綜合工具，幫助用戶創建互動式電子學習內容，適合初學者及專業設計師使用。
Rise
rise.com
Rise是員工喜愛的線上培訓系統。它是一個一體化系統，使線上培訓變得易於創建、令人愉快且易於管理。您可以在直覺的企業級系統中獲得管理線上培訓所需的一切。借助精美的示範、有用的模板和數百個預先建立的商業課程，任何人都可以快速建立課程、指南和其他培訓內容。 Rise 中的培訓具有互動性和吸引力，因此您的團隊會真正享受它。由於它是一個一體化系統，因此培訓的分發、追蹤和分析非常簡單。
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith是一款利用生成AI快速創建和分享電子學習內容的課程編寫工具，支持多語言和團隊協作。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
學習工作室AI是一個AI驅動的平台，簡化在線課程創建，提供互動學習體驗和學習分析，支持多設備使用。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt是一個虛擬IT實驗室平台，提供瀏覽器中的產品體驗，幫助企業生成需求並提高產品採用率。
7taps
7taps.com
7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
AcademyOcean
academyocean.com
發現綜合學習管理系統（LMS）和電子學習平台軟件，旨在輕鬆創建和提供公司培訓課程。立即體驗快速的課程開發和計劃演示！ Academyocean是一種LMS系統，可通過提供在其行業中排名最高的軟件以易於使用（10中的9.9），從而幫助企業自動培訓為員工，客戶和合作夥伴自動化培訓。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
© 2025 WebCatalog, Inc.