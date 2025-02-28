SlidePresenter

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詳細的手冊和文件、大量的現場或網路培訓，但仍然感覺這些知識根本沒有傳達給您的同事 - 或者不是在正確的時間？那你應該了解 SlidePresenter！讓您的員工能夠將他們的知識轉化為引人入勝的影片內容，而無需任何經驗或技術技能！透過我們直覺的使用者介面，所有員工都可以在幾分鐘內創建和編輯自己的影片內容，並透過測驗和調查等眾多互動功能來豐富影片內容。之後，只需在您自己的企業影片平台上一鍵點擊即可輕鬆安全地與同事或整個組織分享員工產生的影片內容。這可以為您的企業知識轉移節省寶貴的時間和資源。更重要的是：您為同事創造了一個有吸引力的中心聯繫點。在您的企業視訊平台上，所有員工都會收到有用的知識內容，以回答他們「在工作流程中」的個人問題，除此之外，還鼓勵他們瀏覽、點讚其他員工生成的影片內容並與之互動。 SlidePresenter 的用例與您公司的要求一樣多樣化：從快速點擊說明、產品培訓到內部入職培訓、電子學習或實踐學習要點。許多行業的 600 多家市場領導者已經成功地依靠員工為員工進行知識轉移，以便每個需要知識的人都可以隨時快速找到知識。使用 SlidePresenter 的優勢： - 透過易於理解的影片內容在您的組織中實現自我導向、持續學習。 - 透過隨時隨地提供知識來提升（新）員工的績效。 - 讓同事快速輕鬆地製作和分享解釋性影片內容，從而減少同事提出的常見問題。 - 憑藉直覺的使用者體驗，輕鬆創建內容，提升員工與同事分享知識的動機。 - 讓您的員工參與您的知識轉移，從而增強他們對您公司的忠誠度。 - 使所有部門和工作層級的員工能夠與整個組織的同事分享他們的知識。 - 透過正式學習和培訓形式以及員工透過視訊內容產生的學習來創造多樣化的學習體驗。 - 透過將您的員工融入知識轉移中來節省您的學習與發展部門的資源。 - 創建一個中央視訊平台，您的員工始終可以在其中找到他們出色工作所需的知識。