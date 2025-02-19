企業學習管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 查德

JoomlaLMS

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JoomLMS 是一個多功能學習管理系統，為教師和學習者提供各種有用的線上培訓工具，這些工具可以在更昂貴的 LMS 解決方案中找到。 JoomLMS 已被獨立研究和諮詢機構 Talented Learning 列入頂級學術 LMS 名單，並被獨立軟體評論平台 FinancesOnline 授予卓越用戶體驗獎和新星獎。 LMS 介面乾淨、整潔且易於使用。 - 符合SCORM 和AICC 標準， - 移動兼容， - iOS 和Android 移動應用程序， - 課程構建器， - 現代佈局， - 測驗和測試， - 多個用戶角色， - 多種支付系統支持， - 社交協作工具， - 廣泛的報告範圍， - 資料導入/匯出 所有課程都是在內建課程建構器的幫助下創建的。教師或學習管理系統管理員從一個步驟到另一個步驟，填寫所有必填欄位。所有學習資料均上傳至JoomLMS對應版塊。您可以一一上傳學習資料（文件、影片、連結、簡報等），也可以匯入 SCORM/AICC 套件。 JoomlaLMS 符合 SCORM 1.2 和 2004 標準，並且可以與任何支援這些格式的創作工具配合良好。為了評估學生的知識，我們提供了一個包含 13 種問題類型的測驗工具。也可以匯入問題或從問題庫新增問題（例如，如果您建立最終測試）。所有課程材料上傳後，就可以將它們整合到學習路徑中。 JoomLMS 包含許多報告，用於呈現大量資訊。教師可以檢查誰以及何時訪問了電子學習材料，並在學生沒有花足夠的時間學習時聯繫學生；檢查哪些問題和學習路徑花費最多時間來完成，並在必要時進行修改；文件下載統計數據提供了對所需材料類型的深入了解。 JoomLMS 允許建立作業並在必要時將其指派給特定的學生群組。該部分還提供了對執行任務的統計數據的深入了解。例如，教師可以檢查學生是否完成了任務、對其進行評分並向該學生發送電子郵件通知。評分作業可以手動加入到成績簿中。 JoomLMS 價格是基於每個活躍學習者的價格模型。許可證只計算至少註冊一門課程的學生，教師和 LMS 管理員不計算在內。 JoomLMS 費用起價為 299 美元/年。也可以購買永久授權並終身使用 LMS 系統。了解該系統並確定它是否適合學校需求的最佳方法是親自測試，特別是因為該公司提供 30 天免費試用，無需信用卡資訊。要試用 JoomlaLMS，您需要在 JoomLMS 網站 www.joomlms.com 提交您的請求