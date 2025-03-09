企業學習管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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企業學習管理系統 (LMS) 在幫助組織簡化員工、客戶和外部合作夥伴培訓計畫的組織、監控和監督方面發揮著至關重要的作用。這些系統有助於管理客製化培訓計劃，包括入職培訓、專業發展和合規培訓。公司利用企業 LMS 平台向員工和外部用戶分配課程，透過課程模組和評估監控他們的進步。課程可以使用學習管理系統內的整合工俱生成，也可以透過專用的課程創作軟體生成。作為學習材料的集中中心，企業 LMS 促進了員工發展和客戶培訓的高效內容交付，使學習者和管理人員都受益。
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Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn 是一個易於使用、屢獲殊榮的線上培訓平台。讓您的員工和經理隨時隨地接受培訓。使用 Trakstar Learn 提供一致、美觀、易於使用的線上培訓，培養高績效團隊。我們讓員工入職、創建課程、新增測驗和追蹤結果變得容易。上傳您的檔案並在幾分鐘內建立一個可以分配給任何使用者群組的線上課程。立即取得 Learn 演示！ Learn 是一個員工、客戶和合作夥伴線上培訓平台。我們的學習管理系統 (LMS) 可協助公司使用自己的內容或我們的內容庫中的內容來入職和培訓員工。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Sana AI
sana.ai
SANA是一個由AI驅動的學習平台，使組織能夠訪問和共享知識，自動化管理任務並比以往任何時候都更快。 該平台提供了工具和功能，例如創建實時和自定進度的學習體驗，簡化實時學習，通過智能自動自動化管理混亂以及通過直覺分析澄清影響。 該平台旨在幫助企業建立沉浸式的入職計劃，組織合規培訓，簡化員工教育，發展領導能力，並使銷售代表使用工具訪問知識和建立技能。 SANA是一個完整的學習管理系統，可提供AI輔助搜索功能，個性化學習路徑，協作工具和個性化評論。 該平台與廣泛的第三方工具集成在一起，並提供多語言支持。它還提供自動化管理功能，例如用戶入職和卸貨，自定義用戶屬性以及可自定義的訪問權限。 SANA受到行業領導者的信任，並提供了個性化的學習體驗，其中包括民意調查和測驗，個性化主頁，建議和項目分配上傳。 該平台旨在節省時間，擴大時間並允許組織專注於有趣的東西。借助SANA，組織可以釋放知識，並使團隊能夠快速學習，保留知識並自動化行政任務。
Schoox
schoox.com
Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。
7taps
7taps.com
7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
AcademyOcean
academyocean.com
發現綜合學習管理系統（LMS）和電子學習平台軟件，旨在輕鬆創建和提供公司培訓課程。立即體驗快速的課程開發和計劃演示！ Academyocean是一種LMS系統，可通過提供在其行業中排名最高的軟件以易於使用（10中的9.9），從而幫助企業自動培訓為員工，客戶和合作夥伴自動化培訓。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門的成功經理 - 免費！了解更多：www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，以確保每個級別都達到高品質標準。每門課程都採用遊戲化的微學習方法，確保學習既有趣又有效，從而提高參與度和學習保留率。
eduMe
edume.com
eduMe是一個專為一線勞動力設計的移動培訓平台，提供即時培訓和學習監控，幫助提升員工技能與留任率。
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS 平台使全球組織能夠進行 Upright 企業員工培訓。它簡化了對全球員工進行治理、風險、安全和合規培訓的員工知識的增強。自定進度的電子學習課程和測驗可隨時隨地以經濟實惠的訂閱模式進行訪問，滿足您的學習和發展需求。 ShieldbyteLMS 是一個整合的 LMS 平台，具有預先配置的課程並自備內容 (BYOC)。它透過指標、測驗和徽章來提高員工的進步和績效可見性，並透過證書進行認可。我們的學院卓越實踐使組織能夠透過建立和提供世界一流的培訓能力來應對這些挑戰，同時充當任何成功技能轉型的關鍵支柱。它透過協作儀表板和課程演變提供智力資本的無縫視覺化。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor 是一個社交學習平台，旨在透過互動功能增強參與度並促進知識保留。直覺的課程創建工具和靈活的學習管理系統可以輕鬆建立和提供動態培訓計劃。好處： - 提高參與度：透過社交功能促進協作和知識分享。 - 簡化的課程創建：直覺的工具可以有效地發展引人入勝的內容。 - 個人化學習：透過多媒體和互動元素迎合多元的學習方式。 - 堅定不移的支援：專門的客戶支援可確保順利的學習之旅。 Teachfloor 讓您能夠： - 提供能引起學習者共鳴的有影響力的培訓計畫。 - 培養一個有助於保留知識的協作學習環境。 - 透過全面且使用者友善的平台實現您的學習目標。透過 Teachfloor 釋放社交學習的力量！
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS 是一個多功能學習管理系統，為教師和學習者提供各種有用的線上培訓工具，這些工具可以在更昂貴的 LMS 解決方案中找到。 JoomLMS 已被獨立研究和諮詢機構 Talented Learning 列入頂級學術 LMS 名單，並被獨立軟體評論平台 FinancesOnline 授予卓越用戶體驗獎和新星獎。 LMS 介面乾淨、整潔且易於使用。 - 符合SCORM 和AICC 標準， - 移動兼容， - iOS 和Android 移動應用程序， - 課程構建器， - 現代佈局， - 測驗和測試， - 多個用戶角色， - 多種支付系統支持， - 社交協作工具， - 廣泛的報告範圍， - 資料導入/匯出 所有課程都是在內建課程建構器的幫助下創建的。教師或學習管理系統管理員從一個步驟到另一個步驟，填寫所有必填欄位。所有學習資料均上傳至JoomLMS對應版塊。您可以一一上傳學習資料（文件、影片、連結、簡報等），也可以匯入 SCORM/AICC 套件。 JoomlaLMS 符合 SCORM 1.2 和 2004 標準，並且可以與任何支援這些格式的創作工具配合良好。為了評估學生的知識，我們提供了一個包含 13 種問題類型的測驗工具。也可以匯入問題或從問題庫新增問題（例如，如果您建立最終測試）。所有課程材料上傳後，就可以將它們整合到學習路徑中。 JoomLMS 包含許多報告，用於呈現大量資訊。教師可以檢查誰以及何時訪問了電子學習材料，並在學生沒有花足夠的時間學習時聯繫學生；檢查哪些問題和學習路徑花費最多時間來完成，並在必要時進行修改；文件下載統計數據提供了對所需材料類型的深入了解。 JoomLMS 允許建立作業並在必要時將其指派給特定的學生群組。該部分還提供了對執行任務的統計數據的深入了解。例如，教師可以檢查學生是否完成了任務、對其進行評分並向該學生發送電子郵件通知。評分作業可以手動加入到成績簿中。 JoomLMS 價格是基於每個活躍學習者的價格模型。許可證只計算至少註冊一門課程的學生，教師和 LMS 管理員不計算在內。 JoomLMS 費用起價為 299 美元/年。也可以購買永久授權並終身使用 LMS 系統。了解該系統並確定它是否適合學校需求的最佳方法是親自測試，特別是因為該公司提供 30 天免費試用，無需信用卡資訊。要試用 JoomlaLMS，您需要在 JoomLMS 網站 www.joomlms.com 提交您的請求
Innform
innform.io
Innform LMS 是一款適合現代團隊的一體化線上培訓工具。顧客可免費試用 Innform Pro 14 天，無需信用卡。憑藉 Innform 屢獲殊榮的設計，公司可以從一個地方創建、分配和追蹤員工培訓，並藉助 Innform 強大的工具和快速支援快速上線。透過 Innform，管理員可以使用影片、SCORM、PDF、Powerpoint 簡報和測驗創建引人入勝的培訓課程。由於遊戲化等學習者優先的功能，Innform 讓學習者參與持續的培訓材料，並將他們與培訓師聯繫起來以獲得實踐體驗。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個人工智慧驅動的工作支援平台。我們以人為本的方法讓銷售人員、合作夥伴、團隊和其他所有人跟上創新的步伐。我們幫助您快速向合適的人展示相關內容，支持輔導並提供見解，以便您可以擴大最佳實踐，讓每個人都喜歡您表現最好的人。 BigSpring 的業務範圍遍及全球，客戶包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一個屢獲殊榮的學習平台，旨在幫助考生更有信心並為參加認證考試做好準備，同時加速公司的收入成長。許多世界領先的協會、認證機構和培訓公司都信賴 BenchPrep 為其線上學習計畫提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超過 800 萬名學習者使用 BenchPrep 取得了學術和職業上的成功。要了解更多信息，請訪問 www.benchprep.com。
Beeline
beeline.life
Beeline 是一個現代化的培訓和知識社群平台，讓您的企業盡可能輕鬆地建立和經營數位或混合式學習風格的培訓學院。
Cloud Assess
cloudassess.com
雲評估是一個實時培訓和評估平台，支持技術和軟技能的培訓，並提供靈活的學習經驗和社會學習特徵。
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS 是 LMS 市場的新進者。他們專注於核心功能而不是流行功能。這樣做使系統保持直覺且易於使用。借助 RomyLMS，您可以輸入課程材料、將其分配給用戶並追蹤這些用戶的進度。該系統具有強大的報告和遊戲化元素。我們在設計系統時也考慮了行動設備，因此它完全是行動響應的。
Centrical
centrical.com
Centricalis是AI驅動的員工績效體驗平台，通過前線代理商的成功和增長，為世界領先的品牌提供一流的客戶體驗。 該平台通過遊戲解決方案提供了實時績效管理，自適應微學習，AI驅動的教練，質量管理和VOE的統一員工體驗，以幫助組織提高生產率和銷售，降低成本，降低損耗並提高客戶滿意度。 Centrical成立於2013年，以40種不同語言為150個國家 /地區的客戶提供服務。 Centrical在紐約，Tel-Aviv和倫敦設有辦事處，以及客戶包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等領先的跨國公司。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
BrainStorm
brainstorminc.com
為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用。幫助更多用戶超越基礎知識，將他們的工具整合到日常工作流程中。 腦力激盪特點： * 有針對性的溝通：透過及時的溝通來激發使用者行動，吸引並啟動不參與的學習者。 * 角色為基礎的學習：按小組組織的自訂內容流可確保為正確的受眾提供正確的內容。 * 課程創作：將您的學習資源上傳並組裝到 BrainStorm Flows™ 中，這是一種自適應工作流程，可為每個學習者提供相關、及時的學習。 * 分支：在任何流程中新增分支，以建立與使用者下一步想要學習的內容一致的個人化學習體驗。 * 內容包：BrainStorm 有數百個預先建置的學習體驗供您使用或修改，以便您可以立即投入使用。 報告：透過動態報告了解是什麼推動了行為變化。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。
Degreed
degreed.com
Degreed是學習與職業發展平台，使用戶能夠評估技能、獲取培訓材料並縮小技能差距，促進持續學習和員工成長。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一款性能管理軟體，簡化績效評估並融入員工參與元素，提供360度反饋和持續評審。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 受到超過 100 萬家公司的信賴，是成長型企業的人力資源和合規領導者。我們的主動解決方案消除了人力資源和合規性中的猜測，讓客戶高枕無憂。我們將數據、技術和人類專業知識結合，推動創新和個人化指導。礦物解決方案包括線上員工培訓、手冊和工具包生成、人力資源專家團隊的即時專家建議，以及用戶友好的合規資訊和人力資源最佳實踐的綜合資源庫，旨在節省組織的時間和金錢，包括免費的網路研討會、指南和清單。 Mineral 的合作夥伴網絡使其能夠建立美國最大的人力資源社群。欲了解更多信息，請訪問 www.trustmineral.com 並在 Twitter 上關注我們：@Trust_Mineral。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU是一個免費的學習平台，讓用戶創建課程、交付內容並追蹤學習進度。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS軟件的領先提供商，旨在創建更聰明的員工和更快樂的客戶。借助一套全面的工具，包括培訓製造商，知識庫，測驗製造商，調查製造商，CRM等，促進組織使組織增強學習，簡化支持和推動客戶滿意度。 致力於執行100年客戶喜悅的任務，Proprofs為150多個國家 /地區的1500萬用戶提供服務。 Proprofs產品包括： - 培訓製造商 - 測驗製造商 - 調查製造商 - Qualaroo Insights - 實時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 項目管理 - Picreel彈出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 許多財富500強公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及來自鳳凰城，哈佛大學和耶魯大學等領先的教育學院的用戶都使用了智能工具。 該網站以70多種語言託管了超過一百萬個內容。這是一個領先的在線培訓和評估平台，擁有世界上最大的專業測試和測驗庫。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一個管理技能學習和發展的工具，提供進度跟踪、目標設定及協作反饋功能，幫助用戶提升專業和個人能力。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。
Trainual
trainual.com
Trainual是一個雲端培訓管理平台，幫助組織記錄和分享標準操作程序及培訓內容。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是一個雲端學習平台，讓企業輕鬆創建和管理各類員工與客戶培訓，包括線上學習和面授培訓。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一個雲端學習管理平台，幫助企業集中管理知識、創建課程及追蹤學習進度。提供互動內容和評估工具。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一個在線學習平台，專注於IT和DevOps的實踐技能，提供課程和動手實驗室以提升技術能力和職業發展。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。