核心人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。
提議新的應用程式
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集體專業知識和貢獻，從而實現持續改進、新功能和增強的安全性。 Horilla 開源人力資源軟體不僅免費，而且還為組織提供對其人力資源技術堆疊的完全控制。透過存取和修改原始程式碼的能力，組織可以自訂軟體以滿足其獨特的需求，與現有系統集成，並確保資料隱私和安全。我們致力於在用戶使用 Horilla 開源人力資源軟體的整個過程中為他們提供支援。我們的專業支援團隊隨時可以協助實施、客製化和故障排除，確保我們的軟體順利、成功地採用。透過選擇 Horilla 開源 HRMS 軟體，組織可以利用先進人力資源技術的力量，與充滿活力的社群合作，並優化其人力資源流程，而無需受到授權費用的財務限制。我們致力於為組織提供經濟高效且可客製化的人力資源解決方案，以提高效率、生產力和組織的成功。 Horilla 開源人力資源軟體功能： • 開源招募管理軟體 • 開放原始碼員工入職軟體 • 開放原始碼員工資料庫管理軟體 • 開源薪資管理軟體 • 開放原始碼休假管理軟體 • 開源績效管理軟體• 開源資產管理軟體
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Paypro
payentry.com
我們的人才招募解決方案可協助您的組織尋找、追蹤和評估優質人才，以便您能夠更有效率、更具成本效益地打造一支敬業、高績效的員工隊伍。這項強大的解決方案可自動化並簡化招募流程，以支援無紙化人力資本管理 (HCM) 環境。它提供了積極的候選人體驗，使候選人可以輕鬆地提供資訊、搜尋工作和線上申請。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，旨在幫助各種規模的企業改善排班流程、簡化員工溝通並簡化時間和出勤追蹤。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 員工安排：輕鬆建立、管理和發布工作計劃，並根據需要快速進行更改。 - 時間與出勤：透過將任何設備變成自動輸入考勤表的打卡鐘，輕鬆追蹤員工的工作時間和出勤情況。 - 員工請求管理：審核和批准直接在應用程式中提交的員工請求，包括休假、替換和輪班。 - 溝通：透過平台與您的團隊溝通，即時分享行程和訊息。 - 報告和分析：產生有關員工出勤和日程安排資料的詳細報告和分析。由於其靈活的定價模式、許多可選的附加組件以及隨時取消政策，Agendrix 的軟體價格實惠，適合各種規模的企業使用。該平台基於雲，這意味著可以從任何有互聯網連接的地方訪問它，並且無需安裝或設定費用。透過 Agedrix 最新的人力資源模組，企業可以更有效地入職新員工、集中員工記錄和文檔，並透過調查收集員工回饋。這有助於企業簡化人力資源流程並確保遵守法規和最佳實務。此外，透過擊掌功能突顯每天的良好工作可以幫助企業培養積極的工作文化並提高員工士氣。整體而言，Agendrix 是一款全面且使用者友好的勞動力管理軟體，可簡化日程安排、內部溝通和勞動力管理流程。員工也喜歡 Agendrix，因為它可以幫助他們的經理制定真正滿足他們需求的時間表，這對於成為人們喜歡為之工作的企業大有幫助。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一體化福利、人力資源和合規性。 成千上萬的經紀人使用 Employee Navigator 的軟體與客戶一起在我們簡單直觀的平台上管理他們的福利、入職、ACA 等。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與、LMS 和50 多個模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與我們一起踏上重新定義卓越人力資源的旅程。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊息以及23.7 萬份工作清單的建立。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。
Onfolk
onfolk.com
英國薪資，自動化以節省時間。簡單、有效率且無錯誤的支付團隊費用的方式。幾分鐘內即可付款，定價簡單，專家支援。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺席或遲到，以及誰是生產力最高或最低的員工。然後，該資訊可用於提高效能和生產力。 Time Champ 收集各種指標、KPI，並以精美的分析圖表和報告的形式呈現它們。憑藉著深入研究問題領域的能力，Time Champ 讓快速分析問題和找到問題解決方案變得更加容易。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty 是一家幫助企業實現就業法合規和文件自動化的公司，今天發布了其就業法資訊學計畫(ELIP) 的第一階段，該計畫旨在對美國每項就業法的邏輯進行編目、總結和編碼，以加強學術法律研究和實際商業運用。 SixFifty 可自動執行特定州的研究、文件起草和持續的法律更新，消除人力資源合規性的麻煩和猜測。 SixFifty 幫助人力資源團隊自信地自行承擔複雜的州特定合規工作。 透過 SixFifty，您可以在短短幾分鐘內起草客製化的就業文件（例如政策、協議和州附錄），而無需支付大筆費用請律師為您起草。
Zelt
zelt.app
Zelt 是第一種在一個地方管理公司所有員工管理的方式 - 從薪資到福利，再到設備和應用程式。
Buk
buk.app
人員是您組織最寶貴的資產。使用最新技術組織和簡化您的所有流程。
Youmanage
youmanage.co.uk
告別過時且耗時的人力資源流程、曲折的多選項卡員工資訊電子表格和無休止的手動年度權利計算。了解 Youmanage – 一個一體化人力資源系統，包含幫助您的業務發展的所有關鍵功能。它為您提供超安全的雲端位置來儲存員工資料、員工幾乎可以隨時更新其個人資訊的方式、推動業務發展的資訊報告和分析，以及追蹤基本缺勤資訊（包括假期、疾病和缺勤）的能力。辛勞。 Youmanage 透過智慧工作流程自動化控制合規風險、降低管理成本並提高員工生產力，同時提供職能經理或人力資源專業人員成功所需的所有工具、資訊和指導。讓您的人力資源團隊更加重視。消除浪費在尋找和分析跨多個管道儲存的資訊上的時間，使他們能夠真正致力於解決業務挑戰並最大限度地提高每位員工的效率。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資料庫和分析 - 無限文件儲存 - 輪值表、時間和出勤 開始 14 天試用今天，看看Breathe 直覺的產品如何幫助您和您的企業。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳細的輪班和排班規劃可最大限度地提高產出。強大的安全性：利用 Azure 的進階資料安全性和 AI/ML 功能。資料完整性：在整個組織中維護單一、一致的資料來源。無與倫比的功能： 行動優先方法：隨時隨地存取互動式聊天機器人：即時、智慧的幫助動態儀表板：即時、可操作的見解非接觸式考勤：先進的人臉辨識和輪班管理地理圍欄：準確的遠程工作監控行動驅動的績效管理：動態員工評估 關於factoHR：factoHR 是一家經過 ISO 27001 認證的領導者，自 2005 年以來一直專注於退休福利和勞動力管理解決方案。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股權等。立即預訂 Deel 平台個人指南的演示並解鎖您的全球員工隊伍。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian White 於 2019 年創立，並獲得 Andreessen Horowitz 和 Cox Enterprises 的支持。請訪問 ChartHop.com 以了解更多信息，並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注 ChartHop。
Hailey HR
haileyhr.com
所有 HR 流程均位於一處。憑藉用戶體驗和清晰度，您的同事一定會喜歡。立即了解我們的平台並預訂演示！
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR 總部位於英國，受到全球數千名人力資源專業人士的信賴，是一款現代化的一體化人力資源系統，適用於擁有 100 - 3000 名員工的中型組織。 Cezanne HR 充滿了智慧省時功能，擁有更好地管理、吸引、聯繫和支持員工所需的一切，無論他們身在何處。 Cezanne HR 涵蓋整個員工生命週期，從招聘和入職，到核心人力資源、缺勤和工時表管理，再到績效、員工認可以及職業和繼任規劃。除了整合第三方薪資系統外，Cezanne HR 還為英國組織提供智慧管理薪資服務。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 軟體 - 100% 在澳洲設計、製造和支援。利用靈活直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice 擁有市場領先的核心人力資源使用者體驗；簡化入職、智慧文件和合規性、員工變更管理、薪資整合、休假、審查和調查。專為需要解決當前挑戰和新出現的挑戰的蓬勃發展的人力資源團隊而打造。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套針對中小型企業 (SME) 的雲端人力資源解決方案。它提供生產力工具，以實現更好的人員管理、更簡單的人力資源流程以及專業的人力資源服務交付。經理和員工自助服務的員工入口網站可以提高員工敬業度並節省全面的時間。 greytHR 軟體由印度以及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、科威特和巴林等 20 多個國家/地區的 20,000 多個組織和 200 萬用戶使用。顯著功能： ● 核心人力資源● 入職軟體● 員工生命週期管理● 休假與出勤管理● 薪資管理（針對印度和中東） ● 100% 人力資源合規性（針對印度和中東） ● 文件管理● 人力資源報告和分析● 員工入口網站和行動應用程式 ● 整合和REST API。 greytHR 不僅是出色的軟體。我們為我們熱情的服務、充滿活力的人力資源社區和有用的學習資源感到自豪。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com