企業志工服務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

Groundswell

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Groundswell 是一個企業社會影響力平台，可輕鬆管理捐贈配對、禮品和志工計劃，使員工能夠對對他們最重要的事業產生影響。我們的平台為員工提供稅收優惠的個人捐贈帳戶。企業管理員可以創建客製化的禮物和配對計劃，將慈善資金存入這些帳戶，供員工捐贈。公司還可以讓員工參與內部創建和管理的志工機會，或從我們的志工活動資料庫提供的數以萬計的活動中進行選擇。 Groundswell 可在桌面上或透過我們的五星級行動應用程式存取，最大限度地提高不使用電腦工作的員工的計劃可訪問性，從而提高計劃公平性。主要特點： 稅務優惠個人捐贈帳戶：向您的員工提供由捐贈者建議基金支持的捐贈帳戶。您可以將其視為提供 401(k) 或 HSA 進行慈善捐贈。薪資捐款：員工可以存取其捐款帳戶的唯一路由和帳號，並直接向其薪資提供者建立直接存款 - 無需整合或每月對帳。自動配對：自動立即將資金配對到員工的個人捐款帳戶。您將能夠根據個人化的員工資格來客製化計劃，調整每位員工/計劃的配對限制，並設定具體的時間表。實幹者美元：透過為提交和批准的志工時間提供慈善配對來激勵志願服務。禮物：在重要時刻（例如工作週年紀念日或晉升）將慈善津貼發送到員工的個人捐贈帳戶。志工活動：規劃、管理和報告志工活動。企業補助金：企業補助金可以零額外費用發送給超過 170 萬個符合資格的非營利組織。報告：利用 Groundswell 的即時數據和互動式儀表板即時評估社會影響計畫的績效。隔日分發：與其他需要 60-90 天才能將資金發送給慈善機構的企業社會責任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款會在 24 小時內透過電子資金轉帳進行分發。