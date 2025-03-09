找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業健康軟體為組織提供了組織、管理和管理健康計畫的工具。這些解決方案可協助公司實施鼓勵員工採取並維持健康生活方式選擇的措施。透過促進精神、身體和情緒健康，企業健康產品可以減輕壓力、降低醫療成本、提高生產力、鼓舞士氣和培養更牢固的團隊關係，從而使企業受益。各種規模和行業的公司都可以從這些解決方案中受益，這些解決方案旨在培養以健康為中心的工作文化，並為員工建立支持性的社交網絡。 企業健康解決方案可能包括健身健康教育、保密健康評估、全公司範圍的健康挑戰、追蹤員工參與和進度、健康課程、聯繫心理健康專業人員以及易於使用的行動友善選項等功能。這些解決方案通常與員工敬業度軟體集成，以監控工作滿意度和團隊動態，以及福利管理軟體，以方便獲得福利。企業還可以將企業健康解決方案與財務健康軟體結合，形成全面的健康計劃，支持員工的財務健康以及身心健康。
提議新的應用程式
ekincare
ekincare.com
ekincare 受到財富 500 強公司的信賴，是一個人工智慧驅動的正在申請專利的綜合健康福利平台，可幫助組織節省高達 25% 的醫療保健成本並降低健康保險費。我們的產品確保企業員工可以在全印度的單一平台上輕鬆獲得遠距醫療、健康檢查、心理健康以及健身和營養服務，並獲得統一的體驗。我們的人工智慧引擎確保所有醫療記錄都數位化，並為企業提供有關潛在健康風險和補救措施的即時可行見解。目前，我們正在為超過250家企業提供服務，在平台上管理超過35萬名員工及其家屬的健康。
Workit Health
workithealth.com
Workit Health是一款支持用戶進行數字醫療和自我管理的應用，提供個性化的阿片類藥物和酒精治療方案。
MindNation
mindnation.com
MindNation 成立於 2019 年，是一家創新心理健康和福祉組織，已在全球範圍內發展成為組織和社區值得信賴的合作夥伴。我們提供心理保健支持，幫助團隊和個人感受到被傾聽並充分發揮自己的能力。我們基於需求的整體計劃可隨時隨地提供從講座、培訓到治療的服務，這些服務具有影響力、100% 安全且保密。
Dialogue
dialogue.co
對話很榮幸能成為全球領先的遠程醫療公司之一，也是加拿大排名第一的提供商。我們認為，在他們的健康方面，沒有人應該解決，因此多年來，我們一直在努力建立地球上最好的遠程醫療平台。我們從平台上的數百萬加拿大人那裡學習，他們將高質量的醫療保健帶來了專業，便利和溫暖。畢竟，健康就是一切。
inKin
inkin.com
Inkin Corporate Wellness解決方案是一種易於使用和高效的工具：1。進行友好的健身競賽，並幫助員工跟踪自己的福祉並促進公司中健康的生活方式； 2。虛擬團隊建設和員工參與； 3。企業健康的促進。 Inkin允許用戶創建用於個人或公司使用的私人健康空間。
Ollie Health
ollie.health
心理健康是公司生產力的無聲殺手。據估計，每年因憂鬱和焦慮而損失的工作日高達 4 億人。高績效的個人和團隊需要獲得心理健康支持，而這種支持最終是負擔得起的、匿名的並且適合您的日常安排。介紹奧利積分。按需醫療保健福利。團隊中的每個人都可以訪問公司信用錢包來完全匿名地預訂心理健康支持課程。建立一支健康的團隊，而不僅僅是一支快樂的團隊。
Nivati
nivati.com
Nivati 是一個多維度的員工心理健康和保健平台（這是一種奇特的說法），我們幫助公司減少焦慮和憂鬱，改善工作場所的整體福祉，以便公司能夠提高員工留任率和績效。
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 是一個軟體即服務 (SaaS) 健康科技平台。它為醫療保健提供者、付款人、福利經紀人、健康公司和雇主提供全面的員工健康計劃。我們的使命是為人們提供正確的工具來改變他們的習慣，改善他們的健康和福祉，並降低他們患慢性病的風險。 Wellness360 優化健康計劃，提供量身定制的健康解決方案，包括 HRA、輔導、個人和團體挑戰、活動等，以及鼓勵員工更好參與的獎勵引擎和監控進度的追蹤器。交鑰匙解決方案可改善員工健康狀況、提高生產力、提高工作滿意度、降低醫療成本並推動長期行為改變。簡而言之，可自訂的響應式軟體程式旨在滿足每個客戶的需求，並提供可驗證的結果。核心功能： • 生物辨識篩檢• 健康風險評估(HRA) • 參與者和總結報告• 營養/活動追蹤器• 健康挑戰庫• 本機iOS 和Android 應用程式• 獎勵和激勵管理• 白標平台和應用程序• 交流中心• 參與者和總結報告 • 即時分析 • 年度健康計劃計劃 • 溝通計劃和材料 • 專案經理指南 • 隨時可用的健康計劃 • 結果評估報告 • 單點登錄 • 點對點消息傳遞 • 個人和團隊排行榜單• 教育圖書館和資源• 新聞源和社會健康社區• 可穿戴設備和應用程式設備整合• 資料來源• 健康指導計劃
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health是一款心理健康支持平台，提供心理諮詢、自我引導課程和冥想，旨在改善員工的心理健康與工作環境。
Headversity
headversity.com
Headversity 是唯一基於持續實踐和技能測量科學的勞動力心理健康平台。這是一個適合每個人的簡化的任何設備解決方案，幫助員工和團隊建立心理健康、心理安全、關懷領導力和工作場所尊重等方面的基本技能。目前，頭腦大學正在影響 18 個國家和 26 個行業超過 300 萬人的生活，讓人們能夠輕鬆地在日常工作過程中持續應用核心心理健康技能，從而減少索賠、降低成本並提高生產力。
Oliva Health
oliva.health
Oliva 是英國和歐洲排名第一的員工心理健康福利。我們幫助員工應對影響其工作內外心理健康的關鍵時刻，從而推動員工留任和非凡努力。我們透過以下方式做到這一點： - 賦予個人控制自己心理健康的能力。發展經理情商 - 幫助人力資源團隊創建整個組織範圍內的心理安全 結果不言而喻： ✅ 績效提高 65% ✅ 保留率提高 73% ✅ 90% 的人將其評為他們最喜歡的整體福利
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring 是一個有趣、易於使用的企業活動和步數挑戰平台。連接穿戴式裝置或智慧型手機來追蹤您的活動，並即時同步到我們的本機 iOS、Android 和網路應用程式。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。
Calm
calm.com
Calm是一款幫助用戶管理壓力、改善睡眠和促進放鬆的應用程式，提供指導冥想、睡眠故事和自定義跟踪工具。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工提供支援。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
Pazcare
pazcare.com
一張卡即可獲得雇主提供的所有津貼（食品、燃料、電信、禮品、L&D 等）。讓您的員工最大限度地享受稅收優惠並透過 Pazcard 計劃每月開支。無論是透過 Zomato 訂購食物還是從附近的百貨公司購買雜貨 - Pazcard 都是您的員工需要使用的唯一工具。
Meditopia
meditopia.com
地中海是一款正念冥想應用，提供冥想、呼吸練習和睡眠故事，幫助用戶減少壓力和焦慮，改善心理健康。
Wellable
wellable.co
Wellable是一個整合員工健康與福祉的數位平台，提供健康計劃、健身課程及健康教練，旨在支持組織的員工健康。
Talkspace
talkspace.com
Talkspace是一個在線心理健康平台，將用戶與有執照的治療師聯繫，提供靈活的文本、音頻和視頻溝通方式。
Spring Health
springhealth.com
Spring Health是一個心理健康支持平台，提供個性化的護理資源和有執照的臨床醫生，幫助用戶管理情緒挑戰。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
Modern Health
joinmodernhealth.com
現代健康是一個心理健康平台，提供個性化支持、資源與臨床療法，幫助用戶管理心理健康需求。
Headspace
headspace.com
頂空是一款心理健康和正念應用，提供冥想、睡眠輔助和壓力管理工具，幫助用戶改善情緒和增進福祉。
FitOn
fitonapp.com
FitOn是一款健身應用，提供多樣化的鍛煉和個性化計劃，支持用戶在家或旅途中進行鍛煉，並促進整體健康。
© 2025 WebCatalog, Inc.