企業志工服務平台 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業志工服務平台為組織提供組織、管理和監督志願活動所需的工具。這些解決方案提高了員工對使命驅動的慈善機構、計劃和活動的參與。它們使公司和人力資源部門能夠提高員工的參與度和參與度。企業志工服務解決方案的功能包括用於追蹤進度的內部儀表板、用於展示公司影響的面向公眾的儀表板以及用於管理員工敬業度和獎勵的工具等。
提議新的應用程式
Submittable
submittable.com
提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。
Millie
milliegiving.com
Millie是一個工作場所慈善平台，旨在促進企業參與社會公益，幫助建立回饋文化，提升員工和客戶的影響力。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一個社區參與和志願者管理平台，提供活動管理、志願者註冊和影響追蹤的工具，幫助組織進行社會服務。
Lets
joinlets.de
Lets 平台幫助企業管理志工與捐贈活動，追蹤社會及環境影響，促進企業文化及社會責任。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款全方位軟體，幫助人力資源及領導者建立企業社會責任和慈善文化，促進團隊捐贈、志願服務及社區影響。
Visit.org
visit.org
Visit.org是一款企業SaaS應用程式，提供在90多個國家專有內容，幫助企業促進員工和客戶的參與度。
Field Day
fieldday.com
Field Day 是一個平台，幫助企業建立員工志工與捐贈計畫，促進團隊合作並加強企業文化，並提供志工活動的管理工具。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企業社會責任軟體，用於員工捐贈、志願服務及贈款管理，幫助企業提高員工參與及慈善效果。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell是一個企業社會影響平台，簡化員工捐贈匹配、志願者計劃及個人捐贈帳戶的管理，促進公益參與。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 是一個連接需要幫助的人與願意提供幫助者的平台，幫助非營利組織募款、社區發展與企業社會責任。