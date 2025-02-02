企業學習管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業學習管理系統 (LMS) 在幫助組織簡化員工、客戶和外部合作夥伴培訓計畫的組織、監控和監督方面發揮著至關重要的作用。這些系統有助於管理客製化培訓計劃，包括入職培訓、專業發展和合規培訓。公司利用企業 LMS 平台向員工和外部用戶分配課程，透過課程模組和評估監控他們的進步。課程可以使用學習管理系統內的整合工俱生成，也可以透過專用的課程創作軟體生成。作為學習材料的集中中心，企業 LMS 促進了員工發展和客戶培訓的高效內容交付，使學習者和管理人員都受益。
提議新的應用程式
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，如需專家建議、端到端支援和服務，包括網站設定和託管、客製化和培訓，請透過我們的Moodle 認證合作夥伴和服務提供者全球網路獲得無與倫比的專業知識和專門的24/7 支持。
Sana AI
sana.ai
Sana 是一個由人工智慧驅動的學習平台，使組織能夠存取和共享知識、自動化管理任務並比以往更快地執行。 該平台提供的工具和功能包括創建即時和自定進度的學習體驗、簡化即時學習、透過智慧自動自動化管理混亂以及透過直覺分析闡明影響。 該平台旨在幫助企業建立沉浸式入職計畫、組織合規培訓、簡化員工教育、培養領導技能，並為銷售代表提供獲取知識和培養技能的工具。 Sana 是一個完整的學習管理系統，提供人工智慧輔助搜尋功能、個人化學習路徑、協作工具和個人化評論。 該平台與廣泛的第三方工具整合並提供多語言支援。它還提供自動化管理功能，例如使用者加入和退出、自訂使用者屬性和可自訂的存取權限。 Sana 受到行業領導者的信賴，透過投票和測驗、個人化主頁、推薦和專案作業上傳等互動元素提供個人化學習體驗。 該平台旨在節省時間、擴大規模並讓組織專注於有趣的事情。借助 Sana，組織可以釋放他們的知識，並使他們的團隊能夠快速學習、保留知識並自動執行管理任務。
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一個學習創新平台，旨在幫助您創建高度個人化的體驗，大規模釋放學習者的潛力。 Brightspace 專為人生各階段的學習而打造－從上學初期到高等教育及以後。 - K-12：創造學生和家長喜愛的現代靈活的學習體驗。 - 高等教育：打造高度個人化的學習體驗，釋放潛能。 - 企業：為員工、顧客或合作夥伴提供培訓。 - 協會：將教育和培訓轉化為您的競爭優勢。數位化您的課程透過易於使用的技術輕鬆實現課堂體驗現代化，並採用當今最佳學習管理系統中常見的數位工具。優化您的成果開始輕鬆、大規模地實施個人化學習體驗。在數據支援下做出更明智的教學決策，透過自動化任務節省時間，並提高學習者的參與度。改變您的體驗當您準備好時，Brightspace 可以處理高階學習模式，進一步個人化體驗。從基於掌握的學習到基於能力的模型，Brightspace 強大的功能將支援最先進的線上或混合學習方法。釋放夥伴的力量 獲得適合您旅程每一步需求的專業知識。我們根據您的目標調整我們的支援、技術和策略諮詢，以便您充分利用 Brightspace。無論您是首次客戶還是長期客戶，我們都會為您提供協助。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。 一個平台可滿足您的所有培訓需求 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料集中在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，因此培訓可以不間斷地融入您的工作生活。 您需要的所有功能，沒有您不需要的功能 - 易於學習、易於使用且易於喜愛，TalentLMS 擁有快速啟動和運行所需的所有功能。現在，您可以完全掌控您的培訓，並可以提供人們喜愛的學習體驗。 您將如何使用 TalentLMS - 輕鬆建立培訓課程、新增測試和測驗以及舉辦即時課程。透過為您的團隊提供來自 TalentLibrary 的現成課程，可以更快地開始。 - 組織您的培訓，讓學員步入正軌，您的管理不會混亂。 - 透過設計每個細節、添加主頁以及為每個人本地化語言來客製化您的訓練中心。 - 在任何裝置上提供出色的學習體驗，添加遊戲化以實現更好的採用，並與通訊工具保持聯繫。 - 透過自動化任務、建立子帳戶以及使用報告分析結果來擴展您的培訓。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn 是一個基於雲端的企業知識和學習管理平台。透過 Zoho Learn，您可以集中公司資訊、建立互動式課程並取得有關學習者進度的詳細報告。 Learn 具有輕鬆內容創建和協作創作的強大功能、易於使用的課程建立器、內建評估工具和強大的報告，是適合各種規模企業的成熟培訓工具。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上發展最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜愛的學習和發展計劃的 LMS，並可提高利潤。
eduMe
edume.com
eduMe 是第一線員工的首選訓練平台。我們與全球零售、飯店、醫療保健、製造、隨選和物流公司（包括 Uber、萬豪、開雲集團和 Blue Cross Blue Shield）合作，在工作流程中無縫提供沉浸式消費級培訓，使他們能夠以更低的成本提高入職率、效率和留任率。 eduMe 整合到您的第一線人員已經使用的人力資源和通訊工具中，例如Workday、Microsoft Teams、Beekeeper 和Fountain，並且可以一鍵訪問，這意味著培訓可以在他們已經所處的數位流程中滿足他們的要求，從而最大限度地減少摩擦和最大程度的參與。 eduMe 的創建簡單快捷，採用吸引現代學習者的開創性格式，可提高課程完成率，並幫助您成功推動行為改變、改善員工（和客戶）體驗、生產力、安全性、合規性和保留率，從而實現更順利的學習運作和更健康的利潤。 eduMe 是經過認證的 Workday 合作夥伴，投資者為 Workday Ventures。它在美國洛杉磯和英國倫敦設有辦事處。如需了解更多信息，請訪問 www.edume.com。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的
Disco
disco.co
透過 Disco 釋放學習社群的潛力。透過 Disco 屢獲殊榮的平台，優化會員入職、利用人工智慧輔助並獲得可行的洞見。 Disco 被《Fast Companies》評為教育領域最具創新性公司（2023 年）之一，並被 EdTech 突破獎評為年度 EdTech 新創公司。
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習者和教育者聚集在一個可以自由、舒適地交流的空間中。我們希望創造和擴大空間，讓課堂內外自然地進行健康的互動和協作。學習者可以在CLASSUM上自由互動，透過文字和其他適合數位時代溝通需求的媒體進行問答和討論。教育工作者使用 CLASSUM 與學生交流，學生的參與度得到了提高，管理工作也減少了。 2021 年 4 月，CLASSUM 籌集了 600 萬美元的 A 輪融資，由 Pearl Abyss Capital 和 Storm Ventures 以及現有投資者 Big Basin Capital 和 Smilegate Investment 領投。我們的創辦人兼執行長 Chaerin Lee 最近因 CLASSUM 應對教育溝通挑戰的創新方法而被評為福布斯 2021 年亞洲 30 位 30 歲以下精英成員。 CLASSUM 也於 2020 年入選 GSV 盃之一，該賽事重點關註六大洲鼓舞人心的教育科技和人才技術新創公司。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門的成功經理 - 免費！了解更多：www.redseed.com
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
AcademyOcean
academyocean.com
探索全面的學習管理系統 (LMS) 和電子學習平台軟體，旨在輕鬆建立和提供企業培訓課程。立即體驗快速課程開發並安排演示！ AcademyOcean 是一個 LMS 系統，透過提供業界排名最高的易用性軟體（滿分 9.9 分），幫助企業對員工、客戶和合作夥伴進行自動化培訓。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企業學習與發展領域率先提出了有效實施微學習的概念，並且我們將繼續在這一領域佔據主導地位。我們獨特地提供閃電般快速、高品質的微學習創建，使您能夠與無論身在何處的學習者建立聯繫。 7taps 科學驅動的方法不僅確保有效的知識吸收，而且確保持久的保留。
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn 是一個易於使用、屢獲殊榮的線上培訓平台。讓您的員工和經理隨時隨地接受培訓。使用 Trakstar Learn 提供一致、美觀、易於使用的線上培訓，培養高績效團隊。我們讓員工入職、創建課程、新增測驗和追蹤結果變得容易。上傳您的檔案並在幾分鐘內建立一個可以分配給任何使用者群組的線上課程。立即取得 Learn 演示！ Learn 是一個員工、客戶和合作夥伴線上培訓平台。我們的學習管理系統 (LMS) 可協助公司使用自己的內容或我們的內容庫中的內容來入職和培訓員工。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，以確保每個級別都達到高品質標準。每門課程都採用遊戲化的微學習方法，確保學習既有趣又有效，從而提高參與度和學習保留率。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS 平台使全球組織能夠進行 Upright 企業員工培訓。它簡化了對全球員工進行治理、風險、安全和合規培訓的員工知識的增強。自定進度的電子學習課程和測驗可隨時隨地以經濟實惠的訂閱模式進行訪問，滿足您的學習和發展需求。 ShieldbyteLMS 是一個整合的 LMS 平台，具有預先配置的課程並自備內容 (BYOC)。它透過指標、測驗和徽章來提高員工的進步和績效可見性，並透過證書進行認可。我們的學院卓越實踐使組織能夠透過建立和提供世界一流的培訓能力來應對這些挑戰，同時充當任何成功技能轉型的關鍵支柱。它透過協作儀表板和課程演變提供智力資本的無縫視覺化。
BrainCert
braincert.com
BrainCert 讓您的電子學習之旅變得更加輕鬆，並幫助您提供具有可衡量結果的高影響力培訓，從而加速您的員工、合作夥伴和客戶的大規模成長。 BrainCert 平台旨在提供任何類型的線上培訓，從創建、行銷和銷售課程、測試、產品和現場課程到特定用例，例如創建和提供學術和認證需求評估、合規培訓、工作場所技能提高、監考考試、客戶和合作夥伴培訓以及使用整合虛擬教室的即時協作。 BrainCert 具有 300 多個高級功能和豐富的集成，可使用遊戲化、證書和徽章、白板、學習路徑、作業、登陸頁面、電子郵件行銷、自動化、報告和分析等來創建和提供引人入勝的學習體驗！安全性和合規性是 BrainCert 企業級平台的核心。我們已通過 SOC2 Type II 和 ISO 27001:2013 認證，並符合 HIPAA 和 GDPR。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor 是一個社交學習平台，旨在透過互動功能增強參與度並促進知識保留。直覺的課程創建工具和靈活的學習管理系統可以輕鬆建立和提供動態培訓計劃。好處： - 提高參與度：透過社交功能促進協作和知識分享。 - 簡化的課程創建：直覺的工具可以有效地發展引人入勝的內容。 - 個人化學習：透過多媒體和互動元素迎合多元的學習方式。 - 堅定不移的支援：專門的客戶支援可確保順利的學習之旅。 Teachfloor 讓您能夠： - 提供能引起學習者共鳴的有影響力的培訓計畫。 - 培養一個有助於保留知識的協作學習環境。 - 透過全面且使用者友善的平台實現您的學習目標。透過 Teachfloor 釋放社交學習的力量！
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS 是一個多功能學習管理系統，為教師和學習者提供各種有用的線上培訓工具，這些工具可以在更昂貴的 LMS 解決方案中找到。 JoomLMS 已被獨立研究和諮詢機構 Talented Learning 列入頂級學術 LMS 名單，並被獨立軟體評論平台 FinancesOnline 授予卓越用戶體驗獎和新星獎。 LMS 介面乾淨、整潔且易於使用。 - 符合SCORM 和AICC 標準， - 移動兼容， - iOS 和Android 移動應用程序， - 課程構建器， - 現代佈局， - 測驗和測試， - 多個用戶角色， - 多種支付系統支持， - 社交協作工具， - 廣泛的報告範圍， - 資料導入/匯出 所有課程都是在內建課程建構器的幫助下創建的。教師或學習管理系統管理員從一個步驟到另一個步驟，填寫所有必填欄位。所有學習資料均上傳至JoomLMS對應版塊。您可以一一上傳學習資料（文件、影片、連結、簡報等），也可以匯入 SCORM/AICC 套件。 JoomlaLMS 符合 SCORM 1.2 和 2004 標準，並且可以與任何支援這些格式的創作工具配合良好。為了評估學生的知識，我們提供了一個包含 13 種問題類型的測驗工具。也可以匯入問題或從問題庫新增問題（例如，如果您建立最終測試）。所有課程材料上傳後，就可以將它們整合到學習路徑中。 JoomLMS 包含許多報告，用於呈現大量資訊。教師可以檢查誰以及何時訪問了電子學習材料，並在學生沒有花足夠的時間學習時聯繫學生；檢查哪些問題和學習路徑花費最多時間來完成，並在必要時進行修改；文件下載統計數據提供了對所需材料類型的深入了解。 JoomLMS 允許建立作業並在必要時將其指派給特定的學生群組。該部分還提供了對執行任務的統計數據的深入了解。例如，教師可以檢查學生是否完成了任務、對其進行評分並向該學生發送電子郵件通知。評分作業可以手動加入到成績簿中。 JoomLMS 價格是基於每個活躍學習者的價格模型。許可證只計算至少註冊一門課程的學生，教師和 LMS 管理員不計算在內。 JoomLMS 費用起價為 299 美元/年。也可以購買永久授權並終身使用 LMS 系統。了解該系統並確定它是否適合學校需求的最佳方法是親自測試，特別是因為該公司提供 30 天免費試用，無需信用卡資訊。要試用 JoomlaLMS，您需要在 JoomLMS 網站 www.joomlms.com 提交您的請求
Innform
innform.io
Innform LMS 是一款適合現代團隊的一體化線上培訓工具。顧客可免費試用 Innform Pro 14 天，無需信用卡。憑藉 Innform 屢獲殊榮的設計，公司可以從一個地方創建、分配和追蹤員工培訓，並藉助 Innform 強大的工具和快速支援快速上線。透過 Innform，管理員可以使用影片、SCORM、PDF、Powerpoint 簡報和測驗創建引人入勝的培訓課程。由於遊戲化等學習者優先的功能，Innform 讓學習者參與持續的培訓材料，並將他們與培訓師聯繫起來以獲得實踐體驗。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個人工智慧驅動的工作支援平台。我們以人為本的方法讓銷售人員、合作夥伴、團隊和其他所有人跟上創新的步伐。我們幫助您快速向合適的人展示相關內容，支持輔導並提供見解，以便您可以擴大最佳實踐，讓每個人都喜歡您表現最好的人。 BigSpring 的業務範圍遍及全球，客戶包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一個屢獲殊榮的學習平台，旨在幫助考生更有信心並為參加認證考試做好準備，同時加速公司的收入成長。許多世界領先的協會、認證機構和培訓公司都信賴 BenchPrep 為其線上學習計畫提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超過 800 萬名學習者使用 BenchPrep 取得了學術和職業上的成功。要了解更多信息，請訪問 www.benchprep.com。
Beeline
beeline.life
Beeline 是一個現代化的培訓和知識社群平台，讓您的企業盡可能輕鬆地建立和經營數位或混合式學習風格的培訓學院。
Cloud Assess
cloudassess.com
透過我們的即時培訓和評估平台為您的員工提供支持，該平台為技能驅動的高績效組織和高等教育機構提供服務。我們的混合學習平台專為第一線員工設計，可實現技術和軟技能的行動行動培訓。無論是在線上、課堂、教練主導或以評估為重點，我們靈活的解決方案都能簡化學習，實現安全、合規和成長。與通用學習管理系統不同，Cloud Assess 支援提供實際評估，確保滿足當前和未來需求的真正技能發展。透過我們的技能矩陣確定差距和暴露，並透過我們的創作工具在設計中擁有完全的靈活性。專業客戶可透過自動化、單一登入和第三方整合享受終極效率。我們內容豐富的學習圖書館免費向所有人開放，其中包含針對各個部門和角色的數千門免費課程。透過為專業帳戶提供經過認證的內容和實務評估，我們簡化了技能提升。讓持續學習成為日常工作，從而改變您的團隊。立即造訪 cloudassess.com/course-library 探索免費課程，立即開始縮小技能差距！
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS 是 LMS 市場的新進者。他們專注於核心功能而不是流行功能。這樣做使系統保持直覺且易於使用。借助 RomyLMS，您可以輸入課程材料、將其分配給用戶並追蹤這些用戶的進度。該系統具有強大的報告和遊戲化元素。我們在設計系統時也考慮了行動設備，因此它完全是行動響應的。
Centrical
centrical.com
Centricalis 是一個由 AI 驅動的員工績效體驗平台，透過第一線代理商的成功和成長，為世界領先品牌帶來一流的客戶體驗。 該平台透過遊戲化解決方案提供統一的員工體驗，包括即時績效管理、自適應微學習、人工智慧輔導、品質管理和 VoE，幫助組織提高生產力和銷售、降低成本、減少人員流失並提高客戶滿意度。 Central 成立於 2013 年，以 40 種不同語言為 150 個國家的客戶提供服務。 Centrical 在紐約、特拉維夫和倫敦設有辦事處，客戶包括 Microsoft、Teleperformance、Synchrony Financial 等領先的跨國企業。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel 彈出窗口 - BIGContacts CRM - 網路研討會忍者 - 忍者課程 ProProfs Smart 工具被許多財富 500 強公司（例如索尼、宏碁、Adobe、埃森哲、思科和戴爾）以及來自鳳凰城、哈佛和耶魯等領先教育機構的用戶使用。 該網站擁有 70 多種語言的超過 100 萬條內容。它是領先的線上培訓和評估平台，擁有全球最大的專業測試和測驗庫。
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我們的使命是提高員工的技能，創造更好的工作場所，並盡我們的一份力量來建立一個更富有同情心和能力的未來。我們每天透過我們的創新平台、一流的內容和無與倫比的策略支援來支持組織的學習和發展需求，從而實現這些目標。借助 BizLibrary 提供支援的 L&D，員工能夠掌握目前工作所需的技能，並準備好迎接明天的新挑戰。
BrainStorm
brainstorminc.com
為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用。幫助更多用戶超越基礎知識，將他們的工具整合到日常工作流程中。 腦力激盪特點： * 有針對性的溝通：透過及時的溝通來激發使用者行動，吸引並啟動不參與的學習者。 * 角色為基礎的學習：按小組組織的自訂內容流可確保為正確的受眾提供正確的內容。 * 課程創作：將您的學習資源上傳並組裝到 BrainStorm Flows™ 中，這是一種自適應工作流程，可為每個學習者提供相關、及時的學習。 * 分支：在任何流程中新增分支，以建立與使用者下一步想要學習的內容一致的個人化學習體驗。 * 內容包：BrainStorm 有數百個預先建置的學習體驗供您使用或修改，以便您可以立即投入使用。 報告：透過動態報告了解是什麼推動了行為變化。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天嗎？ Degreed 透過單一、流暢的技能發展經驗將學習和職業發展與商業機會聯繫起來，因此您的組織和員工隨時準備好清除下一個重大障礙。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Go1
go1.com
Go1 是一家全球內容聚合商，擁有世界上最多樣化的專業發展課程和培訓庫。只需一次訂閱，L&D 領導者就可以利用來自 250 多家行業領先內容提供商的人工智慧增強發現和管理工具，在正確的時間向正確的員工提供正確的內容。我們與 70 多個領先的學習平台和工作場所應用程式集成，使您的團隊能夠透過現有解決方案利用 Go1。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds 是一款輕量級 LMS，使企業能夠為客戶、員工和合作夥伴提供卓越的電子學習體驗。從Brevo 和Lokalise 等獨角獸SaaS，到聯合國兒童基金會和聯合國等國際組織，從Yamaha 和LG 等全球製造商，到奧巴馬基金會和Cardano 基金會等多元化機構，超過9,000 家公司已將LearnWorlds指定為其LMS 的選擇創建了 200 萬以上最終用戶和 30 萬以上課程；這就是原因。 將使用者置於學院的中心 細分您的用戶並根據他們的需求建立個人化的學習路徑。 僅允許學習者存取相關內容，確保他們的學習路徑無噪音，確保您的資料安全。 讓學習者參與各種學習活動 - 影片、電子書、音訊、SCORM、測驗、考試、認證等等！ 專注於你最擅長的事情 - LearnWorlds 支援 4,000 多種集成，可簡化您的日常流程。 - 繼續使用現有的技術堆疊並透過 API 或 Webhooks 連接到 LearnWorlds。 - 屢獲殊榮的客戶支援團隊和專門的客戶成功經理致力於幫助您實現目標。 確保您的學院安全且合規 - 保持 GDPR 合規性並滿足 SSO 要求，以實現最大程度的資料保護。 - 學院每天進行 8 次備份，伺服器正常運行時間達到 99.95%，運行流暢，讓您高枕無憂。 - 建立自訂使用者角色並將存取權限和權限與職責相符。 一所美麗的學院，獨一無二，屬於你 - LearnWorlds 提供完整的白標功能來為您的學院打造品牌。使用我們行業領先的網站生成器，透過零編碼輕鬆創建和自訂您的線上形象。 根據即時數據做出決策 - 使用強大的內建報告中心來追蹤內容參與度，分析指標和績效 KPI。根據學習者的進度採取行動。自動與利害關係人共用自訂報告。 將您的專業知識貨幣化 - 銷售線上課程、捆綁包和會員資格，賺錢並透過全球和本地支付網關安全地接受付款。 如果您仍有疑問，我們的銷售團隊將隨時協助您對真正需要的 LMS 做出明智的決定。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 受到超過 100 萬家公司的信賴，是成長型企業的人力資源和合規領導者。我們的主動解決方案消除了人力資源和合規性中的猜測，讓客戶高枕無憂。我們將數據、技術和人類專業知識結合，推動創新和個人化指導。礦物解決方案包括線上員工培訓、手冊和工具包生成、人力資源專家團隊的即時專家建議，以及用戶友好的合規資訊和人力資源最佳實踐的綜合資源庫，旨在節省組織的時間和金錢，包括免費的網路研討會、指南和清單。 Mineral 的合作夥伴網絡使其能夠建立美國最大的人力資源社群。欲了解更多信息，請訪問 www.trustmineral.com 並在 Twitter 上關注我們：@Trust_Mineral。
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一個高度可設定的學習管理系統 (LMS)，可根據您組織的目標進行擴充。我們為全球數以千計的客戶提供協助，從工業到高等教育，為學習者提供熟悉的體驗、尖端的生態系統工具、深入的報告和數據、應用內創作、學習路徑以及合規培訓和報告。作為全球最大的開源 Moodle™ 託管和支援服務商業提供者，在 Amazon Web Services (AWS) 的支援下，Open LMS 可協助組織輕鬆提供出色的學習體驗。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屢獲殊榮的專業學習技術和人才管理業務集團的一部分。了解有關 Open LMS 的更多信息，請訪問 www.openlms.net。
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人為本的工作場所學習軟體。人不是齒輪，Schoox 是根據人類實際學習方式而設計的。我們讓學習者無論身在何處（從前線到公司辦公室）都能提供更多種類的內容，從而保持學習者的好奇心。透過讓學習變得簡單、容易、有價值和有趣，我們幫助您讓每個人對自己的職涯發展更加興奮。學習者可以「提高」他們的技能，在工作中成長並完成更多工作，並且您可以衡量他們出色成就的影響。 Schoox 將學習、內容、參與、人才發展和業務影響工具整合到一個全面的解決方案中，鼓勵學習者透過現代直覺的使用者介面參與相關的技能培養內容。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團隊值得信賴的顧問。採購團隊受益於賣家，他們能夠更好地了解他們獨特的挑戰，並將他們與他們的投資組合中正確的解決方案聯繫起來。 Showpad 與 50 多個國家/地區各種規模和成熟度的組織合作，以支援跨收入團隊的策略協調和效率。從中小企業到陶氏化學、通用電氣、Honeywell、強生和可口可樂 EuroPacific Partners 等企業品牌，Showpad 都是經過驗證的收入加速器。 Showpad 總部位於伊利諾州芝加哥和比利時根特，擁有多元化的全球員工隊伍。
SkillsBoard
skillsboarding.com
第一個基於技能的學習和人才管理平台，透過個人認證護照吸引人們
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
Trainual
trainual.com
Trainual 是一個知識轉移和培訓平台，成長中的團隊可以為他們的工作方式製定劇本。透過 Trainual，您企業中所有角色和職責的每個流程、政策和程序都可以輕鬆記錄、組織、分配和搜尋。其結果是更快的入職和培訓、更無縫的授權、一致的流程、增強的責任感，以及每個人都了解您需要知道的資訊。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS 為導師、機構和組織提供完整的解決方案，以提供即時線上課程和啟動自定進度的課程。 WizIQ 易於使用、價格實惠，讓學習者可以自由地從任何位置和設備存取課程。借助 WizIQ，企業可以推出自己的定製品牌學習/培訓門戶，其功能包括虛擬教室、課程構建器、測試和評估構建器、定制行動應用程式、電子商務和報告。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是為現代企業所建構的學習雲。透過自助學習模組、互動式輔導功能和強大的認證路徑，WorkRamp 允許團隊為員工、客戶和合作夥伴大規模建立客製化的學習體驗。借助 WorkRamp，學習團隊可以輕鬆建立和部署培訓，並且企業可以透過整合整個企業的學習來節省成本和資源。請造訪 workramp.com 以了解更多資訊。
KodeKloud
kodekloud.com
透過我們的邊做邊學平台成為 DEVOPS 專家。 KodeKloud 相信邊做邊學的教學方法。我們相信這種教學方法可以讓我們的學生發揮最大潛力，這將幫助您建立成功的 DevOps 職業生涯。
LearnDash
learndash.com
最強大的 WordPress 學習管理系統。只需點擊幾下即可創建專業、引人入勝的課程。
Acadle
acadle.com
Acadle 透過其簡單且直覺的學院建構器，可協助您創建獨特的即時學習體驗。借助數百個整合、Webhooks 和 API，它還使其對開發人員和行銷人員非常友好。 遊戲化、排行榜、直播課程、認證等功能讓學習變得更有趣、更有競爭力 用例： 1) 入站行銷學院：推出免費的公共學院，以吸引潛在客戶了解某個主題並追加銷售您的產品/服務。 2) 客戶和合作夥伴入職培訓：激勵客戶/合作夥伴探索更多產品功能並了解具體優勢。 3) 員工培訓：為新員工提供充分發揮潛力所需的工具和訊息，建立一個學院，這一點至關重要。
AdaptiveU
adaptiveu.io
壯大你的團隊。免費的學習平台，可讓您建立課程、交付和追蹤進度。