企業健康軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業健康軟體為組織提供了組織、管理和管理健康計畫的工具。這些解決方案可協助公司實施鼓勵員工採取並維持健康生活方式選擇的措施。透過促進精神、身體和情緒健康，企業健康產品可以減輕壓力、降低醫療成本、提高生產力、鼓舞士氣和培養更牢固的團隊關係，從而使企業受益。各種規模和行業的公司都可以從這些解決方案中受益，這些解決方案旨在培養以健康為中心的工作文化，並為員工建立支持性的社交網絡。 企業健康解決方案可能包括健身健康教育、保密健康評估、全公司範圍的健康挑戰、追蹤員工參與和進度、健康課程、聯繫心理健康專業人員以及易於使用的行動友善選項等功能。這些解決方案通常與員工敬業度軟體集成，以監控工作滿意度和團隊動態，以及福利管理軟體，以方便獲得福利。企業還可以將企業健康解決方案與財務健康軟體結合，形成全面的健康計劃，支持員工的財務健康以及身心健康。
提議新的應用程式
Calm
calm.com
Calm是一款幫助用戶管理壓力、改善睡眠和促進放鬆的應用程式，提供指導冥想、睡眠故事和自定義跟踪工具。
Headspace
headspace.com
頂空是一款心理健康和正念應用，提供冥想、睡眠輔助和壓力管理工具，幫助用戶改善情緒和增進福祉。
FitOn
fitonapp.com
FitOn是一款健身應用，提供多樣化的鍛煉和個性化計劃，支持用戶在家或旅途中進行鍛煉，並促進整體健康。
Meditopia
meditopia.com
地中海是一款正念冥想應用，提供冥想、呼吸練習和睡眠故事，幫助用戶減少壓力和焦慮，改善心理健康。
Spring Health
springhealth.com
Spring Health是一個心理健康支持平台，提供個性化的護理資源和有執照的臨床醫生，幫助用戶管理情緒挑戰。
Talkspace
talkspace.com
Talkspace是一個在線心理健康平台，將用戶與有執照的治療師聯繫，提供靈活的文本、音頻和視頻溝通方式。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。
Pazcare
pazcare.com
Pazcare應用程式提供一卡通服務，讓員工訪問所有津貼（如餐飲、燃料、通訊等），便於管理稅務優惠及月度開支。
Dialogue
dialogue.co
Dialogue是一款提供遠程醫療服務的應用程式，使用戶能夠輕鬆獲得高品質的醫療保健服務，專注於健康照護。
Modern Health
joinmodernhealth.com
現代健康是一個心理健康平台，提供個性化支持、資源與臨床療法，幫助用戶管理心理健康需求。
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health是一款心理健康支持平台，提供心理諮詢、自我引導課程和冥想，旨在改善員工的心理健康與工作環境。
Wellable
wellable.co
Wellable是一個整合員工健康與福祉的數位平台，提供健康計劃、健身課程及健康教練，旨在支持組織的員工健康。
Workit Health
workithealth.com
Workit Health是一款支持用戶進行數字醫療和自我管理的應用，提供個性化的阿片類藥物和酒精治療方案。
Nivati
nivati.com
Nivati是一個多面向的員工心理健康與 wellness 平台，幫助公司減少焦慮與壓力，提升工作環境中的整體福祉。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一個綜合健康管理平台，幫助企業降低醫療費用和保險費，提供遠程醫療、健康檢查及營養服務。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
inKin
inkin.com
inKin 是一款企業健康解決方案，提供員工健身競賽、健康追蹤、虛擬團隊建設及企業健康促進的工具。可建立私人健康空間。
Headversity
headversity.com
頭飾是一個心理健康平台，幫助員工和團隊建立心理韌性、心理安全及尊重的工作環境，提升員工績效與組織健康。
Bravely
workbravely.com
Bravely是一個數位學習平台，提供團體培訓、個人指導及微學習資源，協助員工提升技能與福祉，支持職業發展。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款整合健康、參與、認可和獎勵的移動平台，旨在提升工作場所的效率和員工滿意度。
MindNation
mindnation.com
MindNation 是一個心理健康平台，提供整體支持，包含專家指導、課程和資源，幫助用戶改善心理健康和生活質量。
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health 應用程式提供匿名的心理健康支持，讓團隊成員使用公司信貸預約心理諮詢，幫助提高生產力。
Wellness 360
wellness360.co
健康360是一個員工健康平台，提供健康風險評估、個人化挑戰、獎勵系統及數據追蹤等功能，以促進員工福祉和健康管理。
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health應用程式提供員工心理健康支持，幫助員工管理心理健康，提升績效和留任率，促進組織心理安全。
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring是一個活動和步數挑戰平台，幫助公司鼓勵員工參與健康活動，並支援可穿戴設備連接以追蹤進度。