企業健康軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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企業健康軟體為組織提供了組織、管理和管理健康計畫的工具。這些解決方案可協助公司實施鼓勵員工採取並維持健康生活方式選擇的措施。透過促進精神、身體和情緒健康，企業健康產品可以減輕壓力、降低醫療成本、提高生產力、鼓舞士氣和培養更牢固的團隊關係，從而使企業受益。各種規模和行業的公司都可以從這些解決方案中受益，這些解決方案旨在培養以健康為中心的工作文化，並為員工建立支持性的社交網絡。 企業健康解決方案可能包括健身健康教育、保密健康評估、全公司範圍的健康挑戰、追蹤員工參與和進度、健康課程、聯繫心理健康專業人員以及易於使用的行動友善選項等功能。這些解決方案通常與員工敬業度軟體集成，以監控工作滿意度和團隊動態，以及福利管理軟體，以方便獲得福利。企業還可以將企業健康解決方案與財務健康軟體結合，形成全面的健康計劃，支持員工的財務健康以及身心健康。
提議新的應用程式
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health 是領先的企業健康與保健平台。我們提供整體健康解決方案，例如狀況管理課程，以及即時訪問世界一流培訓師、專家和名人提供的最廣泛的鍛鍊和冥想課程。我們與頂級健康計劃和超過 19,000 家企業客戶合作，推動一流的參與度，並透過我們的數位平台和廣泛的健身工作室和健身房網路提供整合解決方案。我們提供一站式預防性護理服務，幫助您的員工和會員變得更加活躍，並與同事、朋友和家人保持聯繫，讓健康的生活方式充滿樂趣和激勵。 FitOn Health 擁有超過 1,300 萬會員，他們的運動時間超過 10 億分鐘。
Calm
calm.com
Calm 是領先的心理健康品牌，擁有排名第一的睡眠、冥想和放鬆應用程序，旨在幫助您管理壓力、睡得更好，並過上更快樂、更健康的生活。 Calm 擁有七種語言的數百小時原創音訊內容，支援 190 多個國家/地區的用戶。 Calm 是 Apple 2017 年度 iPhone 應用程序，也是 Fast Company 2020 年最具創新力的公司之一，迄今為止下載量已超過 1 億次。
Headspace
headspace.com
您團隊的心理健康至關重要。 Headspace for Work 深受員工喜愛，專為當今的工作場所量身定制，是現代組織唯一一款將流行的、基於科學的應用程式與適合企業的計劃相結合的員工心理健康解決方案。透過我們深受會員喜愛的冥想、正念和睡眠應用程式以及客製化企業產品和服務，我們幫助組織建立更具同情心和富有成效的文化，從而推動重大成果。下載次數超過 7000 萬次：您的團隊將使用並喜愛的解決方案 Enterprise Ready：為全球 2,000 多家頂級組織提供支援 以科學為後盾：任何數位健康和保健公司中最大的研究管道之一
Workit Health
workithealth.com
Workit Health 是最值得信賴的遠距醫療鴉片類藥物和酒精治療提供者，包括 Suboxone 和納曲酮。
MindNation
mindnation.com
MindNation 成立於 2019 年，是一家創新心理健康和福祉組織，已在全球範圍內發展成為組織和社區值得信賴的合作夥伴。我們提供心理保健支持，幫助團隊和個人感受到被傾聽並充分發揮自己的能力。我們基於需求的整體計劃可隨時隨地提供從講座、培訓到治療的服務，這些服務具有影響力、100% 安全且保密。
Dialogue
dialogue.co
Dialogue 很榮幸成為全球領先的遠距醫療公司之一和加拿大排名第一的提供者。我們相信，在健康問題上，沒有人應該安定下來，因此我們多年來一直在努力打造地球上最好的遠距醫療平台。我們在我們的平台上向數百萬加拿大人學習，為他們提供專業、便利和溫暖的高品質醫療保健服務。畢竟，健康就是一切。
inKin
inkin.com
inKin企業健康解決方案是一個簡單易用且高效的工具，用於： 1. 舉辦友好的健身比賽，幫助員工追蹤自己的健康狀況，在公司內推廣健康的生活方式； 2. 虛擬團隊建立和員工參與； 3. 企業健康促進。 inKin 允許使用者創建供個人或公司使用的私人健康空間。
Ollie Health
ollie.health
心理健康是公司生產力的無聲殺手。據估計，每年因憂鬱和焦慮而損失的工作日高達 4 億人。高績效的個人和團隊需要獲得心理健康支持，而這種支持最終是負擔得起的、匿名的並且適合您的日常安排。介紹奧利積分。按需醫療保健福利。團隊中的每個人都可以訪問公司信用錢包來完全匿名地預訂心理健康支持課程。建立一支健康的團隊，而不僅僅是一支快樂的團隊。
Nivati
nivati.com
Nivati 是一個多維度的員工心理健康和保健平台（這是一種奇特的說法），我們幫助公司減少焦慮和憂鬱，改善工作場所的整體福祉，以便公司能夠提高員工留任率和績效。
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 是一個軟體即服務 (SaaS) 健康科技平台。它為醫療保健提供者、付款人、福利經紀人、健康公司和雇主提供全面的員工健康計劃。我們的使命是為人們提供正確的工具來改變他們的習慣，改善他們的健康和福祉，並降低他們患慢性病的風險。 Wellness360 優化健康計劃，提供量身定制的健康解決方案，包括 HRA、輔導、個人和團體挑戰、活動等，以及鼓勵員工更好參與的獎勵引擎和監控進度的追蹤器。交鑰匙解決方案可改善員工健康狀況、提高生產力、提高工作滿意度、降低醫療成本並推動長期行為改變。簡而言之，可自訂的響應式軟體程式旨在滿足每個客戶的需求，並提供可驗證的結果。核心功能： • 生物辨識篩檢• 健康風險評估(HRA) • 參與者和總結報告• 營養/活動追蹤器• 健康挑戰庫• 本機iOS 和Android 應用程式• 獎勵和激勵管理• 白標平台和應用程序• 交流中心• 參與者和總結報告 • 即時分析 • 年度健康計劃計劃 • 溝通計劃和材料 • 專案經理指南 • 隨時可用的健康計劃 • 結果評估報告 • 單點登錄 • 點對點消息傳遞 • 個人和團隊排行榜單• 教育圖書館和資源• 新聞源和社會健康社區• 可穿戴設備和應用程式設備整合• 資料來源• 健康指導計劃
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health 為您的所有員工提供心理健康支援。我們的平台為員工提供了與心理學家進行一對一的會議、自助計劃和冥想以及專家指導的圓桌會議。它不僅可以改善團隊成員的心理健康，還可以使您的公司成為更好的工作場所，提高生產力並減少人員流動。我們的目標很簡單：讓每個人都能獲得心理健康支持，鼓勵人們掌控自己的福祉，並幫助公司創造一個正向的工作環境。
Headversity
headversity.com
Headversity 是唯一基於持續實踐和技能測量科學的勞動力心理健康平台。這是一個適合每個人的簡化的任何設備解決方案，幫助員工和團隊建立心理健康、心理安全、關懷領導力和工作場所尊重等方面的基本技能。目前，頭腦大學正在影響 18 個國家和 26 個行業超過 300 萬人的生活，讓人們能夠輕鬆地在日常工作過程中持續應用核心心理健康技能，從而減少索賠、降低成本並提高生產力。
Oliva Health
oliva.health
Oliva 是英國和歐洲排名第一的員工心理健康福利。我們幫助員工應對影響其工作內外心理健康的關鍵時刻，從而推動員工留任和非凡努力。我們透過以下方式做到這一點： - 賦予個人控制自己心理健康的能力。發展經理情商 - 幫助人力資源團隊創建整個組織範圍內的心理安全 結果不言而喻： ✅ 績效提高 65% ✅ 保留率提高 73% ✅ 90% 的人將其評為他們最喜歡的整體福利
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring 是一個有趣、易於使用的企業活動和步數挑戰平台。連接穿戴式裝置或智慧型手機來追蹤您的活動，並即時同步到我們的本機 iOS、Android 和網路應用程式。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat 正在改變工作方式，讓工作變得更好。我們建立了創新的人力資源、薪資和保險技術，並創造了讓每個人受益的世界級的員工體驗。透過讓所有雇主都能使用它，我們將把企業提升到一個新的水平，並為工作生活開闢全新的可能性。我們的人力資源技術可以幫助您節省人力資源流程的時間，例如休假管理、員工記錄維護、追蹤出勤和管理員工的輪班安排。我們的薪資技術使我們成為阿聯酋第一個自動化薪資處理軟體，並為雇主和員工提供簡化的工作費用管理體驗。 Bayzat 也改變了人們思考和互動醫療政策的方式。這意味著您的健康保險的使用非常簡單、直覺且可移動！我們的健康保險技術提供強大的功能，例如搜尋症狀、福利、治療和診所、預約醫生、在我們的應用程式上提交您的醫療索賠。對於員工，我們正在透過科技重新定義工作生活體驗，為您提供觸手可及的工作福利、財務健康和健康支援。
ekincare
ekincare.com
ekincare 受到財富 500 強公司的信賴，是一個人工智慧驅動的正在申請專利的綜合健康福利平台，可幫助組織節省高達 25% 的醫療保健成本並降低健康保險費。我們的產品確保企業員工可以在全印度的單一平台上輕鬆獲得遠距醫療、健康檢查、心理健康以及健身和營養服務，並獲得統一的體驗。我們的人工智慧引擎確保所有醫療記錄都數位化，並為企業提供有關潛在健康風險和補救措施的即時可行見解。目前，我們正在為超過250家企業提供服務，在平台上管理超過35萬名員工及其家屬的健康。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工提供支援。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
Pazcare
pazcare.com
一張卡即可獲得雇主提供的所有津貼（食品、燃料、電信、禮品、L&D 等）。讓您的員工最大限度地享受稅收優惠並透過 Pazcard 計劃每月開支。無論是透過 Zomato 訂購食物還是從附近的百貨公司購買雜貨 - Pazcard 都是您的員工需要使用的唯一工具。
Meditopia
meditopia.com
為您的心理健康提供日常支持 透過我們的正念冥想計畫感受更快樂並改善您的情緒健康。 減輕壓力、焦慮，睡得更好。立即與經過認證的專家交談，如果需要，可以獲得一對一的支援。
Wellable
wellable.co
Wellable 是一家總部位於波士頓的整體健康供應商，幫助各種規模的組織創建有吸引力的員工福祉計劃。 Wellable 與世界各地的雇主、健康計畫和財產合作，在超過 35 個不同的國家擁有活躍用戶。客戶與 Wellable 合作，支持員工的身心健康、加強組織文化並提高關鍵的工作場所生產力指標。 Wellable 提供健康技術和服務的模組化生態系統，使客戶能夠選擇最適合其組織的產品。核心解決方案包括： - 屢獲殊榮的健康平台 - 多媒體教育內容 - 隨選健身和正念課程 - 綜合生活方式支出帳戶 - 整體健康輔導 - 現場或虛擬健康活動
Talkspace
talkspace.com
Talkspace 是改善心理健康最方便、最實惠的方式。透過您的設備舒適地與您所在州的持照治療師進行匹配，並透過文字、音訊和視訊發送訊息。我們的訂閱服務為 13 歲及以上的任何人提供高品質的心理健康護理，已有超過 100 萬人使用。請造訪 love.talkspace.com 了解他們的看法。
Spring Health
springhealth.com
Spring Health 的使命是消除心理健康障礙。我們將經過臨床驗證的技術與世界一流的供應商結合，以準確滿足您員工的需求。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是透過消除分散您對大局的注意力的行政負擔來幫助您的高科技業務蓬勃發展。我們為創新、具有成長性的公司提供有競爭力的福利和外包人力資源。我們知道吸引和留住人才、簡化和擴大營運、穩定人力資源成本以及保護您的業務有多重要。讓我們來完成繁重的工作，以便您可以專注於將您的業務提升到一個新的水平。
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我們為雇主提供輕鬆獲取、個性化、以文化為中心且可操作的基於價值的護理，所有這些都在一個應用程式中。今天請求演示。