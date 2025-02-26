企業社會責任 (CSR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土庫曼

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企業社會責任 (CSR) 軟體包含旨在監控和評估 CSR 措施影響的工具。組織使用該軟體來有效衡量其企業社會責任工作的成功程度。它促進各種企業社會責任計劃的管理、行政和跟踪，包括環境永續運營、贈款和贊助、永續管理、社區貢獻和企業志工活動。這些解決方案使公司能夠向客戶、員工和投資者傳達其企業社會責任成就。此外，企業社會責任軟體可協助企業持續增強其政策和實踐，以符合其企業社會責任目標。
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Submittable
submittable.com
可提交的工具為您提供啟動，管理，衡量和發展您的社會影響計劃的工具。從贈款和企業社會責任到獎項和獎學金計劃，我們與您合作，以便您可以快速發揮作用。開始到即將到來的平台使您的工作流更聰明，更有效，從而帶來更好的決策和更大的影響。輕鬆報告成功，分配資金，防止欺詐和學習未來 - 可提出的靈活性和強大功能足以與您的計劃一起成長。從主要的基金會和公司到政府，高等教育等等，有超過11,000個組織使用提交的組織，迄今已接受超過2500萬個申請。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 將需要幫助的人和尋求幫助的人聯繫起來，這是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集來幫助非營利組織籌集更多資金、覆蓋更多人並實現其使命。社區：幫助變革者找到目標、利用他們的技能行善、支持事業、籌款並提升他們的慈善社會形象。商業：幫助企業建立注重社會影響力的文化，並將其 ESG 措施和企業社會責任計畫付諸實踐。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一個企業社會影響力平台，可輕鬆管理捐贈配對、禮品和志工計劃，使員工能夠對對他們最重要的事業產生影響。我們的平台為員工提供稅收優惠的個人捐贈帳戶。企業管理員可以創建客製化的禮物和配對計劃，將慈善資金存入這些帳戶，供員工捐贈。公司還可以讓員工參與內部創建和管理的志工機會，或從我們的志工活動資料庫提供的數以萬計的活動中進行選擇。 Groundswell 可在桌面上或透過我們的五星級行動應用程式存取，最大限度地提高不使用電腦工作的員工的計劃可訪問性，從而提高計劃公平性。主要特點： 稅務優惠個人捐贈帳戶：向您的員工提供由捐贈者建議基金支持的捐贈帳戶。您可以將其視為提供 401(k) 或 HSA 進行慈善捐贈。薪資捐款：員工可以存取其捐款帳戶的唯一路由和帳號，並直接向其薪資提供者建立直接存款 - 無需整合或每月對帳。自動配對：自動立即將資金配對到員工的個人捐款帳戶。您將能夠根據個人化的員工資格來客製化計劃，調整每位員工/計劃的配對限制，並設定具體的時間表。實幹者美元：透過為提交和批准的志工時間提供慈善配對來激勵志願服務。禮物：在重要時刻（例如工作週年紀念日或晉升）將慈善津貼發送到員工的個人捐贈帳戶。志工活動：規劃、管理和報告志工活動。企業補助金：企業補助金可以零額外費用發送給超過 170 萬個符合資格的非營利組織。報告：利用 Groundswell 的即時數據和互動式儀表板即時評估社會影響計畫的績效。隔日分發：與其他需要 60-90 天才能將資金發送給慈善機構的企業社會責任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款會在 24 小時內透過電子資金轉帳進行分發。
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis 是一家以目標為導向的公司，其使命是提供全球最值得信賴的企業永續發展評級。各種規模的企業都依靠 EcoVadis 的專家情報和基於證據的評級來監控和提高其業務和貿易夥伴的可持續發展績效。其可操作的記分卡、基準、碳行動工具和見解指導著 200 個行業類別和 175 個國家的環境、社會和道德實踐的改進之旅。強生、歐萊雅、聯合利華、LVMH、普利司通、巴斯夫和摩根大通等行業領導者等 100,000 家企業與 EcoVadis 合作，在全球範圍內推動彈性、可持續增長和積極影響。請造訪 ecovadis.com 以了解更多信息
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 現已成為 WizeHive 的一部分，是一款全面的企業社會責任 (CSR) 軟體，用於工作場所捐贈和匹配、員工志願服務以及贈款管理。 Bright Funds 為各種規模的雇主提供支持，幫助他們實現員工敬業度、企業社會責任計畫和慈善使命。 ✓ 用於員工捐款和志願服務的一體化平台✓ 自動配對和支付捐款✓ 與我們的專家一起定義並啟動您的計劃✓ 在幾天（而不是幾週或幾個月）內啟動並運行✓ 向全球超過750 萬名經過全面審查的人捐款非營利組織 ✓ 透過信用卡、薪資或 PayPal 捐贈 ✓ 價格實惠且透明 ✓ 即時報告
Selflessly
selflessly.io
Selfless 提供一款一體化軟體，幫助人力資源和人才領導者創造變革性的工作場所文化，即奉獻和企業社會責任 (CSR)。創造並擴展組織的目標驅動文化。您的團隊可以一起捐款、志願服務、回饋社會並創造社區影響力。透過鼓勵、協調和慶祝慈善事業來提高員工敬業度和留任率！ Selfless 是印第安納州第一家獲得 B 公司和家庭福利公司雙重認證的公司。從企業捐贈、企業志工服務和企業捐贈到公司配套捐贈、團體志工活動和企業贈款管理，我們透過簡單易用的軟體幫助企業社會責任和慈善事業。觀看我們的 YouTube 影片：https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld 是一個為公司和非營利組織而設的社會影響力平台。使用易於使用的工具啟動、管理和衡量您的 CSR 和 ESG 計劃，以實現目標驅動的業務。您的社會影響力平台讓員工和顧客參與他們關心的事業。透過捐贈、志願服務和影響力獎勵，您的員工可以在社會正義、氣候變遷、教育、心理健康和其他重要議題上採取行動，支持超過 170 萬個經過審查的非營利組織。我們的客戶支援是世界一流的，我們的方法是數據驅動的，讓您的每一美元的影響力倍增。固德世界是企業社會責任和社會影響軟體領域的領導者。使用我們的安全（符合 PCI 4 級）平台，讓您的員工、客戶和社區共同推動積極的社會變革。透過目標和影響力來提高您的利潤，您可以實際衡量。 Goodworld 的解決方案： 員工敬業度和保留率 客戶參與度 獎勵和忠誠度 快速響應 影響報告 Goodworld 的功能： 給予和匹配 志願服務獎勵 活動和拍賣集成 了解更多信息，請訪問 goodworldnow.com
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse 讓每個人都能參與、組織和理解積極的社會變革的影響。 GivePulse 的使命是啟動所有個人及其親和力/員工資源團體，將其社區提升到新的高度。他們透過提供一個平台來列出、尋找、組織、衡量和講述員工捐贈、社區參與、慈善事業、服務學習和志願服務的影響並講述故事來實現這一目標。從第一天起，他們的目標就是透過使用科技解決棘手的社會問題和重大挑戰。如今，他們的公民參與平台秉承最初的使命，支持並擴大了數千個非營利組織、協會、機構、企業和組織的工作。為了支援現代誌工服務，GivePulse 推出了適應行動員工的獨特功能，例如本機 iOS 和 Android 應用程式以及二維碼行動簽到。由於其龐大的大學和學院網絡（包括常春藤、私立、公立研究和社區學院機構），GivePulse 為企業提供了獨特的協作機會來參與研究並結識未來的公民參與候選人。此外，他們的排行榜功能是遊戲化的，並與員工的捐贈和志願活動聯繫在一起。非營利組織和社區合作夥伴可以免費存取平台，包括專用的線上捐款頁面和強大的活動管理功能。
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri 是一個簡單的線上解決方案，使品牌能夠幫助其客戶產生真正的社會和生態影響。
Handprint
handprint.tech
Handprint 的技術使公司能夠以透明、數位化和量化的方式恢復對地球健康至關重要的生態系統。我們的團隊正在積極尋找地球上嚴重受損的生態系統，並仔細啟動最強大且經過驗證的現場專案。作為一個平台，我們允許他們大規模獲得資金並倍增這些項目的正面影響。對於想要採取行動但不知道如何採取行動的公司，我們已經完成了策劃一系列高品質、經過驗證和有影響力的專案的工作，並且我們提供了靈活性，可以無縫地贊助任何數量或頻率的多種事業。 Microsoft、Clarins、Lazada 等公司以及 Idemia、Thunes、Credit Agricole 等金融機構在其永續發展工作中使用 Handprint 來資助真正造福人類和地球的專案。任何數位平台（市場、網站、數位錢包、電子商店）都可以透過將 Handprint 的追蹤和參與 API 整合到用戶體驗中來提高參與度、獲取量和保留率。
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain 是一個員工參與和企業社會責任平台，可幫助您與公司的慈善計劃保持聯繫，讓您可以加入社區並參與員工資源小組 (ERG) 活動、參加籌款活動和志願活動，並了解最新動態直接在Slack 和Microsoft Teams 上了解您公司的整體進展和影響！
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一個永續發展技術平台，利用機器學習和大數據為投資者、組織和消費者提供環境和社會見解。截至 2023 年 1 月，Clarity AI 的平台分析了超過 70,000 家公司、360,000 只基金、198 個國家和 199 個地方政府——市場上數據覆蓋範圍最廣，比其他領先企業多出 13 倍。 Clarity AI 為投資、企業研究、基準測試、消費者電子商務和報告提供數據和分析。 Clarity AI 履行其為市場帶來社會影響的使命的一種方式是，透過與 BlackRock - Aladdin、Refinitiv、LSEG 業務、BNP Manaos、Allfunds 和 Simcorp 的集成，確保其功能直接交付到客戶的工作流程中。此外，Clarity AI 的永續發展見解也涵蓋了 Klarna 平台上超過 1.5 億的消費者。 Clarity AI 在北美、歐洲和中東設有辦事處，其客戶網路管理著數十兆資產。
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite 消除了環境、社會和治理 (ESG) 報告的複雜性。 Socialsuite 協助組織衡量、監控和報告其透過 ESG 創造價值的進展，以籌集資金、提高品牌和聲譽並降低風險。 Socialsuite 的軟體讓 ESG 報告變得快速、簡單且經濟實惠。公司可以在 60 分鐘內開始建立基線報告，並在 30 天內開始公開報告。從今天開始您的 ESG 之旅。