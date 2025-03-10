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企業志工服務平台為組織提供組織、管理和監督志願活動所需的工具。這些解決方案提高了員工對使命驅動的慈善機構、計劃和活動的參與。它們使公司和人力資源部門能夠提高員工的參與度和參與度。企業志工服務解決方案的功能包括用於追蹤進度的內部儀表板、用於展示公司影響的面向公眾的儀表板以及用於管理員工敬業度和獎勵的工具等。
提議新的應用程式
Submittable
submittable.com
提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。
Millie
milliegiving.com
Millie是一個工作場所慈善平台，旨在促進企業參與社會公益，幫助建立回饋文化，提升員工和客戶的影響力。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一個社區參與和志願者管理平台，提供活動管理、志願者註冊和影響追蹤的工具，幫助組織進行社會服務。
Lets
joinlets.de
Lets 平台幫助企業管理志工與捐贈活動，追蹤社會及環境影響，促進企業文化及社會責任。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款全方位軟體，幫助人力資源及領導者建立企業社會責任和慈善文化，促進團隊捐贈、志願服務及社區影響。
Visit.org
visit.org
Visit.org 是一家企業 SaaS 公司，旨在提高員工的敬業度。 Visit.org 擁有遍佈 90 多個國家的專有內容，為目標導向的員工和客戶參與提供基礎設施和內容。無論您從事 CSR、ESG、DEI 還是 HR 工作，我們都可以幫助您將員工與他們關心的問題聯繫起來，為他們提供繼續露面的有力理由。
Field Day
fieldday.com
Field Day 是一個幫助公司建立員工志工計畫和企業捐贈計畫的平台，以促進社區和加強工作場所文化。透過授權員工與當地非營利組織一起做志工並向當地非營利組織提供配對捐款，公司可以提供有意義的團隊建立體驗，同時讓員工參與其社會影響力計畫。透過Field Day，您的公司可以： - 為員工提供集中的志工活動中心- 發現並規劃與當地非營利組織的團體志工活動- 創建和追蹤企業捐贈計畫- 透過自動化流程簡化活動協調- 收集調查結果、照片和資訊每個活動的影響陳述 - 收集員工報告的獨立志願者時間 - 從儀表板跟踪總體社會影響 了解更多信息，請訪問 fieldday.com/companies。 – 對於非營利組織來說，Field Day 是一款免費且易於使用的志工活動管理工具，可讓您管理、規劃和追蹤您的團體志工活動。建立具有自動協調任務的活動頁面，與當地公司一起規劃活動，並透過報告儀表板追蹤所有內容。如需了解更多信息，請訪問 fieldday.com/nonprofits。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 現已成為 WizeHive 的一部分，是一款全面的企業社會責任 (CSR) 軟體，用於工作場所捐贈和匹配、員工志願服務以及贈款管理。 Bright Funds 為各種規模的雇主提供支持，幫助他們實現員工敬業度、企業社會責任計畫和慈善使命。 ✓ 用於員工捐款和志願服務的一體化平台✓ 自動配對和支付捐款✓ 與我們的專家一起定義並啟動您的計劃✓ 在幾天（而不是幾週或幾個月）內啟動並運行✓ 向全球超過750 萬名經過全面審查的人捐款非營利組織 ✓ 透過信用卡、薪資或 PayPal 捐贈 ✓ 價格實惠且透明 ✓ 即時報告
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一個企業社會影響力平台，可輕鬆管理捐贈配對、禮品和志工計劃，使員工能夠對對他們最重要的事業產生影響。我們的平台為員工提供稅收優惠的個人捐贈帳戶。企業管理員可以創建客製化的禮物和配對計劃，將慈善資金存入這些帳戶，供員工捐贈。公司還可以讓員工參與內部創建和管理的志工機會，或從我們的志工活動資料庫提供的數以萬計的活動中進行選擇。 Groundswell 可在桌面上或透過我們的五星級行動應用程式存取，最大限度地提高不使用電腦工作的員工的計劃可訪問性，從而提高計劃公平性。主要特點： 稅務優惠個人捐贈帳戶：向您的員工提供由捐贈者建議基金支持的捐贈帳戶。您可以將其視為提供 401(k) 或 HSA 進行慈善捐贈。薪資捐款：員工可以存取其捐款帳戶的唯一路由和帳號，並直接向其薪資提供者建立直接存款 - 無需整合或每月對帳。自動配對：自動立即將資金配對到員工的個人捐款帳戶。您將能夠根據個人化的員工資格來客製化計劃，調整每位員工/計劃的配對限制，並設定具體的時間表。實幹者美元：透過為提交和批准的志工時間提供慈善配對來激勵志願服務。禮物：在重要時刻（例如工作週年紀念日或晉升）將慈善津貼發送到員工的個人捐贈帳戶。志工活動：規劃、管理和報告志工活動。企業補助金：企業補助金可以零額外費用發送給超過 170 萬個符合資格的非營利組織。報告：利用 Groundswell 的即時數據和互動式儀表板即時評估社會影響計畫的績效。隔日分發：與其他需要 60-90 天才能將資金發送給慈善機構的企業社會責任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款會在 24 小時內透過電子資金轉帳進行分發。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 將需要幫助的人和尋求幫助的人聯繫起來，這是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集來幫助非營利組織籌集更多資金、覆蓋更多人並實現其使命。社區：幫助變革者找到目標、利用他們的技能行善、支持事業、籌款並提升他們的慈善社會形象。商業：幫助企業建立注重社會影響力的文化，並將其 ESG 措施和企業社會責任計畫付諸實踐。
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