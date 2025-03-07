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核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
波紋為企業提供了一個經營人力資源，IT和財務的地方。它匯集了通常散佈在公司的所有勞動力系統，例如工資單，費用，福利和計算機。您可以在單個系統中第一次管理和自動化員工生命週期的每個部分。例如，以入職。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘請新員工，並在90秒內建立他們的工資單，公司卡，計算機，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Paycor
paycor.com
薪資使領導者能夠現代化人們管理人員的各個方面，以便他們可以專注於真正重要的事情：建立獲勝的團隊。統一的HCM解決方案確保員工數據位於一個地方，因此您無需切換平台，訪問多個系統或重新關鍵信息。自動化乏味的工作，減輕合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並通過強大的分析和見解深入了解您的業務。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
Deel
deel.com
Deel是全球團隊的多合一人力資源平台。這意味著任何團隊的端到端人力資源管理在任何地方。在幾分鐘內合規僱用，在船上並向全職員工或獨立承包商付款。這是您第一次在一個地方對整個員工隊的中心視野。使用Deel，公司通過利用Deel的內部後台和本地擁有的實體來使全球工資成為可能。工人，經理和領導者可以通過Deel的現代自助界面來更新提款細節，可視化團隊結構，監督總薪資支出以及完成其他數十項任務。 如今，Deel為從中小型企業到上市公司的25,000多個客戶提供服務，幫助超過120,000名工人從任何地方獲得報酬。創建本地法律合同，跟踪休假，贈款獎金，管理權益等等。為Deel平台的個人指南預訂演示，並立即解鎖您的全球勞動力。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
OnPay
onpay.com
OnPay 專為那些希望花更多時間經營業務（而不是花在後台任務上）的人而設計。其屢獲殊榮的薪資和人力資源每月為企業主節省超過 15 小時的時間，讓他們能夠專注於獲利。
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
Bob HR
hibob.com
鮑勃（Bob）是人力資源平台，簡化了人們的管理並為每個員工（駕駛參與，文化和生產力）進行現代化的工作經驗。鮑勃（Bob）可以為您的操作方式配置 - 建造，遠程或混合動力工作。它使人力資源和經理能夠提高績效和保留率，從而導致更健康，更有生產力的團隊。 使用Bob，您可以使用自動化工作流程來簡化核心人力資源流程，例如入職，績效管理和薪酬管理，以提高效率，涵蓋所有接觸點並節省寶貴的時間。 Bob提供了可實時的可量化數據，可以為影響底線的戰略決策提供信息。鮑勃（Bob）幫助充滿活力的公司為員工帶來了最好的成績。 Hibob在美國，英國，歐洲，以色列和澳大利亞的敬業團隊每天都在為1400多家現代，快速增長的中型企業服務。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一體化福利、人力資源和合規性。 成千上萬的經紀人使用 Employee Navigator 的軟體與客戶一起在我們簡單直觀的平台上管理他們的福利、入職、ACA 等。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
Workstream
workstream.us
Workstream是小時員工隊伍的領先人力資源，工資單和招聘平台。它的智能技術簡化了人力資源任務，因此特許經營權和企業主可以快速移動，降低人工成本並簡化運營（都在一個地方）。前50個快速服務餐廳品牌中有46個（包括漢堡王，吉米·約翰（Jimmy John），塔科·貝爾（Taco Bell））在Workstream上以僱用，保留和支付他們的團隊。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
Harri
harri.com
Harri是一線員工體驗技術的全球領導者。 Harri平台是為擁有業務核心服務的公司而建造的，其中包括用於人才吸引力，勞動力管理，員工參與度和合規性的解決方案。 Harri使組織能夠聰明地招募，保留和管理最佳人才來經營和改善業務。它為全球55,000多家餐廳和酒店的地點以及400萬個酒店員工提供服務，零售和醫療保健增長。哈里（Harri）與全球許多頂級款待品牌建立了關係，他將以激光為專注於改善前線團隊的員工體驗的使命。 Harri歡迎著名的客戶，例如Rising Cane的雞手指，並為美國和英國的麥當勞推出了全系統的實施。該公司的活躍用戶群每年增加一倍，促進720萬個工作應用程序，260萬個郵件，並創建了237K職位清單。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，旨在幫助各種規模的企業改善排班流程、簡化員工溝通並簡化時間和出勤追蹤。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 員工安排：輕鬆建立、管理和發布工作計劃，並根據需要快速進行更改。 - 時間與出勤：透過將任何設備變成自動輸入考勤表的打卡鐘，輕鬆追蹤員工的工作時間和出勤情況。 - 員工請求管理：審核和批准直接在應用程式中提交的員工請求，包括休假、替換和輪班。 - 溝通：透過平台與您的團隊溝通，即時分享行程和訊息。 - 報告和分析：產生有關員工出勤和日程安排資料的詳細報告和分析。由於其靈活的定價模式、許多可選的附加組件以及隨時取消政策，Agendrix 的軟體價格實惠，適合各種規模的企業使用。該平台基於雲，這意味著可以從任何有互聯網連接的地方訪問它，並且無需安裝或設定費用。透過 Agedrix 最新的人力資源模組，企業可以更有效地入職新員工、集中員工記錄和文檔，並透過調查收集員工回饋。這有助於企業簡化人力資源流程並確保遵守法規和最佳實務。此外，透過擊掌功能突顯每天的良好工作可以幫助企業培養積極的工作文化並提高員工士氣。整體而言，Agendrix 是一款全面且使用者友好的勞動力管理軟體，可簡化日程安排、內部溝通和勞動力管理流程。員工也喜歡 Agendrix，因為它可以幫助他們的經理制定真正滿足他們需求的時間表，這對於成為人們喜歡為之工作的企業大有幫助。
Paypro
payentry.com
我們的人才招募解決方案可協助您的組織尋找、追蹤和評估優質人才，以便您能夠更有效率、更具成本效益地打造一支敬業、高績效的員工隊伍。這項強大的解決方案可自動化並簡化招募流程，以支援無紙化人力資本管理 (HCM) 環境。它提供了積極的候選人體驗，使候選人可以輕鬆地提供資訊、搜尋工作和線上申請。
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR 透過自動化管理任務來釋放人員操作的時間，同時提供相關人員的寶貴見解。自訂平台，使其適合您在入職、時間管理、文件、審核等方面的需求和工作流程。透過使用 Alexis，您將把所有人員資料集中在一處，這意味著您可以存取報告、統計數據和趨勢，幫助您利用人力資源對組織的策略價值。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資料庫和分析 - 無限文件儲存 - 輪值表、時間和出勤 開始 14 天試用今天，看看Breathe 直覺的產品如何幫助您和您的企業。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一個多合一的人力資源平台，無縫管理您的整個員工體驗，並在員工生命週期的每個階段都簡化了人力資源流程。 作為人力資源生態系統，PeopleForce提供了六種功能和自定義的產品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，滿足企業需求的各種需求，並提供一個綜合平台，以簡化流程並提高運營效率。 借助Peopleforce，您可以靈活地選擇並支付所需的特定產品，從而確保成本效益並最大程度地提高投資價值。 員工可以在應用程序中做什麼： - 跟踪離開餘額信息的最新信息 - 請求和管理時間休息，指定缺席的原因，推動批准者 - 與可搜索的員工目錄快速訪問個人資料和聯繫方式 - 看看今天誰出去了以及他們缺席的原因 - 訪問最新的公司新聞和公告 - 待辦事項，查看和完整分配的任務的概述 - 訪問他們的文件 經理還 - 通過休假請求接收通知，並可以快速審查，批准或拒絕。 - 輕鬆管理您的任務，批准和待辦事項。 Peopleforce的使命是使企業能夠向前發展，同時專注於人，而不是流程，創造賦權和愉快的工作場所環境。 作為改變人力資源專業人員，經理和員工的工作經驗的遊戲規則，Peopleforce已成為600多家企業的首選選擇，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Bambee
bambee.com
Bambee 為企業提供隨選存取專用人力資源經理和易於使用的軟體，以輕鬆處理薪資、制定員工時間表、管理公司政策等。我們透過提供專業的人力資源指導和每一步支持，減輕管理人員和遵守就業法規的壓力。有 Bambee 在您身邊，確保您的業務受到保護，您的團隊蓬勃發展。主要產品功能： 專用人力資源經理勞動力管理軟體2 天直接存款工資工時和出勤追蹤職位描述和錄用通知書支援客製化且合規的人力資源政策入職工作流程員工培訓視訊績效管理工具糾正措施工具解僱風險評估僱用結束指導文件存儲和保留等等！
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集體專業知識和貢獻，從而實現持續改進、新功能和增強的安全性。 Horilla 開源人力資源軟體不僅免費，而且還為組織提供對其人力資源技術堆疊的完全控制。透過存取和修改原始程式碼的能力，組織可以自訂軟體以滿足其獨特的需求，與現有系統集成，並確保資料隱私和安全。我們致力於在用戶使用 Horilla 開源人力資源軟體的整個過程中為他們提供支援。我們的專業支援團隊隨時可以協助實施、客製化和故障排除，確保我們的軟體順利、成功地採用。透過選擇 Horilla 開源 HRMS 軟體，組織可以利用先進人力資源技術的力量，與充滿活力的社群合作，並優化其人力資源流程，而無需受到授權費用的財務限制。我們致力於為組織提供經濟高效且可客製化的人力資源解決方案，以提高效率、生產力和組織的成功。 Horilla 開源人力資源軟體功能： • 開源招募管理軟體 • 開放原始碼員工入職軟體 • 開放原始碼員工資料庫管理軟體 • 開源薪資管理軟體 • 開放原始碼休假管理軟體 • 開源績效管理軟體• 開源資產管理軟體
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 這款軟體可讓公司透過簡化和自動化來數位化人力資源部門的日常流程。 Sesame HR 是經理、主管和人力資源經理的重要盟友，可以幫助他們節省流程時間並專注於改善員工體驗。
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利經紀和人力資源服務公司，專門為小型企業提供整合技術解決方案。 Decisely 解決方案在獲得許可的福利經紀人和行業專業人士的支持下，在一個易於使用的平台上提供了醫療保健福利、招聘、人力資源管理、合規性、工資和退休的正確組合。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta 透過可靠的人力資源軟體為企業提供先進的線上管理系統來管理出席和員工薪資。立即嘗試！ Mekari Talenta 是一款系統全面的線上人力資源應用程式；人力資源運作變得更加有效和有效率。現在就來嘗試吧！
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺席或遲到，以及誰是生產力最高或最低的員工。然後，該資訊可用於提高效能和生產力。 Time Champ 收集各種指標、KPI，並以精美的分析圖表和報告的形式呈現它們。憑藉著深入研究問題領域的能力，Time Champ 讓快速分析問題和找到問題解決方案變得更加容易。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Buk
buk.app
人員是您組織最寶貴的資產。使用最新技術組織和簡化您的所有流程。
ChartHop
charthop.com
Charthop是一個充滿活力的人員操作平台，可通過洞察力，一致性和行動來連接和可視化所有人的數據，以增強組織的能力。 Charthop的使命是在組織內建立健康的透明度，以使員工和組織蓬勃發展。 Charthop充滿活力的人員操作平台，通過洞察力，一致性和行動將人們的數據連接並形象化為增強組織的能力。 Charthop的人民運營平台為人力資源提供了新的方法，是人們數據的統一來源，也是日常計劃，流程和計劃的主要行動點。從人和財務高管到經理和員工，夏街是為組織中的每個人設計的。 Charthop通過在HR Tech堆棧中的強大集成使用數十個平台，可以為1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服務。 Charthop由Ian White於2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是透過消除分散您對大局的注意力的行政負擔來幫助您的高科技業務蓬勃發展。我們為創新、具有成長性的公司提供有競爭力的福利和外包人力資源。我們知道吸引和留住人才、簡化和擴大營運、穩定人力資源成本以及保護您的業務有多重要。讓我們來完成繁重的工作，以便您可以專注於將您的業務提升到一個新的水平。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Sage HR
sage.hr
一家屢獲殊榮的人力資源技術公司，為全球客戶提供出席，績效和招聘管理。免費的14天試用！簡單設置！隨時取消！ 多合一的人力資源軟件可以改變中小型企業的管理和吸引員工的方式。無論是簡單的休假管理還是端到端的人力資源管理，Sage HR都可以通過在整個就業旅程中自動化和簡化其人力資源任務來幫助您更有效地工作。與其他涉及多個系統和不同系統的解決方案不同，Sage HR允許企業從單個數字平台中訪問和管理所需的一切，從而為每個人提供了驚人的工作生活體驗。 Sage HR的關鍵特徵包括： •核心人力資源和離開管理 •移動計劃和時間表 •績效管理 •入職和卸貨 •員工記錄和數據庫 •資產管理 •支出管理 •報告和分析 • 招聘
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近3,000個組織招募，坡道，認識和留住員工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以來，成千上萬的公司可以通過在員工旅程的每個階段增強人們的能力來最大化人才。 ClearCompany集成了數據驅動的最佳實踐，專家知識的內容以及量身定制的軟件工具，以招募，坡道，識別和保留員工，團結人員和流程以取得業務成功。當人力資源擁有準確計劃，執行人們的計劃所需的工具時，才能實現人才的最大化，並故意建立文化 - 這些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一個全光譜的人才管理平台，可通過團結人員，平台和流程來幫助組織實現其任務，以最大程度地提高員工的才華。它獨特的方法使公司任務成為每個客戶人才流程的中心。作為唯一統一招聘，入職，績效管理和員工參與度的人力資源軟件提供商，ClearCompany平台為整個員工生命週期的組織提供了支持。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Officient.io
officient.io
充分利用人力資源管理。在每個成長型公司中，人力資源管理都涉及大量的行政工作，佔用了大量寶貴的時間。好消息？ Officient 帶來概述以及更多內容。
Youmanage
youmanage.co.uk
告別過時且耗時的人力資源流程、曲折的多選項卡員工資訊電子表格和無休止的手動年度權利計算。了解 Youmanage – 一個一體化人力資源系統，包含幫助您的業務發展的所有關鍵功能。它為您提供超安全的雲端位置來儲存員工資料、員工幾乎可以隨時更新其個人資訊的方式、推動業務發展的資訊報告和分析，以及追蹤基本缺勤資訊（包括假期、疾病和缺勤）的能力。辛勞。 Youmanage 透過智慧工作流程自動化控制合規風險、降低管理成本並提高員工生產力，同時提供職能經理或人力資源專業人員成功所需的所有工具、資訊和指導。讓您的人力資源團隊更加重視。消除浪費在尋找和分析跨多個管道儲存的資訊上的時間，使他們能夠真正致力於解決業務挑戰並最大限度地提高每位員工的效率。
HRlab
hrlab.de
一個集中且自動化的人力資本管理平台。敏捷，基於雲，安全有效。
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR 總部位於英國，受到全球數千名人力資源專業人士的信賴，是一款現代化的一體化人力資源系統，適用於擁有 100 - 3000 名員工的中型組織。 Cezanne HR 充滿了智慧省時功能，擁有更好地管理、吸引、聯繫和支持員工所需的一切，無論他們身在何處。 Cezanne HR 涵蓋整個員工生命週期，從招聘和入職，到核心人力資源、缺勤和工時表管理，再到績效、員工認可以及職業和繼任規劃。除了整合第三方薪資系統外，Cezanne HR 還為英國組織提供智慧管理薪資服務。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
Pletox
pletox.com
一個旨在通過人力資源，工資單，聊天，項目，任務，操作等工作流程自動化和優化勞動力管理的多合一平台。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
kiwiHR
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讓您的生活更輕鬆的 HR 軟體 - 中小企業、新創公司：利用專為滿足您的特定需求而設計的直覺且全面的 HR 管理軟體，可節省高達 30% 的時間。
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Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
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