企業社會責任 (CSR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業社會責任 (CSR) 軟體包含旨在監控和評估 CSR 措施影響的工具。組織使用該軟體來有效衡量其企業社會責任工作的成功程度。它促進各種企業社會責任計劃的管理、行政和跟踪，包括環境永續運營、贈款和贊助、永續管理、社區貢獻和企業志工活動。這些解決方案使公司能夠向客戶、員工和投資者傳達其企業社會責任成就。此外，企業社會責任軟體可協助企業持續增強其政策和實踐，以符合其企業社會責任目標。
提議新的應用程式
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一個可持續性科技平台，利用機器學習和大數據為投資者和消費者提供環境及社會見解。
Submittable
submittable.com
提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一個社區參與和志願者管理平台，提供活動管理、志願者註冊和影響追蹤的工具，幫助組織進行社會服務。
Handprint
handprint.tech
Handprint 應用程序幫助企業資助修復生態系統，並提供透明及數位化的數據。用戶可透過平台贊助各種環保項目。
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld是一個社會影響平台，幫助公司和非營利組織管理CSR和ESG計劃，促進員工和客戶參與社會事業。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款全方位軟體，幫助人力資源及領導者建立企業社會責任和慈善文化，促進團隊捐贈、志願服務及社區影響。
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite 簡化環境、社會及治理（ESG）報告，幫助組織測量和報告ESG進展，快速建立基線報告，30天內公開報告。
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain 是一個員工參與和企業社會責任平台，讓用戶透過 Slack 和 Microsoft Teams 參與募款、志願活動及公司公益項目。
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri 是一個簡單的線上平台，幫助品牌使客戶能夠實現實際的社會和生態影響。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企業社會責任軟體，用於員工捐贈、志願服務及贈款管理，幫助企業提高員工參與及慈善效果。
Ecovadis
ecovadis.com
Ecovadis應用程序用於評估和改善企業的可持續性績效，提供ESG實踐的框架和驗證記分卡，以支持數據收集和改進計劃。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell是一個企業社會影響平台，簡化員工捐贈匹配、志願者計劃及個人捐贈帳戶的管理，促進公益參與。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 是一個連接需要幫助的人與願意提供幫助者的平台，幫助非營利組織募款、社區發展與企業社會責任。