企業志工服務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 盧安達

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業志工服務平台為組織提供組織、管理和監督志願活動所需的工具。這些解決方案提高了員工對使命驅動的慈善機構、計劃和活動的參與。它們使公司和人力資源部門能夠提高員工的參與度和參與度。企業志工服務解決方案的功能包括用於追蹤進度的內部儀表板、用於展示公司影響的面向公眾的儀表板以及用於管理員工敬業度和獎勵的工具等。
提議新的應用程式
Submittable
submittable.com
Submittable 為您提供啟動、管理、衡量和發展本地和全球社會影響計畫的工具。從贈款和企業社會責任到獎項和獎學金計劃，我們與您合作，以便您可以快速開始做出貢獻。從開始到結束的平台使您的工作流程更聰明、更有高效，從而做出更好的決策並產生更大的影響。輕鬆報告成功、分配資金、防止詐欺並為未來學習——Submittable 足夠靈活且強大，足以與您的專案一起發展。 Submittable 已被超過 11,000 個組織使用，從主要基金會和企業到政府、高等教育機構等，迄今已接受超過 2500 萬份申請。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 將需要幫助的人和尋求幫助的人聯繫起來，這是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集來幫助非營利組織籌集更多資金、覆蓋更多人並實現其使命。社區：幫助變革者找到目標、利用他們的技能行善、支持事業、籌款並提升他們的慈善社會形象。商業：幫助企業建立注重社會影響力的文化，並將其 ESG 措施和企業社會責任計畫付諸實踐。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一個企業社會影響力平台，可輕鬆管理捐贈配對、禮品和志工計劃，使員工能夠對對他們最重要的事業產生影響。我們的平台為員工提供稅收優惠的個人捐贈帳戶。企業管理員可以創建客製化的禮物和配對計劃，將慈善資金存入這些帳戶，供員工捐贈。公司還可以讓員工參與內部創建和管理的志工機會，或從我們的志工活動資料庫提供的數以萬計的活動中進行選擇。 Groundswell 可在桌面上或透過我們的五星級行動應用程式存取，最大限度地提高不使用電腦工作的員工的計劃可訪問性，從而提高計劃公平性。主要特點： 稅務優惠個人捐贈帳戶：向您的員工提供由捐贈者建議基金支持的捐贈帳戶。您可以將其視為提供 401(k) 或 HSA 進行慈善捐贈。薪資捐款：員工可以存取其捐款帳戶的唯一路由和帳號，並直接向其薪資提供者建立直接存款 - 無需整合或每月對帳。自動配對：自動立即將資金配對到員工的個人捐款帳戶。您將能夠根據個人化的員工資格來客製化計劃，調整每位員工/計劃的配對限制，並設定具體的時間表。實幹者美元：透過為提交和批准的志工時間提供慈善配對來激勵志願服務。禮物：在重要時刻（例如工作週年紀念日或晉升）將慈善津貼發送到員工的個人捐贈帳戶。志工活動：規劃、管理和報告志工活動。企業補助金：企業補助金可以零額外費用發送給超過 170 萬個符合資格的非營利組織。報告：利用 Groundswell 的即時數據和互動式儀表板即時評估社會影響計畫的績效。隔日分發：與其他需要 60-90 天才能將資金發送給慈善機構的企業社會責任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款會在 24 小時內透過電子資金轉帳進行分發。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 現已成為 WizeHive 的一部分，是一款全面的企業社會責任 (CSR) 軟體，用於工作場所捐贈和匹配、員工志願服務以及贈款管理。 Bright Funds 為各種規模的雇主提供支持，幫助他們實現員工敬業度、企業社會責任計畫和慈善使命。 ✓ 用於員工捐款和志願服務的一體化平台✓ 自動配對和支付捐款✓ 與我們的專家一起定義並啟動您的計劃✓ 在幾天（而不是幾週或幾個月）內啟動並運行✓ 向全球超過750 萬名經過全面審查的人捐款非營利組織 ✓ 透過信用卡、薪資或 PayPal 捐贈 ✓ 價格實惠且透明 ✓ 即時報告
Selflessly
selflessly.io
Selfless 提供一款一體化軟體，幫助人力資源和人才領導者創造變革性的工作場所文化，即奉獻和企業社會責任 (CSR)。創造並擴展組織的目標驅動文化。您的團隊可以一起捐款、志願服務、回饋社會並創造社區影響力。透過鼓勵、協調和慶祝慈善事業來提高員工敬業度和留任率！ Selfless 是印第安納州第一家獲得 B 公司和家庭福利公司雙重認證的公司。從企業捐贈、企業志工服務和企業捐贈到公司配套捐贈、團體志工活動和企業贈款管理，我們透過簡單易用的軟體幫助企業社會責任和慈善事業。觀看我們的 YouTube 影片：https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse 讓每個人都能參與、組織和理解積極的社會變革的影響。 GivePulse 的使命是啟動所有個人及其親和力/員工資源團體，將其社區提升到新的高度。他們透過提供一個平台來列出、尋找、組織、衡量和講述員工捐贈、社區參與、慈善事業、服務學習和志願服務的影響並講述故事來實現這一目標。從第一天起，他們的目標就是透過使用科技解決棘手的社會問題和重大挑戰。如今，他們的公民參與平台秉承最初的使命，支持並擴大了數千個非營利組織、協會、機構、企業和組織的工作。為了支援現代誌工服務，GivePulse 推出了適應行動員工的獨特功能，例如本機 iOS 和 Android 應用程式以及二維碼行動簽到。由於其龐大的大學和學院網絡（包括常春藤、私立、公立研究和社區學院機構），GivePulse 為企業提供了獨特的協作機會來參與研究並結識未來的公民參與候選人。此外，他們的排行榜功能是遊戲化的，並與員工的捐贈和志願活動聯繫在一起。非營利組織和社區合作夥伴可以免費存取平台，包括專用的線上捐款頁面和強大的活動管理功能。
Millie
milliegiving.com
Millie 的工作場所捐贈平台旨在讓慈善捐贈和志願服務變得有趣、方便且具有影響力。作為變革來自於每個人的堅信者，米莉的使命是幫助各種規模的企業啟動和發展社會影響力計畫。該平台提供個人化體驗，幫助公司建立回饋文化，擴大員工、客戶和利潤的影響力。
Lets
joinlets.de
Lets GmbH 提供企業志工服務和捐贈領域的解決方案，幫助企業接觸、留住和永續地激勵員工。 Lets 可以在一個地方管理所有志願活動、溝通和員工，以節省時間和資源。參與 Lets 的一大好處是能夠衡量公司的社會和環境影響。借助影響力儀表板，公司可以即時追蹤專案的成功情況並優化其企業社會責任計劃。 Lets 還透過讓公司能夠在行動中展示其價值觀並使社會參與變得容易來促進有意義的企業文化。因此，讓我們充當公司和非營利世界之間的橋樑，尋找與公司目標完全匹配的項目。透過這種方式，讓社會永續發展成為企業文化不可或缺的一部分。
Field Day
fieldday.com
Field Day 是一個幫助公司建立員工志工計畫和企業捐贈計畫的平台，以促進社區和加強工作場所文化。透過授權員工與當地非營利組織一起做志工並向當地非營利組織提供配對捐款，公司可以提供有意義的團隊建立體驗，同時讓員工參與其社會影響力計畫。透過Field Day，您的公司可以： - 為員工提供集中的志工活動中心- 發現並規劃與當地非營利組織的團體志工活動- 創建和追蹤企業捐贈計畫- 透過自動化流程簡化活動協調- 收集調查結果、照片和資訊每個活動的影響陳述 - 收集員工報告的獨立志願者時間 - 從儀表板跟踪總體社會影響 了解更多信息，請訪問 fieldday.com/companies。 – 對於非營利組織來說，Field Day 是一款免費且易於使用的志工活動管理工具，可讓您管理、規劃和追蹤您的團體志工活動。建立具有自動協調任務的活動頁面，與當地公司一起規劃活動，並透過報告儀表板追蹤所有內容。如需了解更多信息，請訪問 fieldday.com/nonprofits。
Visit.org
visit.org
Visit.org 是一家企業 SaaS 公司，旨在提高員工的敬業度。 Visit.org 擁有遍佈 90 多個國家的專有內容，為目標導向的員工和客戶參與提供基礎設施和內容。無論您從事 CSR、ESG、DEI 還是 HR 工作，我們都可以幫助您將員工與他們關心的問題聯繫起來，為他們提供繼續露面的有力理由。