課程創作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
課程創作軟體使組織能夠產生專為教育目的而設計的引人注目的互動式多媒體內容。它用於製作適合企業培訓和傳統學術環境的培訓課程和材料。學習內容管理系統 (LCMS) 是專為教育機構量身打造的課程創作工具的子集，屬於此類。這些工具使組織能夠開發可無縫整合到學習管理系統 (LMS) 中的教育內容，從而為員工或學生製定獨特的教育計劃。 課程創作解決方案通常部署在人力資源部門和教育機構內，使管理員能夠在不需要程式設計專業知識的情況下創建教育內容。這些解決方案以基於雲端的格式和本地格式提供，通常遵循可共享內容物件參考模型 (SCORM)，該模型提供了與 LMS 軟體進行內容整合的標準和規範。此外，許多課程創作產品都利用簡報軟體基礎，為使用者提供熟悉的介面來開發課程內容。
提議新的應用程式
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Top Hat
tophat.com
Top Hat 幫助數以千計的學院和大學教師創建完美的課程，吸引學生並在課堂內外建立理解力。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 將任何主題轉變為令人驚嘆的線上課程。 我們的人工智慧創作工具使課程創建變得毫不費力，因此您可以專注於最重要的事情 - 建立引人入勝的內容。 享受跨所有裝置的無縫擴展，以及讓學習者感到愉悅的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的學習分析服務質量，幫助您優化教學。
360Learning
360learning.com
360Learning 是用於協作學習的 LMS。我們透過將公司的專家轉變為員工、客戶和合作夥伴成長的支持者，幫助公司從內部提陞技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds 是一款輕量級 LMS，使企業能夠為客戶、員工和合作夥伴提供卓越的電子學習體驗。從Brevo 和Lokalise 等獨角獸SaaS，到聯合國兒童基金會和聯合國等國際組織，從Yamaha 和LG 等全球製造商，到奧巴馬基金會和Cardano 基金會等多元化機構，超過9,000 家公司已將LearnWorlds指定為其LMS 的選擇創建了 200 萬以上最終用戶和 30 萬以上課程；這就是原因。 將使用者置於學院的中心 細分您的用戶並根據他們的需求建立個人化的學習路徑。 僅允許學習者存取相關內容，確保他們的學習路徑無噪音，確保您的資料安全。 讓學習者參與各種學習活動 - ...
Articulate 360
articulate.com
排名第一的工作場所學習創作者平台。 超過 118,000 個組織（包括《財富》100 強中的全部 100 個組織）使用我們的創建工具創建了數百萬個課程。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
VidGrid
vidgrid.com
受到全球 250 多家傑出客戶的信賴，包括內布拉斯加大學、Mortenson Construction、Medtronic、Ibotta 和 Tyler Technologies。 VidGrid 是成長最快的學習和開發互動式視訊平台。 VidGrid 是市場上最簡單但最強大的視訊平台；使影片製作者能夠在一個應用程式中錄製、編輯、分享和託管互動式影片。 VidGrid 平台建立在最新的技術堆疊之上，遠遠領先於傳統視訊服務。 VidGrid 與其他影片平台有何不同？對於非視頻專業人士來說直觀：使組織中的每個成員都能製作專業級視頻，無論他們的視頻經驗水平如何。互動影片：輕鬆為影片添加影片內問題和即...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel ...
MindSmith
mindsmith.ai
利用生成式 AI 加速您的電子學習開發。 Mindsmith 是一款課程創作工具，它使用生成式 AI 來輕鬆（且極其快速）地創建和分享學習內容。
Rise
rise.com
Rise是員工喜愛的線上培訓系統。它是一個一體化系統，使線上培訓變得易於創建、令人愉快且易於管理。您可以在直覺的企業級系統中獲得管理線上培訓所需的一切。借助精美的示範、有用的模板和數百個預先建立的商業課程，任何人都可以快速建立課程、指南和其他培訓內容。 Rise 中的培訓具有互動性和吸引力，因此您的團隊會真正享受它。由於它是一個一體化系統，因此培訓的分發、追蹤和分析非常簡單。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
PandaSuite
pandasuite.com
最具互動性的無程式碼產生器。 PandaSuite 由 Parisian 團隊開發並於 2015 年推出，是一個簡單而富有創意的 SaaS 平台，無需一行程式碼即可建立應用程式和互動體驗。使用 PandaSuite Studio 進行視覺創作：設計螢幕、使用 +40 個元件並創建動畫。部署為 Web 應用程式、行動裝置/平板電腦（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本機應用程式。免費開始並從 79/月/應用程式開始部署。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一個可實踐的虛擬 IT 實驗室，旨在實現以產品為主導的成長。我們透過瀏覽器提供實際產品體驗，幫助軟體公司大規模產生需求並提高採用率和使用率。 Instruqt 在受保護的實驗室環境中實例化軟體的運作版本。透過實驗室環境，您可以使用真實場景、基礎設施和技術來建立產品教學、演示和培訓。由於 Instruqt 是基於瀏覽器的解決方案，因此 Instruqt 消除了防火牆、設定筆記型電腦或虛擬機器的麻煩。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 來建立產品導覽、自助展示和培...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企業學習與發展領域率先提出了有效實施微學習的概念，並且我們將繼續在這一領域佔據主導地位。我們獨特地提供閃電般快速、高品質的微學習創建，使您能夠與無論身在何處的學習者建立聯繫。 7taps 科學驅動的方法不僅確保有效的知識吸收，而且確保持久的保留。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一個專為教育工作者和導師設計的平台，用於建立課程登陸頁面，這些課程可以用作獨立的個人資料頁面或整合到現有網站中。我們將行銷工具、預訂和支付系統整合到同一平台中，以便您可以擴展您的教育業務並招收更多學生。
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
Exly
exlyapp.com
Exly 是一個無程式碼一體化 SaaS 平台，可協助您從頭開始建立和發展您的業務。您不僅可以組織錄製的課程，還可以組織現場課程和網路研討會，並透過 WhatsApp 發送連結。您可以記錄和管理您的課程，並將它們列在使用 Exly 建立的網站的銷售頁面上。它甚至提供組織一對一諮詢以提供個人化服務的選項。現在，利用Exly 的一系列服務，事半功倍，包括： 一對一諮詢、錄製和現場課程、網絡研討會和研討會自動電子郵件水滴活動和提醒定制網站構建器帶有定制支付鏈接的無縫支付網關折扣代碼、品牌/附屬機構合作夥伴關係，早鳥提供超豐富的分析
Lingio
lingio.com
面向第一線工人的遊戲化技能和語言學習平台。支援 100 多種語言！在幾秒鐘內創建高度相關的人工智慧課程我們的人工智慧課程創建器可以在幾秒鐘內快速將培訓材料轉化為刺激的客製化課程，使員工能夠超越期望並享受學習。入門很簡單：只需將您的培訓材料提交到 AI 課程創建器即可。只需點擊幾下，您就可以在幾秒鐘內獲得一個互動式、客製化的、針對特定行業的課程，並可以分享。
Coursebox
coursebox.ai
AI 支援的 LMS（學習管理系統）中的 Coursebox。 AI 功能將為您建立草稿課程，並將其置於拖放課程編輯器中，以便您可以編輯課程並添加任何缺少的部分。這大大減少了創建課程作業所需的時間。組織可以使用這個平台來培訓員工，也可以供線上銷售課程的企業使用。教育機構也可以使用 Coursebox。
Disco
disco.co
透過 Disco 釋放學習社群的潛力。透過 Disco 屢獲殊榮的平台，優化會員入職、利用人工智慧輔助並獲得可行的洞見。 Disco 被《Fast Companies》評為教育領域最具創新性公司（2023 年）之一，並被 EdTech 突破獎評為年度 EdTech 新創公司。
AcademyOcean
academyocean.com
探索全面的學習管理系統 (LMS) 和電子學習平台軟體，旨在輕鬆建立和提供企業培訓課程。立即體驗快速課程開發並安排演示！ AcademyOcean 是一個 LMS 系統，透過提供業界排名最高的易用性軟體（滿分 9.9 分），幫助企業對員工、客戶和合作夥伴進行自動化培訓。
Meleton
meleton.com
Meleton 是一個創建線上課程的平台。超過 6,000 所學校和專家創建課程，幫助超過 50,000 名學生學習新知識或掌握新技能。使用 MELETON，您可以： 建立您自己的任何主題的線上課程。接受銷售線上課程的付款。使用內建 CRM 進行學生會計。使用銷售工具：電子郵件通訊、頁面建立器、自動銷售漏斗。您可以使用直覺的編輯器建立課程、為學生建立作業、使用互動式測驗以及舉辦網路研討會。
BranchTrack
branchtrack.com
在您的瀏覽器中創建、設計和提供引人入勝的基於場景的電子學習。與 Lectora、Storyline、Captivate 和幾乎所有其他電子學習軟體一起使用。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一個 SAAS 平台，為教育工作者提供安全的品牌應用程式。任何教育工作者都可以輕鬆地從自己的品牌網站和行動應用程式開始銷售課程和測試，而無需擔心技術問題。教育工作者可以在線上發展他們的學院並產生 20 倍的回報。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是您的團隊想要使用的唯一電子學習創作工具。充滿了現成的內容，只需將您的內容複製並貼上到我們龐大的範本庫中即可。只需單擊按鈕即可新增測驗和評估區塊，並在幾分鐘內啟動。憑藉數據、研究和分析的強大洞察力，我們創建了一個工具，讓您能夠創造令人難以置信的成功學習體驗。 HowToo也是第一個符合WCAG 2.1 AA標準的工具。
SlidePresenter
slidepresenter.com
詳細的手冊和文件、大量的現場或網路培訓，但仍然感覺這些知識根本沒有傳達給您的同事 - 或者不是在正確的時間？那你應該了解 SlidePresenter！讓您的員工能夠將他們的知識轉化為引人入勝的影片內容，而無需任何經驗或技術技能！透過我們直覺的使用者介面，所有員工都可以在幾分鐘內創建和編輯自己的影片內容，並透過測驗和調查等眾多互動功能來豐富影片內容。之後，只需在您自己的企業影片平台上一鍵點擊即可輕鬆安全地與同事或整個組織分享員工產生的影片內容。這可以為您的企業知識轉移節省寶貴的時間和資源。更重要的是：您為同事創造了一個有吸引力的中心聯繫點。在您的企業視訊平台上，所有員工都會收到有用的知識內容，...
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一個也是唯一一個針對學習和開發團隊的營運平台。我們的平台使 L&D 團隊能夠簡化培訓請求管理、改進專案和能力規劃、快速設計內容並與中小企業更有效地協作。所有行業的客戶都在利用 Cognota 消除對多種工具來管理學習操作的需求，從而提高生產力。希望在 L&D 產業蓬勃發展？加入充滿活力的 LearnOps® 社區，該社區是 L&D 專業人士獲取見解、參與發人深省的討論、獲取精選資源並保持行業趨勢領先地位的中心。釋放集體智慧和經驗的力量 #LearnOpsCommunity 免費加入 LearnOps.com
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習創作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支援下輕鬆開發引人入勝、互動式且完全響應式的電子學習課程。 Prodient.io 可供您的任何團隊成員使用，無論其技能、能力和專業知識如何，都可以快速開發有效的電子學習課程，並且充滿豐富的互動模板，包括互動、場景、影片、動畫、遊戲和測驗。最好的部分是什麼？您可以透過 SCORM 1.2/2004 輸出在任何平台上託管課程。您可以以自己舒適的方式進行學習，以自己真實的方式行銷課程，根據需要重新調整教育的用途，根據您的業務需求為您自己、您的客戶和合作夥伴進行銷售和轉售。以下是...
Elucidat
elucidat.com
Elucidat 是一個正在改變電子學習創作遊戲規則的創作平台；讓團隊可以輕鬆製作既有吸引力又符合其品牌的內容。 Elucidat 專為應對學習團隊面臨的真正挑戰而打造，將易用性與全面支援和專家建議融為一體。它是用多種語言創建引人注目的內容、追蹤課程成功以及保持一切內容清晰且品牌一致的首選。在 Elucidat 中創建的電子學習完全符合 SCORM 標準，使用 HTML5 創建，自動回應，並且適用於任何裝置和任何學習管理系統。因參與率低或容量有限而苦苦掙扎？透過 Elucidat 的學習諮詢服務，您可以利用豐富的無與倫比的專業知識和創新解決方案，這是您在其他地方找不到的。透過 Elucidat...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上發展最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜愛的學習和發展計劃的 LMS，並可提高利潤。
Profi
profi.io
Profi 是一個為專業服務提供者提供的一體化操作平台。教練、顧問、培訓師、治療師等。 Profi 專為專業服務提供者而構建，可協助您輕鬆簡化所有營運並更有效地發展業務。 Profi 受到1000 多名專業人士的信賴，它使您能夠： - 透過自動化繁忙的工作，每年節省140 個小時- 通過提供差異化的體驗輕鬆打動客戶- 擴展您的業務範圍您可以將Profi 作為單獨的提供者、作為專業團隊使用，或作為一項業務。常見用例： - 與客戶安排1:1 輔導課程和小組輔導課程- 透過內建視訊會議工具或Zoom 舉辦課程- 創建和銷售課程/專案- 追蹤客戶的進度並透過表格與他們互動- 收取會員費或訂閱費用費用 ...
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk 的互動式學習平台可協助教師節省時間、最大限度地提高學習者的參與度並利用人工智慧來提高課程品質。借助 IlumiDesk，組織可以透過提供身臨其境的實踐學習體驗來提高知識保留率，並幫助學生為實際應用做好準備。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門...