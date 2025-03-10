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核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。
提議新的應用程式
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
BrightHR
brighthr.com
BrightHR是一個人力資源管理平台，提供缺勤管理、假期追踪、時鐘應用程序和文檔存儲，旨在簡化企業的人力資源流程。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta是一款人力資源管理應用，提供出勤及薪資管理功能，幫助企業高效管理員工資料和相關流程。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力資源是一款人力資源管理應用，旨在簡化和自動化人力資源流程，提高數據準確性，管理員工信息並支持策略規劃。
greytHR
greythr.com
GreytHR是一個雲端人力資源管理平台，為中小企業提供員工數據、工資、出勤及HR流程管理的解決方案。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
Horilla
horilla.com
Horilla是一款開源的HR管理軟體，提供人力資源解決方案，包括招聘、員工入職、考勤及薪資管理等功能，支持自訂和社群貢獻。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，幫助企業簡化排班、時間及出勤跟踪，並改善團隊溝通。
Kenjo
kenjo.io
Kenjo是一個可自定義的人力資源平台，幫助企業管理文件、休假、績效評估和招聘等人力資源流程，適合中小企業使用。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款基於雲端的人力資源薪資管理軟體，幫助企業簡化招聘、出勤、績效和薪資流程，提升管理效率。
MyHR
myhr.works
MyHR是一款綜合人力資源管理軟體，提供員工自助服務、時間與出勤管理、績效管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Worksy
worksy.io
Worksy是一款專為中大型企業設計的人力資源軟體，提供薪資、考勤、請假、績效、招聘等管理工具。
WebHR
web.hr
WebHR是一個雲端人力資源管理軟體，涵蓋員工從招聘到退休的整個生命週期，提供多功能的管理工具以提升工作效率。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Harri
harri.com
Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。
Employee Navigator
employeenavigator.com
員工Navigator是一個綜合平台，簡化福利管理、員工入職和合規性，幫助經紀人和用戶有效管理員工福利。
Buk
buk.app
Buk是一個多功能應用程序，旨在簡化任務和流程，幫助用戶有效管理數字活動及其工作流程。
Access
theaccessgroup.com
Access 是一款商業管理軟體，幫助超過 100,000 位客戶改變其業務軟體的使用方式，讓員工能更專注於重要工作。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Paypro
payentry.com
Paypro 是一款人才招聘解決方案，幫助組織高效追蹤和評估優質人才，簡化招聘流程，提供無紙化的人力資源管理環境。
Eddy
eddy.com
Eddy 是一款針對小企業的綜合人力資源和薪資平台，提供招聘、入職、管理與支付員工的一站式解決方案。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一個綜合性的人力資源平台，簡化員工體驗及人力資源流程，提供多種功能以支援企業管理人力資源。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
Craze
crazehq.com
Craze 是一款為創業公司提供全方位人事、薪資和合規的應用程式，幫助創始人減少壓力，專注於業務增長。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Humi
humi.ca
Humi是一個雲端人力資源軟體，幫助加拿大企業管理薪資、福利、招聘及員工數據，簡化人力資源流程，確保合規。
Alexis HR
alexishr.com
Alexis HR是一款人力資源管理平台，通過自動化行政任務，提供人員洞察，並有效管理員工績效與參與。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一個全方位的人力資源管理平台，適用於中小企業，提供招聘、入職、缺勤管理、薪資等功能，數位化員工全生命周期管理。
Bambee
bambee.com
Bambee是一款人力資源軟件，提供專業人力資源經理的支持，幫助企業簡化薪資、員工排班及政策管理等人力資源任務。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
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