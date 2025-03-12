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最受歡迎 最近新增 企業志工服務平台 - 最受歡迎的應用程式

企業志工服務平台為組織提供組織、管理和監督志願活動所需的工具。這些解決方案提高了員工對使命驅動的慈善機構、計劃和活動的參與。它們使公司和人力資源部門能夠提高員工的參與度和參與度。企業志工服務解決方案的功能包括用於追蹤進度的內部儀表板、用於展示公司影響的面向公眾的儀表板以及用於管理員工敬業度和獎勵的工具等。