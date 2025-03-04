課程創作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 坦尚尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
課程創作軟體使組織能夠產生專為教育目的而設計的引人注目的互動式多媒體內容。它用於製作適合企業培訓和傳統學術環境的培訓課程和材料。學習內容管理系統 (LCMS) 是專為教育機構量身打造的課程創作工具的子集，屬於此類。這些工具使組織能夠開發可無縫整合到學習管理系統 (LMS) 中的教育內容，從而為員工或學生製定獨特的教育計劃。 課程創作解決方案通常部署在人力資源部門和教育機構內，使管理員能夠在不需要程式設計專業知識的情況下創建教育內容。這些解決方案以基於雲端的格式和本地格式提供，通常遵循可共享內容物件參考模型 (SCORM)，該模型提供了與 LMS 軟體進行內容整合的標準和規範。此外，許多課程創作產品都利用簡報軟體基礎，為使用者提供熟悉的介面來開發課程內容。
提議新的應用程式
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business通過強大的內容市場提供新的，按需學習內容，幫助公司在當今迅速變化的工作場所中保持競爭力。我們的任務是幫助員工做接下來的任何事情 - 這是下一個要解決，學習技巧或掌握角色的項目。我們通過策劃了15,000多個Udemy頂級課程的集合（仍然僅佔Udemy課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋了各種關鍵業務和技術主題，從開發以及領導力，營銷，PM，設計和壓力管理。 Udemy Business努力為所有員工（全球化）提供真實的學習經驗，並跨主題專家以其母語教授的10種語言的主題（超越了內容配音和視頻字幕的傳統方法）。除了策劃的內容收集外，組織還可以在Udemy上託管和分發自己的專有內容。
Visme
visme.co
Visme是授權非設計專業人員的多合一平台，以改變他們創建和共享和發布引人入勝的演示文稿，文檔，視覺報告，數據可視化和其他視覺格式的方式。來自IBM，Goldenstate Warriors，Gartner，Nationwide和1500萬用戶的用戶利用Visme作為內容創建工具來講述和介紹他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨或作為團隊合作工作。在線發布，嵌入到您的網站或下載以供離線使用。用戶可以在文件夾中協作，組織項目數據，並為相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme具有出版和顯示的幾個自動化功能，使出版商可以設置時代以自動化在線演示文稿和分析以跟踪已發佈內容的有效性。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是領先的視覺傳播平台，它使任何人都能在幾分鐘內創建專業和引人入勝的視頻和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。 超過3000萬人，包括96％的財富500強公司，使用Powtoon吸引了他們的受眾 - 無論是進行公司培訓和L＆D，HR，Internal Comms，Internal Comms，Marketing，Sales等。 Powtoon成立於2012年，在倫敦，舊金山，特拉維夫，烏克蘭和菲律賓設有辦事處。 借助Powtoon，您可以輕鬆地創建自己的免費（或付費）工作室質量的高清現場和動畫視頻 - 消除了僱用視頻製作團隊的高成本。 Powtoon提供了一個龐大的專業設計的模板，場景，角色，道具，視頻，配樂等圖書館。上傳您自己的媒體，視頻，GIF，圖像，配音以及您需要讓聽眾照顧，連接和行動所需的任何東西。
BranchTrack
branchtrack.com
在您的瀏覽器中創建、設計和提供引人入勝的基於場景的電子學習。與 Lectora、Storyline、Captivate 和幾乎所有其他電子學習軟體一起使用。
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習者和教育者聚集在一個可以自由、舒適地交流的空間中。我們希望創造和擴大空間，讓課堂內外自然地進行健康的互動和協作。學習者可以在CLASSUM上自由互動，透過文字和其他適合數位時代溝通需求的媒體進行問答和討論。教育工作者使用 CLASSUM 與學生交流，學生的參與度得到了提高，管理工作也減少了。 2021 年 4 月，CLASSUM 籌集了 600 萬美元的 A 輪融資，由 Pearl Abyss Capital 和 Storm Ventures 以及現有投資者 Big Basin Capital 和 Smilegate Investment 領投。我們的創辦人兼執行長 Chaerin Lee 最近因 CLASSUM 應對教育溝通挑戰的創新方法而被評為福布斯 2021 年亞洲 30 位 30 歲以下精英成員。 CLASSUM 也於 2020 年入選 GSV 盃之一，該賽事重點關註六大洲鼓舞人心的教育科技和人才技術新創公司。
Disco
disco.co
透過 Disco 釋放學習社群的潛力。透過 Disco 屢獲殊榮的平台，優化會員入職、利用人工智慧輔助並獲得可行的洞見。 Disco 被《Fast Companies》評為教育領域最具創新性公司（2023 年）之一，並被 EdTech 突破獎評為年度 EdTech 新創公司。
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk 的互動式學習平台可協助教師節省時間、最大限度地提高學習者的參與度並利用人工智慧來提高課程品質。借助 IlumiDesk，組織可以透過提供身臨其境的實踐學習體驗來提高知識保留率，並幫助學生為實際應用做好準備。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite 是一個靈活且強大的無程式碼平台，無需編寫一行程式碼即可建立應用程式和互動式內容。行動應用程式、音訊指南、互動式內容、互動式資訊亭、網頁文件、銷售支援應用程式… PandaSuite 為獨特的體驗提供最大的創作自由。
Profi
profi.io
PROFI是專業服務提供商的多合一操作平台。教練，顧問，培訓師，治療師等。 PROFI專為專業服務提供商而建，可幫助您輕鬆簡化所有運營並更有效地發展業務。在1000多名專業人員的信任下，PROFI允許您： - 通過自動化忙碌的工作來節省140個小時- 通過提供不同的體驗來輕鬆打動客戶- 擴展您的業務產品，您可以將PROFI用作獨奏提供商，作為專業人士團隊，或者作為業務。常見用例： - 附表1：1以及與客戶的小組教練會議 - 通過內置的視頻會議工具或Zoom進行會議 - 創建和出售課程/程序 - 跟踪客戶的進度並與表格參與表格 - 收費會員或訂閱費用- 通過統一計費系統獲得會議和其他服務的報酬
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，以確保每個級別都達到高品質標準。每門課程都採用遊戲化的微學習方法，確保學習既有趣又有效，從而提高參與度和學習保留率。
Elucidat
elucidat.com
Elucidat 是一個正在改變電子學習創作遊戲規則的創作平台；讓團隊可以輕鬆製作既有吸引力又符合其品牌的內容。 Elucidat 專為應對學習團隊面臨的真正挑戰而打造，將易用性與全面支援和專家建議融為一體。它是用多種語言創建引人注目的內容、追蹤課程成功以及保持一切內容清晰且品牌一致的首選。在 Elucidat 中創建的電子學習完全符合 SCORM 標準，使用 HTML5 創建，自動回應，並且適用於任何裝置和任何學習管理系統。因參與率低或容量有限而苦苦掙扎？透過 Elucidat 的學習諮詢服務，您可以利用豐富的無與倫比的專業知識和創新解決方案，這是您在其他地方找不到的。透過 Elucidat 業界知名的部落格了解最新的數位學習趨勢、最佳實踐和資源：https://www.elucidat.com/blog/。
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習創作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支援下輕鬆開發引人入勝、互動式且完全響應式的電子學習課程。 Prodient.io 可供您的任何團隊成員使用，無論其技能、能力和專業知識如何，都可以快速開發有效的電子學習課程，並且充滿豐富的互動模板，包括互動、場景、影片、動畫、遊戲和測驗。最好的部分是什麼？您可以透過 SCORM 1.2/2004 輸出在任何平台上託管課程。您可以以自己舒適的方式進行學習，以自己真實的方式行銷課程，根據需要重新調整教育的用途，根據您的業務需求為您自己、您的客戶和合作夥伴進行銷售和轉售。以下是您應該選擇 Prodient 的原因： 1. 易於建置：使用 60 多個不同的範本簡化課程建立。 2. 快速開發：在幾分鐘內發展電子學習課程。 3. 響應式和移動：使電子學習課程適應不同的螢幕尺寸。 4. 補救：確保重新閱讀、重新學習和修改資訊、評估後。 5.在地化：支援特定語言和文化的內容翻譯任務。 6. 音訊：您可以新增您選擇的音訊並在整個互動式範本中同步它們。 7. 文字轉語音：提升透過各種語言方言啟發文本的能力。 8. 輔助功能：支援輔助功能，以滿足不同學習者的需求。 9. 協作和審閱：協助電子學習課程的多作者審查和編輯週期。 10.平台相容性：支援多平台，相容於SCORM 1.2/2004輸出。 11. 成本效益：大幅降低電子學習課程開發成本。
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一個也是唯一一個針對學習和開發團隊的營運平台。我們的平台使 L&D 團隊能夠簡化培訓請求管理、改進專案和能力規劃、快速設計內容並與中小企業更有效地協作。所有行業的客戶都在利用 Cognota 消除對多種工具來管理學習操作的需求，從而提高生產力。希望在 L&D 產業蓬勃發展？加入充滿活力的 LearnOps® 社區，該社區是 L&D 專業人士獲取見解、參與發人深省的討論、獲取精選資源並保持行業趨勢領先地位的中心。釋放集體智慧和經驗的力量 #LearnOpsCommunity 免費加入 LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
詳細的手冊和文件、大量的現場或網路培訓，但仍然感覺這些知識根本沒有傳達給您的同事 - 或者不是在正確的時間？那你應該了解 SlidePresenter！讓您的員工能夠將他們的知識轉化為引人入勝的影片內容，而無需任何經驗或技術技能！透過我們直覺的使用者介面，所有員工都可以在幾分鐘內創建和編輯自己的影片內容，並透過測驗和調查等眾多互動功能來豐富影片內容。之後，只需在您自己的企業影片平台上一鍵點擊即可輕鬆安全地與同事或整個組織分享員工產生的影片內容。這可以為您的企業知識轉移節省寶貴的時間和資源。更重要的是：您為同事創造了一個有吸引力的中心聯繫點。在您的企業視訊平台上，所有員工都會收到有用的知識內容，以回答他們「在工作流程中」的個人問題，除此之外，還鼓勵他們瀏覽、點讚其他員工生成的影片內容並與之互動。 SlidePresenter 的用例與您公司的要求一樣多樣化：從快速點擊說明、產品培訓到內部入職培訓、電子學習或實踐學習要點。許多行業的 600 多家市場領導者已經成功地依靠員工為員工進行知識轉移，以便每個需要知識的人都可以隨時快速找到知識。使用 SlidePresenter 的優勢： - 透過易於理解的影片內容在您的組織中實現自我導向、持續學習。 - 透過隨時隨地提供知識來提升（新）員工的績效。 - 讓同事快速輕鬆地製作和分享解釋性影片內容，從而減少同事提出的常見問題。 - 憑藉直覺的使用者體驗，輕鬆創建內容，提升員工與同事分享知識的動機。 - 讓您的員工參與您的知識轉移，從而增強他們對您公司的忠誠度。 - 使所有部門和工作層級的員工能夠與整個組織的同事分享他們的知識。 - 透過正式學習和培訓形式以及員工透過視訊內容產生的學習來創造多樣化的學習體驗。 - 透過將您的員工融入知識轉移中來節省您的學習與發展部門的資源。 - 創建一個中央視訊平台，您的員工始終可以在其中找到他們出色工作所需的知識。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門的成功經理 - 免費！了解更多：www.redseed.com
Exly
exlyapp.com
Exly 是一款無程式碼一體化 SaaS 平台，可協助您從頭開始建立和發展您的業務。您不僅可以組織錄製的課程，還可以組織現場課程和網路研討會，並透過 WhatsApp 發送連結。您可以記錄和管理您的課程，並將它們列在使用 Exly 建立的網站的銷售頁面上。它甚至提供組織一對一諮詢以提供個人化服務的選項。現在，利用Exly 的一系列服務，事半功倍，其中包括： 一對一諮詢、錄製和現場課程、網絡研討會和研討會自動電子郵件水滴活動和提醒定制網站構建器帶有定制支付鏈接的無縫支付網關折扣代碼、品牌/附屬機構合作夥伴關係，早鳥提供超豐富的分析
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一個專為教育工作者和導師設計的平台，用於建立課程登陸頁面，這些課程可以用作獨立的個人資料頁面或整合到現有網站中。我們將行銷工具、預訂和支付系統整合到同一平台中，以便您可以擴展您的教育業務並招收更多學生。
Coursebox
coursebox.ai
AI 支援的 LMS（學習管理系統）中的 Coursebox。 AI 功能將為您建立草稿課程，並將其置於拖放課程編輯器中，以便您可以編輯課程並添加任何缺少的部分。這大大減少了創建課程作業所需的時間。組織可以使用這個平台來培訓員工，也可以供線上銷售課程的企業使用。教育機構也可以使用 Coursebox。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是您的團隊想要使用的唯一電子學習創作工具。充滿了現成的內容，只需將您的內容複製並貼上到我們龐大的範本庫中即可。只需單擊按鈕即可新增測驗和評估區塊，並在幾分鐘內啟動。憑藉數據、研究和分析的強大洞察力，我們創建了一個工具，讓您能夠創造令人難以置信的成功學習體驗。 HowToo也是第一個符合WCAG 2.1 AA標準的工具。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一個 SAAS 平台，為教育工作者提供安全的品牌應用程式。任何教育工作者都可以輕鬆地從自己的品牌網站和行動應用程式開始銷售課程和測試，而無需擔心技術問題。教育工作者可以在線上發展他們的學院並產生 20 倍的回報。
Lingio
lingio.com
面向第一線工人的遊戲化技能和語言學習平台。支援 100 多種語言！在幾秒鐘內創建高度相關的人工智慧課程我們的人工智慧課程創建器可以在幾秒鐘內快速將培訓材料轉化為刺激的客製化課程，使員工能夠超越期望並享受學習。入門很簡單：只需將您的培訓材料提交到 AI 課程創建器即可。只需點擊幾下，您就可以在幾秒鐘內獲得一個互動式、客製化的、針對特定行業的課程，並可以分享。
Meleton
meleton.com
Meleton 是一個創建線上課程的平台。超過 6,000 所學校和專家創建課程，幫助超過 50,000 名學生學習新知識或掌握新技能。使用 MELETON，您可以： 建立您自己的任何主題的線上課程。接受銷售線上課程的付款。使用內建 CRM 進行學生會計。使用銷售工具：電子郵件通訊、頁面建立器、自動銷售漏斗。您可以使用直覺的編輯器建立課程、為學生建立作業、使用互動式測驗以及舉辦網路研討會。
Rise
rise.com
Rise是員工喜愛的線上培訓系統。它是一個一體化系統，使線上培訓變得易於創建、令人愉快且易於管理。您可以在直覺的企業級系統中獲得管理線上培訓所需的一切。借助精美的示範、有用的模板和數百個預先建立的商業課程，任何人都可以快速建立課程、指南和其他培訓內容。 Rise 中的培訓具有互動性和吸引力，因此您的團隊會真正享受它。由於它是一個一體化系統，因此培訓的分發、追蹤和分析非常簡單。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來等著您。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一款輕量級的LMS，使企業能夠為客戶，員工和合作夥伴提供出色的電子學習體驗。從Brevo和Lokalise等獨角獸SaaS到聯合國兒童基金會，聯合國以及來自Yamaha和LG等全球製造商等國際組織，再到Obama Foundation和Cardano Foundation等多元化機構，超過9,000家公司將LearnWorlds命名為他們的LMS，將其命名為他們的LMS。創建了2M+最終用戶和300K+課程；這就是原因。 將用戶放在學院的中心 細分您的用戶並根據他們的需求建立個性化的學習路徑。 僅讓學習者訪問相關內容，保持其無路徑噪音和數據安全。 吸引學習者進行各種學習活動 - 視頻，電子書，音頻，測驗，測驗，考試，認證等等！ 專注於自己最擅長的事情 - LearnWorlds支持4,000多個集成，以簡化您的日常流程。 - 繼續使用現有的技術堆棧並通過API或Webhooks連接到LearnWorlds。 - 屢獲殊榮的客戶支持團隊和敬業的客戶成功經理正在旨在幫助您實現目標。 確保您的學院安全和兼容 - 維持GDPR合規性並滿足SSO要求，以最大程度地保護數據。 - 在每天備份8次備份和99.95％的服務器正常運行時間內平穩運行的學院輕鬆休息。 - 創建自定義用戶角色，並與責任匹配訪問和權限。 一個獨特的美麗學院 - LearnWorlds提供了完整的白色標籤功能，以給您的學院打上烙印。使用我們行業領先的網站構建器毫不費力地創建和自定義您的在線形式，並使用零編碼來定制您的在線形象。 根據實時數據做出決定 - 使用強大的內置報告中心分析指標和性能KPI，以跟踪內容參與度。根據學習者進步採取行動。自動與利益相關者共享自定義報告。 通過您的專業知識獲利 - 出售在線課程，捆綁包和會員資格，賺錢並通過全球和本地支付網關安全地接受付款。 如果您仍然有疑問，我們的銷售團隊將在這裡幫助您對真正需要的LMS做出明智的決定。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS軟件的領先提供商，旨在創建更聰明的員工和更快樂的客戶。借助一套全面的工具，包括培訓製造商，知識庫，測驗製造商，調查製造商，CRM等，促進組織使組織增強學習，簡化支持和推動客戶滿意度。 致力於執行100年客戶喜悅的任務，Proprofs為150多個國家 /地區的1500萬用戶提供服務。 Proprofs產品包括： - 培訓製造商 - 測驗製造商 - 調查製造商 - Qualaroo Insights - 實時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 項目管理 - Picreel彈出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 許多財富500強公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及來自鳳凰城，哈佛大學和耶魯大學等領先的教育學院的用戶都使用了智能工具。 該網站以70多種語言託管了超過一百萬個內容。這是一個領先的在線培訓和評估平台，擁有世界上最大的專業測試和測驗庫。
Top Hat
tophat.com
Top Hat 幫助數以千計的學院和大學教師創建完美的課程，吸引學生並在課堂內外建立理解力。
VidGrid
vidgrid.com
由全球250多個傑出客戶信任，包括內布拉斯加州大學，莫滕森建築，梅特羅尼克，伊博塔和泰勒技術。 Vidgrid是發展和開發最快的交互式視頻平台。 Vidgrid是市場上最簡單但最強大的視頻平台。使視頻製作者能夠在一個應用程序中記錄，編輯，共享和託管交互式視頻。 Vidgrid平台建立在最新的技術堆棧上，領先於傳統視頻服務。 是什麼讓Vidgrid與其他視頻平台區分開來？ *非視頻專業人士的直觀：無論他們的視頻體驗水平如何，組織的每個成員都可以製作專業級別的視頻。 *交互式視頻：輕鬆添加視頻中的問題並在視頻中進行實時評論，以將被動的觀眾轉變為活躍的學習者。 *客人記錄：只需單擊一個按鈕即可直接從中小型企業，學生或客戶那裡獲得眾包內容。 *交互式字幕：搜索和編輯視頻中的完整視頻成績單。 *管理員控件：控制LMS集成，視頻分析，用戶配置文件等等。
360Learning
360learning.com
360Learning 是用於協作學習的 LMS。我們透過將公司的專家轉變為員工、客戶和合作夥伴成長的支持者，幫助公司從內部提陞技能。
LearnUpon
learnupon.com
Learnupon的LMS（學習管理軟件）使您能夠提供影響重要事物的吸引人的學習經歷 - 績效，保留和成長。 讓您的團隊使用Learnupon為您提供影響重要的學習經歷，這些工具 - 績效，保留和成長。
Articulate 360
articulate.com
排名第一的工作場所學習創作者平台。 超過 118,000 個組織（包括《財富》100 強中的全部 100 個組織）使用我們的創建工具創建了數百萬個課程。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
MindSmith
mindsmith.ai
利用生成式 AI 加速您的電子學習開發。 Mindsmith 是一款課程創作工具，它使用生成式 AI 來輕鬆（且極其快速）地創建和分享學習內容。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 將任何主題轉變為令人驚嘆的線上課程。 我們的人工智慧創作工具使課程創建變得毫不費力，因此您可以專注於最重要的事情 - 建立引人入勝的內容。 享受跨所有裝置的無縫擴展，以及讓學習者感到愉悅的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的學習分析服務質量，幫助您優化教學。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一個可實踐的虛擬 IT 實驗室，旨在實現以產品為主導的成長。我們透過瀏覽器提供實際產品體驗，幫助軟體公司大規模產生需求並提高採用率和使用率。 Instruqt 在受保護的實驗室環境中實例化軟體的運作版本。透過實驗室環境，您可以使用真實場景、基礎設施和技術來建立產品教學、演示和培訓。由於 Instruqt 是基於瀏覽器的解決方案，因此 Instruqt 消除了防火牆、設定筆記型電腦或虛擬機器的麻煩。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 來建立產品導覽、自助展示和培訓。因此，Instruqt 客戶可以在管道和帳戶擴展方面產生數百萬美元的收入，而不會造成工程資源負擔過重。了解產品指導和教育的未來。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企業學習與發展領域率先提出了有效實施微學習的概念，並且我們將繼續在這一領域佔據主導地位。我們獨特地提供閃電般快速、高品質的微學習創建，使您能夠與無論身在何處的學習者建立聯繫。 7taps 科學驅動的方法不僅確保有效的知識吸收，而且確保持久的保留。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作者最常創建： - 遠距團隊的入職體驗- 安全、健康和保健裝備- 認證準備- 新的學習體驗（混合式、線上） - 數位工作簿- 電子學習課程- 輔導和回饋計劃- 銷售和產品手冊- 團隊參與、樂趣和遊戲 - 日常習慣養成計劃
AcademyOcean
academyocean.com
發現綜合學習管理系統（LMS）和電子學習平台軟件，旨在輕鬆創建和提供公司培訓課程。立即體驗快速的課程開發和計劃演示！ Academyocean是一種LMS系統，可通過提供在其行業中排名最高的軟件以易於使用（10中的9.9），從而幫助企業自動培訓為員工，客戶和合作夥伴自動化培訓。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一種強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並跟踪員工進步。它的直觀課程構建器簡化了內容的創建，並且預先建造的課程庫提供了培訓和滿足您的勞動力需求。 https://auzmor.com/
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。