核心人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

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核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。
提議新的應用程式
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺席或遲到，以及誰是生產力最高或最低的員工。然後，該資訊可用於提高效能和生產力。 Time Champ 收集各種指標、KPI，並以精美的分析圖表和報告的形式呈現它們。憑藉著深入研究問題領域的能力，Time Champ 讓快速分析問題和找到問題解決方案變得更加容易。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 軟體 - 100% 在澳洲設計、製造和支援。利用靈活直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice 擁有市場領先的核心人力資源使用者體驗；簡化入職、智慧文件和合規性、員工變更管理、薪資整合、休假、審查和調查。專為需要解決當前挑戰和新出現的挑戰的蓬勃發展的人力資源團隊而打造。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
GoCo
goco.io
GoCo 是一種現代化的一體化人力資源解決方案，具有一流的客戶支持，可輕鬆簡化您的人力資源流程和數據。從入職和福利到績效管理和薪資，GoCo 擁有您在一個易於使用的單一解決方案中運行人力資源所需的一切。 GoCo 的使命是幫助企業減少在手動、痛苦且複雜的人力資源任務上花費的時間，以便他們能夠專注於培養更快樂、更有效率的團隊。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等僅舉幾例。最好的部分？我們以零成本向用戶贈送行動應用程序，幫助他們隨時隨地體驗人力資源自動化的真正力量。我們憑藉以下顯著功能在人力資源軟體市場中脫穎而出- ✅ 首個受Gmail 啟發的HR 收件箱，為您的一天提供指導✅ 創新的任務見解，以及時完成工作✅ 直觀的全局搜索框，用於追蹤和存取任何資訊和該系統不僅承諾，而且實際上向您展示了其真正的投資回報率。作為第一個對所有人力資源任務採取即時行動的 HCM，透過微妙的提醒來阻止積壓，我們透過自動化所有營運任務來幫助您取得成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站 - https://hrone.cloud/
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一個 HRIS，旨在成為組織人力資源技術堆疊的基礎層。它可以幫助快速發展的公司的現代人力資源團隊透過快速的工作流程、自動化和快速存取資料來入職、管理和培養員工。 Humaans 旨在解決企業領導者的痛點，他們厭倦了處理無法滿足當今員工高標準的笨重系統。它專為速度而設計，具有精美的人員目錄、文件儲存、休假追蹤、視覺化報告，並透過深度整合連接現有系統。透過增強 Slack、GSuite 和 HR 單點解決方案，Humaans 不僅簡化了 HR 流程，也為組織中的每個人帶來了價值。此外，Humaans 適合遠端和分散式團隊，幫助提高企業的敏捷性，無論其設定如何
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Onfolk
onfolk.com
英國薪資，自動化以節省時間。簡單、有效率且無錯誤的支付團隊費用的方式。幾分鐘內即可付款，定價簡單，專家支援。
Craze
crazehq.com
為新創公司提供一站式人力資源、薪資和合規服務。 雄心勃勃的創辦人利用 Craze 來無壓力地經營他們的公司。我們自動處理人力資源、薪資和合規事宜，讓您可以專注於發展您的業務。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊息以及23.7 萬份工作清單的建立。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
kiwiHR
kiwihr.com
讓您的生活更輕鬆的 HR 軟體 - 中小企業、新創公司：利用專為滿足您的特定需求而設計的直覺且全面的 HR 管理軟體，可節省高達 30% 的時間。
Convenia
convenia.com.br
將所有 HR 和 DP 例程集中在一個地方。管理 CLT 員工、實習、PJ 等。免費試用 14 天！
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集體專業知識和貢獻，從而實現持續改進、新功能和增強的安全性。 Horilla 開源人力資源軟體不僅免費，而且還為組織提供對其人力資源技術堆疊的完全控制。透過存取和修改原始程式碼的能力，組織可以自訂軟體以滿足其獨特的需求，與現有系統集成，並確保資料隱私和安全。我們致力於在用戶使用 Horilla 開源人力資源軟體的整個過程中為他們提供支援。我們的專業支援團隊隨時可以協助實施、客製化和故障排除，確保我們的軟體順利、成功地採用。透過選擇 Horilla 開源 HRMS 軟體，組織可以利用先進人力資源技術的力量，與充滿活力的社群合作，並優化其人力資源流程，而無需受到授權費用的財務限制。我們致力於為組織提供經濟高效且可客製化的人力資源解決方案，以提高效率、生產力和組織的成功。 Horilla 開源人力資源軟體功能： • 開源招募管理軟體 • 開放原始碼員工入職軟體 • 開放原始碼員工資料庫管理軟體 • 開源薪資管理軟體 • 開放原始碼休假管理軟體 • 開源績效管理軟體• 開源資產管理軟體
MyHR
myhr.works
智慧人力資源軟體。專家人力資源支援。 MyHR 整合了智慧人力資源軟體和人力資源諮詢支持，以簡化每個人的人員管理。
Kenjo
kenjo.io
Kenjo 是一個完整且可客製化的人力資源平台，旨在為人力資源部門提供日常協助。 Kenjo 允許使用者管理文件、管理假期和缺勤、進行績效評估以及選擇新人才。它還提供工資報告。 Kenjo 非常適合希望透過易於使用的工具實現所有人力資源流程自動化的中小型企業。因為人類不只是資源。
Zelt
zelt.app
Zelt 是第一種在一個地方管理公司所有員工管理的方式 - 從薪資到福利，再到設備和應用程式。
Youmanage
youmanage.co.uk
告別過時且耗時的人力資源流程、曲折的多選項卡員工資訊電子表格和無休止的手動年度權利計算。了解 Youmanage – 一個一體化人力資源系統，包含幫助您的業務發展的所有關鍵功能。它為您提供超安全的雲端位置來儲存員工資料、員工幾乎可以隨時更新其個人資訊的方式、推動業務發展的資訊報告和分析，以及追蹤基本缺勤資訊（包括假期、疾病和缺勤）的能力。辛勞。 Youmanage 透過智慧工作流程自動化控制合規風險、降低管理成本並提高員工生產力，同時提供職能經理或人力資源專業人員成功所需的所有工具、資訊和指導。讓您的人力資源團隊更加重視。消除浪費在尋找和分析跨多個管道儲存的資訊上的時間，使他們能夠真正致力於解決業務挑戰並最大限度地提高每位員工的效率。
Pletox
pletox.com
一個一體化平台，旨在透過人力資源、薪資、聊天、專案、任務、營運等工作流程自動化和優化勞動力管理。
HRlab
hrlab.de
集中化、自動化的人力資本管理平台。敏捷、基於雲端、安全且有效。
Buk
buk.app
人員是您組織最寶貴的資產。使用最新技術組織和簡化您的所有流程。
altHR
althr.my
altHR 是一款 HR 超級應用程序，專為公司打造，不僅僅是一個 HR 解決方案。 altHR 由馬來西亞領先的行動連線服務供應商 CelcomDigi 提供支持，是一款基於雲端的人力資源軟體，專注於幫助馬來西亞公司實現人力資源流程數位化並推動更好的員工授權和參與。 altHR 具有無紙化休假和費用管理、時間追蹤和出勤管理等核心功能，旨在透過我們免費且快速啟動的計劃將您的人力資源工作數位化。
HRWize
hrwize.com
從員工資訊、休假追蹤、培訓、績效管理、繼任計劃以及介於兩者之間的一切 - 您可以放心，只需點擊一下即可獲得所需的資訊。憑藉由經過認證的人力資源專業人員組成的專業服務團隊，我們不僅為您提供一個工具，還幫助您簡化流程並提高人力資源運營的效率，並在整個實施過程中及以後與您在一起
Criterion HCM
criterionhcm.com
不妥協的HCM 人力資源、薪資、人才參與軟體與您的人員一樣動態Criterion 為建築、金融服務、非營利組織和高等教育領域的中端市場組織提供人力資本管理(HCM) 軟體，使他們能夠簡化關鍵的人力資源、薪資、人才參與和勞動力管理流程。 Criterion HCM 可直接向客戶提供，並透過遍佈 10 多個國家/地區的全球合作夥伴網路提供。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款適用於大中型組織的綜合人力資源軟體。我們可用的解決方案包括基本的管理工具，例如薪資、員工時間和出勤、休假、索賠、績效、招聘、人力資源分析等。
Collage HR
collage.co
Collage 是加拿大領先的雙語人力資源、薪資和福利管理平台，專為滿足中小型企業的需求而構建。平台功能包括員工記錄保存、新員工入職、福利管理、休假追蹤、招聘 (ATS)、績效評估、人力資源報告和全方位服務工資管理。 Collage 也透過與加拿大的任何保險公司同步來數位化團體福利。
Kolay iK
kolayik.com
使用土耳其首款人事管理軟體 Kolay HR 管理和報告休假和加班、績效評估、工資、輪班等。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款功能強大的模組化人力資源軟體，適用於中小型企業。自 2010 年以來，我們已幫助全球數千家公司每週在休假管理、員工檔案管理和入職、時間追蹤、績效管理、違規追蹤和認證管理等日常人力資源任務上節省時間。選擇適合您的業務需求和預算的 HRIS 所需的模組和使用者數量。立即開始 21 天免費試用 (www.purelyhr.com/Trial) 或現場示範。
BrightHR
brighthr.com
了解最受歡迎的中小企業人力資源軟體和支援服務。透過人力資源建議、員工福利甚至打卡應用程序，立即了解 BrightHR 如何為您節省時間、金錢和精力。
Hailey HR
haileyhr.com
所有 HR 流程均位於一處。憑藉用戶體驗和清晰度，您的同事一定會喜歡。立即了解我們的平台並預訂演示！
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty 是一家幫助企業實現就業法合規和文件自動化的公司，今天發布了其就業法資訊學計畫(ELIP) 的第一階段，該計畫旨在對美國每項就業法的邏輯進行編目、總結和編碼，以加強學術法律研究和實際商業運用。 SixFifty 可自動執行特定州的研究、文件起草和持續的法律更新，消除人力資源合規性的麻煩和猜測。 SixFifty 幫助人力資源團隊自信地自行承擔複雜的州特定合規工作。 透過 SixFifty，您可以在短短幾分鐘內起草客製化的就業文件（例如政策、協議和州附錄），而無需支付大筆費用請律師為您起草。
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套針對中小型企業 (SME) 的雲端人力資源解決方案。它提供生產力工具，以實現更好的人員管理、更簡單的人力資源流程以及專業的人力資源服務交付。經理和員工自助服務的員工入口網站可以提高員工敬業度並節省全面的時間。 greytHR 軟體由印度以及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、科威特和巴林等 20 多個國家/地區的 20,000 多個組織和 200 萬用戶使用。顯著功能： ● 核心人力資源● 入職軟體● 員工生命週期管理● 休假與出勤管理● 薪資管理（針對印度和中東） ● 100% 人力資源合規性（針對印度和中東） ● 文件管理● 人力資源報告和分析● 員工入口網站和行動應用程式 ● 整合和REST API。 greytHR 不僅是出色的軟體。我們為我們熱情的服務、充滿活力的人力資源社區和有用的學習資源感到自豪。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR 總部位於英國，受到全球數千名人力資源專業人士的信賴，是一款現代化的一體化人力資源系統，適用於擁有 100 - 3000 名員工的中型組織。 Cezanne HR 充滿了智慧省時功能，擁有更好地管理、吸引、聯繫和支持員工所需的一切，無論他們身在何處。 Cezanne HR 涵蓋整個員工生命週期，從招聘和入職，到核心人力資源、缺勤和工時表管理，再到績效、員工認可以及職業和繼任規劃。除了整合第三方薪資系統外，Cezanne HR 還為英國組織提供智慧管理薪資服務。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
OnPay
onpay.com
OnPay 專為那些希望花更多時間經營業務（而不是花在後台任務上）的人而設計。其屢獲殊榮的薪資和人力資源每月為企業主節省超過 15 小時的時間，讓他們能夠專注於獲利。
Officient.io
officient.io
充分利用人力資源管理。在每個成長型公司中，人力資源管理都涉及大量的行政工作，佔用了大量寶貴的時間。好消息？ Officient 帶來概述以及更多內容。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
Humi
humi.ca
Humi 是一個完整的、基於雲端的人力資源軟體解決方案，專為加拿大公司設計和建置。 Humi 的最佳合一人員管理解決方案結合了人力資源、薪資、福利、招聘、休假、時間追蹤等功能，以簡化您的人員營運需求並節省您的時間，以便您可以重新專注於最重要的事- 您的人員。管理從招募、入職一直到離職的整個員工歷程。按時向員工支付工資，同時遵守 Humi 工資單，並透過改用 Humi 為您的公司節省資金，同時提供可客製化的團體福利。
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bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能