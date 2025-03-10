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企業學習管理系統 (LMS) 在幫助組織簡化員工、客戶和外部合作夥伴培訓計畫的組織、監控和監督方面發揮著至關重要的作用。這些系統有助於管理客製化培訓計劃，包括入職培訓、專業發展和合規培訓。公司利用企業 LMS 平台向員工和外部用戶分配課程，透過課程模組和評估監控他們的進步。課程可以使用學習管理系統內的整合工俱生成，也可以透過專用的課程創作軟體生成。作為學習材料的集中中心，企業 LMS 促進了員工發展和客戶培訓的高效內容交付，使學習者和管理人員都受益。
提議新的應用程式
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
Sana AI
sana.ai
Sana是一個人工智慧學習平台，幫助組織訪問和共享知識，自動化行政任務，並提供定制化學習體驗與分析功能。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一個在線學習平台，專注於IT和DevOps的實踐技能，提供課程和動手實驗室以提升技術能力和職業發展。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一個雲端學習管理平台，幫助企業集中管理知識、創建課程及追蹤學習進度。提供互動內容和評估工具。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
Schoox
schoox.com
Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。
Trainual
trainual.com
Trainual是一個雲端培訓管理平台，幫助組織記錄和分享標準操作程序及培訓內容。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。
Degreed
degreed.com
Degreed是學習與職業發展平台，使用戶能夠評估技能、獲取培訓材料並縮小技能差距，促進持續學習和員工成長。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一個管理技能學習和發展的工具，提供進度跟踪、目標設定及協作反饋功能，幫助用戶提升專業和個人能力。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是一個雲端學習平台，讓企業輕鬆創建和管理各類員工與客戶培訓，包括線上學習和面授培訓。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 是一款人力資源和合規管理應用，提供員工培訓、手冊生成、專家諮詢及資源庫，幫助企業簡化人力資源管理。
Cloud Assess
cloudassess.com
雲評估是一個實時培訓和評估平台，支持技術和軟技能的培訓，並提供靈活的學習經驗和社會學習特徵。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
7taps
7taps.com
7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一個專為軟體採用設計的學習平台，幫助團隊加速入職、減少支援、提高使用度和深入參與。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
Beeline
beeline.life
Beeline 是一個現代化的培訓與知識社區平台，幫助企業輕鬆設立和運營數位或混合式學習的培訓學院。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU是一個免費的學習平台，讓用戶創建課程、交付內容並追蹤學習進度。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。
eduMe
edume.com
eduMe是一個專為一線勞動力設計的移動培訓平台，提供即時培訓和學習監控，幫助提升員工技能與留任率。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 是一款專為無辦公桌員工設計的應用程式，提供通訊、培訓和參與功能，幫助企業提高員工互動和管理效率。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy是一個由AI驅動的收入支持平台，為銷售團隊提供即時內容、訓練和數據，以提高銷售效率與效果。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一款性能管理軟體，簡化績效評估並融入員工參與元素，提供360度反饋和持續評審。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor是一個社交學習平台，提供互動功能和簡易課程創建工具，旨在提升學習參與度和知識保留。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一個線上學習平台，提供互動式和個性化的學習體驗，支持課程創建和管理，並包含100多個業務課程。
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn 是一個雲端學習管理系統，簡化企業培訓，提供課程創建、測驗及進度追蹤功能，支持多種學習方式。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一個數位學習模組開發平台，提供互動式e-Learning工具和學習管理系統，方便用戶創建學習體驗並提供客戶支持。
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean是一款學習管理系統（LMS），協助企業自動化員工及合作夥伴的培訓課程，並提供個性化學習體驗。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個以 AI 驅動的工作增能平台，提供工具以提升生產力，簡化工作流程，並促進團隊協作。
Innform
innform.io
Innform是一款在線培訓工具，讓公司能夠創建、指派和追蹤員工培訓，支援多種媒體格式並提供遊戲化學習體驗。
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS是一種學習管理系統，使用戶能在Joomla平台上創建及管理在線課程，並提供用戶進度追蹤、評估管理及電子商務整合等功能。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是一個綜合性的電子學習平台，提供教學回饋機制和多元課程，幫助企業提升員工技能並實現商業目標。
Centrical
centrical.com
Centricalis是AI驅動的員工績效體驗平台，通過前線代理商的成功和增長，為世界領先的品牌提供一流的客戶體驗。 該平台通過遊戲解決方案提供了實時績效管理，自適應微學習，AI驅動的教練，質量管理和VOE的統一員工體驗，以幫助組織提高生產率和銷售，降低成本，降低損耗並提高客戶滿意度。 Centrical成立於2013年，以40種不同語言為150個國家 /地區的客戶提供服務。 Centrical在紐約，Tel-Aviv和倫敦設有辦事處，以及客戶包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等領先的跨國公司。
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS 是 LMS 市場的新進者。他們專注於核心功能而不是流行功能。這樣做使系統保持直覺且易於使用。借助 RomyLMS，您可以輸入課程材料、將其分配給用戶並追蹤這些用戶的進度。該系統具有強大的報告和遊戲化元素。我們在設計系統時也考慮了行動設備，因此它完全是行動響應的。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一個屢獲殊榮的學習平台，旨在幫助考生更有信心並為參加認證考試做好準備，同時加速公司的收入成長。許多世界領先的協會、認證機構和培訓公司都信賴 BenchPrep 為其線上學習計畫提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超過 800 萬名學習者使用 BenchPrep 取得了學術和職業上的成功。要了解更多信息，請訪問 www.benchprep.com。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS 平台使全球組織能夠進行 Upright 企業員工培訓。它簡化了對全球員工進行治理、風險、安全和合規培訓的員工知識的增強。自定進度的電子學習課程和測驗可隨時隨地以經濟實惠的訂閱模式進行訪問，滿足您的學習和發展需求。 ShieldbyteLMS 是一個整合的 LMS 平台，具有預先配置的課程並自備內容 (BYOC)。它透過指標、測驗和徽章來提高員工的進步和績效可見性，並透過證書進行認可。我們的學院卓越實踐使組織能夠透過建立和提供世界一流的培訓能力來應對這些挑戰，同時充當任何成功技能轉型的關鍵支柱。它透過協作儀表板和課程演變提供智力資本的無縫視覺化。
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