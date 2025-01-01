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最受歡迎 最近新增 企業社會責任 (CSR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

企業社會責任 (CSR) 軟體包含旨在監控和評估 CSR 措施影響的工具。組織使用該軟體來有效衡量其企業社會責任工作的成功程度。它促進各種企業社會責任計劃的管理、行政和跟踪，包括環境永續運營、贈款和贊助、永續管理、社區貢獻和企業志工活動。這些解決方案使公司能夠向客戶、員工和投資者傳達其企業社會責任成就。此外，企業社會責任軟體可協助企業持續增強其政策和實踐，以符合其企業社會責任目標。