企業志工服務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

Groundswell

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Groundswell 是一個企業社會影響力平台，可輕鬆管理捐贈配對、禮品和志工計劃，使員工能夠對對他們最重要的事業產生影響。我們的平台為員工提供稅收優惠的個人捐贈帳戶。企業管理員可以創建客製化的禮物和配對計劃，將慈善資金存入這些帳戶，供員工捐贈。公司還可以讓員工參與內部創建和管理的志工機會，或從我們的志工活動資料庫提供的數以萬計的活動中進行選擇。 Groundswell 可在桌面上或透過我們的五星級行動應用程式存取，最大限度地提高不使用電腦工作的員工的計劃可訪問性，從而提高計劃公平性。主要特點： 稅務優惠個人捐贈帳戶：向您的員工提供由捐贈者建議基金支持的捐贈帳戶。您可以將其視為提供 401(...