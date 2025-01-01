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企業學習管理系統 (LMS) 在幫助組織簡化員工、客戶和外部合作夥伴培訓計畫的組織、監控和監督方面發揮著至關重要的作用。這些系統有助於管理客製化培訓計劃，包括入職培訓、專業發展和合規培訓。公司利用企業 LMS 平台向員工和外部用戶分配課程，透過課程模組和評估監控他們的進步。課程可以使用學習管理系統內的整合工俱生成，也可以透過專用的課程創作軟體生成。作為學習材料的集中中心，企業 LMS 促進了員工發展和客戶培訓的高效內容交付，使學習者和管理人員都受益。
提議新的應用程式
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
Sana AI
sana.ai
Sana是一個人工智慧學習平台，幫助組織訪問和共享知識，自動化行政任務，並提供定制化學習體驗與分析功能。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一個在線學習平台，專注於IT和DevOps的實踐技能，提供課程和動手實驗室以提升技術能力和職業發展。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一個雲端學習管理平台，幫助企業集中管理知識、創建課程及追蹤學習進度。提供互動內容和評估工具。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。
Schoox
schoox.com
Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。
Trainual
trainual.com
Trainual是一個雲端培訓管理平台，幫助組織記錄和分享標準操作程序及培訓內容。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。
Degreed
degreed.com
Degreed是學習與職業發展平台，使用戶能夠評估技能、獲取培訓材料並縮小技能差距，促進持續學習和員工成長。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一個管理技能學習和發展的工具，提供進度跟踪、目標設定及協作反饋功能，幫助用戶提升專業和個人能力。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是一個雲端學習平台，讓企業輕鬆創建和管理各類員工與客戶培訓，包括線上學習和面授培訓。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 是一款人力資源和合規管理應用，提供員工培訓、手冊生成、專家諮詢及資源庫，幫助企業簡化人力資源管理。
Cloud Assess
cloudassess.com
雲評估是一個實時培訓和評估平台，支持技術和軟技能的培訓，並提供靈活的學習經驗和社會學習特徵。
7taps
7taps.com
7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一個專為軟體採用設計的學習平台，幫助團隊加速入職、減少支援、提高使用度和深入參與。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
Beeline
beeline.life
Beeline 是一個現代化的培訓與知識社區平台，幫助企業輕鬆設立和運營數位或混合式學習的培訓學院。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU是一個免費的學習平台，讓用戶創建課程、交付內容並追蹤學習進度。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。
eduMe
edume.com
eduMe是一個專為一線勞動力設計的移動培訓平台，提供即時培訓和學習監控，幫助提升員工技能與留任率。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 是一款專為無辦公桌員工設計的應用程式，提供通訊、培訓和參與功能，幫助企業提高員工互動和管理效率。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy是一個由AI驅動的收入支持平台，為銷售團隊提供即時內容、訓練和數據，以提高銷售效率與效果。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一款性能管理軟體，簡化績效評估並融入員工參與元素，提供360度反饋和持續評審。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一個數位學習模組開發平台，提供互動式e-Learning工具和學習管理系統，方便用戶創建學習體驗並提供客戶支持。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor是一個社交學習平台，提供互動功能和簡易課程創建工具，旨在提升學習參與度和知識保留。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一個線上學習平台，提供互動式和個性化的學習體驗，支持課程創建和管理，並包含100多個業務課程。
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn 是一個雲端學習管理系統，簡化企業培訓，提供課程創建、測驗及進度追蹤功能，支持多種學習方式。
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean是一款學習管理系統（LMS），協助企業自動化員工及合作夥伴的培訓課程，並提供個性化學習體驗。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個以 AI 驅動的工作增能平台，提供工具以提升生產力，簡化工作流程，並促進團隊協作。
Innform
innform.io
Innform是一款在線培訓工具，讓公司能夠創建、指派和追蹤員工培訓，支援多種媒體格式並提供遊戲化學習體驗。
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS是一種學習管理系統，使用戶能在Joomla平台上創建及管理在線課程，並提供用戶進度追蹤、評估管理及電子商務整合等功能。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是一個綜合性的電子學習平台，提供教學回饋機制和多元課程，幫助企業提升員工技能並實現商業目標。
Centrical
centrical.com
Centrical是一個以人工智慧驅動的員工績效管理平台，透過遊戲化學習和即時反饋提升員工績效和參與度。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep是一個數位學習平台，專注於認證考試和學習準備，提供個性化學習路徑和適應性學習工具，幫助學習者提升信心與成功。
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS是一個學習管理系統，專注於線上課程管理、進度追蹤及報告，適合員工訓練，支援行動裝置使用。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve應用程式幫助製造、供應鏈和醫療領域的公司提升工作流程，轉向數位化工作指導和培訓，增進可持續性與效率。
Shieldbyte LMS
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Shieldbyte LMS 提供全球企業進行員工培訓的解決方案，包括合規、風險及安全等主題，具備自學課程、測驗及證書發放功能。
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