Wellness 360

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Wellness360 是一個軟體即服務 (SaaS) 健康科技平台。它為醫療保健提供者、付款人、福利經紀人、健康公司和雇主提供全面的員工健康計劃。我們的使命是為人們提供正確的工具來改變他們的習慣，改善他們的健康和福祉，並降低他們患慢性病的風險。 Wellness360 優化健康計劃，提供量身定制的健康解決方案，包括 HRA、輔導、個人和團體挑戰、活動等，以及鼓勵員工更好參與的獎勵引擎和監控進度的追蹤器。交鑰匙解決方案可改善員工健康狀況、提高生產力、提高工作滿意度、降低醫療成本並推動長期行為改變。簡而言之，可自訂的響應式軟體程式旨在滿足每個客戶的需求，並提供可驗證的結果。核心功能： • 生物辨識篩檢• 健康風險評估(HRA) • 參與者和總結報告• 營養/活動追蹤器• 健康挑戰庫• 本機iOS 和Android 應用程式• 獎勵和激勵管理• 白標平台和應用程序• 交流中心• 參與者和總結報告 • 即時分析 • 年度健康計劃計劃 • 溝通計劃和材料 • 專案經理指南 • 隨時可用的健康計劃 • 結果評估報告 • 單點登錄 • 點對點消息傳遞 • 個人和團隊排行榜單• 教育圖書館和資源• 新聞源和社會健康社區• 可穿戴設備和應用程式設備整合• 資料來源• 健康指導計劃