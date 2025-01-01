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最受歡迎 最近新增 核心人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式

核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。