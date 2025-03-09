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核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。
提議新的應用程式
Onfolk
onfolk.com
英國薪資，自動化以節省時間。簡單、有效率且無錯誤的支付團隊費用的方式。幾分鐘內即可付款，定價簡單，專家支援。
Worknice
worknice.com
令人愉悅的人力資源軟件 - 在澳大利亞設計，製造和支持100％。利用靈活而直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice在核心人力資源方面擁有市場領先的用戶體驗；簡化了入職，智能文檔和合規性，員工變更管理，工資集成，定期，評論和調查。是為蓬勃發展的人力資源團隊而建的，他們現在需要解決新的挑戰，隨著新的挑戰。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
GoCo
goco.io
GoCo是一個雲端人力資源平台，提供員工管理、福利登記、績效管理等功能，簡化HR流程並支持自助服務。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一個 HRIS，旨在成為組織人力資源技術堆疊的基礎層。它可以幫助快速發展的公司的現代人力資源團隊透過快速的工作流程、自動化和快速存取資料來入職、管理和培養員工。 Humaans 旨在解決企業領導者的痛點，他們厭倦了處理無法滿足當今員工高標準的笨重系統。它專為速度而設計，具有精美的人員目錄、文件儲存、休假追蹤、視覺化報告，並透過深度整合連接現有系統。透過增強 Slack、GSuite 和 HR 單點解決方案，Humaans 不僅簡化了 HR 流程，也為組織中的每個人帶來了價值。此外，Humaans 適合遠端和分散式團隊，幫助提高企業的敏捷性，無論其設定如何
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一個全方位的人力資源管理平台，適用於中小企業，提供招聘、入職、缺勤管理、薪資等功能，數位化員工全生命周期管理。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Craze
crazehq.com
為新創公司提供一站式人力資源、薪資和合規服務。 雄心勃勃的創辦人利用 Craze 來無壓力地經營他們的公司。我們自動處理人力資源、薪資和合規事宜，讓您可以專注於發展您的業務。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Harri
harri.com
Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。
Cinode
cinode.com
Cinode是一個整合平台，提供專業網絡、技能管理和項目協作的工具，幫助用戶有效地管理人才和增強業務增長。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
kiwiHR
kiwihr.com
KiwiHR是一款人力資源管理軟體，幫助中小企業簡化人力資源流程，提高效率，節省時間，並進行員工數據管理與時間跟踪。
Convenia
convenia.com.br
將所有 HR 和 DP 例程集中在一個地方。管理 CLT 員工、實習、PJ 等。免費試用 14 天！
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集體專業知識和貢獻，從而實現持續改進、新功能和增強的安全性。 Horilla 開源人力資源軟體不僅免費，而且還為組織提供對其人力資源技術堆疊的完全控制。透過存取和修改原始程式碼的能力，組織可以自訂軟體以滿足其獨特的需求，與現有系統集成，並確保資料隱私和安全。我們致力於在用戶使用 Horilla 開源人力資源軟體的整個過程中為他們提供支援。我們的專業支援團隊隨時可以協助實施、客製化和故障排除，確保我們的軟體順利、成功地採用。透過選擇 Horilla 開源 HRMS 軟體，組織可以利用先進人力資源技術的力量，與充滿活力的社群合作，並優化其人力資源流程，而無需受到授權費用的財務限制。我們致力於為組織提供經濟高效且可客製化的人力資源解決方案，以提高效率、生產力和組織的成功。 Horilla 開源人力資源軟體功能： • 開源招募管理軟體 • 開放原始碼員工入職軟體 • 開放原始碼員工資料庫管理軟體 • 開源薪資管理軟體 • 開放原始碼休假管理軟體 • 開源績效管理軟體• 開源資產管理軟體
MyHR
myhr.works
MyHR是一款綜合人力資源管理軟體，提供員工自助服務、時間與出勤管理、績效管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Kenjo
kenjo.io
Kenjo是一個可自定義的人力資源平台，幫助企業管理文件、休假、績效評估和招聘等人力資源流程，適合中小企業使用。
BrightHR
brighthr.com
BrightHR是一個人力資源管理平台，提供缺勤管理、假期追踪、時鐘應用程序和文檔存儲，旨在簡化企業的人力資源流程。
Zelt
zelt.app
Zelt是一款管理公司員工行政的應用，涵蓋薪資、福利、設備和應用等功能，旨在提高效率和簡化流程。
Youmanage
youmanage.co.uk
告別過時且耗時的人力資源流程、曲折的多選項卡員工資訊電子表格和無休止的手動年度權利計算。了解 Youmanage – 一個一體化人力資源系統，包含幫助您的業務發展的所有關鍵功能。它為您提供超安全的雲端位置來儲存員工資料、員工幾乎可以隨時更新其個人資訊的方式、推動業務發展的資訊報告和分析，以及追蹤基本缺勤資訊（包括假期、疾病和缺勤）的能力。辛勞。 Youmanage 透過智慧工作流程自動化控制合規風險、降低管理成本並提高員工生產力，同時提供職能經理或人力資源專業人員成功所需的所有工具、資訊和指導。讓您的人力資源團隊更加重視。消除浪費在尋找和分析跨多個管道儲存的資訊上的時間，使他們能夠真正致力於解決業務挑戰並最大限度地提高每位員工的效率。
Pletox
pletox.com
一個旨在通過人力資源，工資單，聊天，項目，任務，操作等工作流程自動化和優化勞動力管理的多合一平台。
HRlab
hrlab.de
一個集中且自動化的人力資本管理平台。敏捷，基於雲，安全有效。
Buk
buk.app
Buk是一個多功能應用程序，旨在簡化任務和流程，幫助用戶有效管理數字活動及其工作流程。
altHR
althr.my
ALTHR是一個人力資源超級應用程序，適用於創建的公司不僅僅是人力資源解決方案。 ALTHR由馬來西亞領先的移動連接服務提供商Celcomdigi提供支持，是基於雲的人力資源軟件，致力於幫助馬來西亞公司數字化人力資源流程並推動更好的員工授權和互動。 Althr以無紙葉子和費用管理，時間跟踪和出勤管理等核心功能建立，旨在通過我們的免費和快速啟動計劃來數字化您的人力資源工作。
HRWize
hrwize.com
從員工資訊、休假追蹤、培訓、績效管理、繼任計劃以及介於兩者之間的一切 - 您可以放心，只需點擊一下即可獲得所需的資訊。憑藉由經過認證的人力資源專業人員組成的專業服務團隊，我們不僅為您提供一個工具，還幫助您簡化流程並提高人力資源運營的效率，並在整個實施過程中及以後與您在一起
Criterion HCM
criterionhcm.com
不妥協的HCM 人力資源、薪資、人才參與軟體與您的人員一樣動態Criterion 為建築、金融服務、非營利組織和高等教育領域的中端市場組織提供人力資本管理(HCM) 軟體，使他們能夠簡化關鍵的人力資源、薪資、人才參與和勞動力管理流程。 Criterion HCM 可直接向客戶提供，並透過遍佈 10 多個國家/地區的全球合作夥伴網路提供。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款適用於大中型組織的綜合人力資源軟體。我們可用的解決方案包括基本的管理工具，例如薪資、員工時間和出勤、休假、索賠、績效、招聘、人力資源分析等。
Collage HR
collage.co
Collage 是加拿大領先的雙語人力資源、薪資和福利管理平台，專為滿足中小型企業的需求而構建。平台功能包括員工記錄保存、新員工入職、福利管理、休假追蹤、招聘 (ATS)、績效評估、人力資源報告和全方位服務工資管理。 Collage 也透過與加拿大的任何保險公司同步來數位化團體福利。
Kolay iK
kolayik.com
在Türkiye的第一個人事管理軟件中，管理和報告更多的允許和加班，績效評估，工資單，輪班等。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款功能強大的模組化人力資源軟體，適用於中小型企業。自 2010 年以來，我們已幫助全球數千家公司每週在休假管理、員工檔案管理和入職、時間追蹤、績效管理、違規追蹤和認證管理等日常人力資源任務上節省時間。選擇適合您的業務需求和預算的 HRIS 所需的模組和使用者數量。立即開始 21 天免費試用 (www.purelyhr.com/Trial) 或現場示範。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
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SixFifty
sixfifty.com
SixFifty 是一家幫助企業實現就業法合規和文件自動化的公司，今天發布了其就業法資訊學計畫(ELIP) 的第一階段，該計畫旨在對美國每項就業法的邏輯進行編目、總結和編碼，以加強學術法律研究和實際商業運用。 SixFifty 可自動執行特定州的研究、文件起草和持續的法律更新，消除人力資源合規性的麻煩和猜測。 SixFifty 幫助人力資源團隊自信地自行承擔複雜的州特定合規工作。 透過 SixFifty，您可以在短短幾分鐘內起草客製化的就業文件（例如政策、協議和州附錄），而無需支付大筆費用請律師為您起草。
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greythr.com
GreytHR是一個雲端人力資源管理平台，為中小企業提供員工數據、工資、出勤及HR流程管理的解決方案。
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使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR 總部位於英國，受到全球數千名人力資源專業人士的信賴，是一款現代化的一體化人力資源系統，適用於擁有 100 - 3000 名員工的中型組織。 Cezanne HR 充滿了智慧省時功能，擁有更好地管理、吸引、聯繫和支持員工所需的一切，無論他們身在何處。 Cezanne HR 涵蓋整個員工生命週期，從招聘和入職，到核心人力資源、缺勤和工時表管理，再到績效、員工認可以及職業和繼任規劃。除了整合第三方薪資系統外，Cezanne HR 還為英國組織提供智慧管理薪資服務。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款雲端人力資源管理系統，幫助企業簡化人力資源及招募流程，集中管理員工數據和休假請求。
Empeon
empeon.com
Empeon是一個人力資本管理平台，幫助企業集中管理人力資源和薪資需求，包括排班、請假和福利資訊等。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Paycom
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Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。
Officient.io
officient.io
Officient.io是一個簡化HR管理的平台，通過自動化和數據管理工具，提升企業運營效率。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Humi
humi.ca
Humi是一個雲端人力資源軟體，幫助加拿大企業管理薪資、福利、招聘及員工數據，簡化人力資源流程，確保合規。
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