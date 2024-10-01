核心人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 北馬利安納群島

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核心人力資源 (HR) 軟體，也稱為人力資本管理 (HCM) 軟體，將員工資訊集中在統一的系統中。這些核心人力資源系統旨在可在可存取的集中式資料庫中管理薪資和福利等基本資料。雖然傳統上稱為人力資源資訊系統 (HRIS) 或人力資源管理系統 (HRMS)，但 HCM 這個術語最近變得更加流行。 企業使用核心人力資源軟體來維護詳細的員工檔案、儲存重要文件並從全面的角度分析組織趨勢。這些系統通常由人力資源部門使用，讓人力資源經理監控員工記錄並產生關鍵指標報告。許多核心人力資源解決方案包括自助服務功能，使員工能夠獨立更新其福利或聯絡方式，從而簡化人力資源流程。通常，核心人力資源軟體整合在更廣泛的人力資源管理套件中，或提供與第三方人力資源應用程式的相容性，以增強其在各種人力資源營運中的功能。
提議新的應用程式
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
BrightHR
brighthr.com
了解最受歡迎的中小企業人力資源軟體和支援服務。透過人力資源建議、員工福利甚至打卡應用程序，立即了解 BrightHR 如何為您節省時間、金錢和精力。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta 透過可靠的人力資源軟體為企業提供先進的線上管理系統來管理出席和員工薪資。立即嘗試！ Mekari Talenta 是一款系統全面的線上人力資源應用程式；人力資源運作變得更加有效和有效率。現在就來嘗試吧！
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 這款軟體可讓公司透過簡化和自動化來數位化人力資源部門的日常流程。 Sesame HR 是經理、主管和人力資源經理的重要盟友，可以幫助他們節省流程時間並專注於改善員工體驗。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套針對中小型企業 (SME) 的雲端人力資源解決方案。它提供生產力工具，以實現更好的人員管理、更簡單的人力資源流程以及專業的人力資源服務交付。經理和員工自助服務的員工入口網站可以提高員工敬業度並節省全面的時間。 greytHR 軟體由印度以及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、科威特和巴林等 20 多個國家/地區的 20,000 多個組織和 200 萬用戶使用。顯著功能： ● 核心人力資源● 入職軟體● 員工生命週期管理● 休假與出勤管理● 薪資管理（針對印度和中東） ● 100% 人力資源合規性（針對印度和中東） ● 文件管理● 人力資源報告和分析● 員工入口網站和行動...
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，旨在幫助各種規模的企業改善排班流程、簡化員工溝通並簡化時間和出勤追蹤。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 員工安排：輕鬆建立、管理和發布工作計劃，並根據需要快速進行更改。 - 時間與出勤：透過將任何設備變成自動輸入考勤表的打卡鐘，輕鬆追蹤員工的工作時間和出勤情況。 - 員工請求管理：審核和批准直接在應用程式中提交的員工請求，包括休假、替換和輪班。 - 溝通：透過平台與您的團隊溝通，即時分享行程和訊息。 - 報告和分析：產生有關員工出勤和日程安排資料的詳細報告和分析。由於其靈活的定價模式、許多可選的附加組件以及隨時取消政策，Agendri...
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳...
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集...
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo 是一個完整且可客製化的人力資源平台，旨在為人力資源部門提供日常協助。 Kenjo 允許使用者管理文件、管理假期和缺勤、進行績效評估以及選擇新人才。它還提供工資報告。 Kenjo 非常適合希望透過易於使用的工具實現所有人力資源流程自動化的中小型企業。因為人類不只是資源。
OnPay
onpay.com
OnPay 專為那些希望花更多時間經營業務（而不是花在後台任務上）的人而設計。其屢獲殊榮的薪資和人力資源每月為企業主節省超過 15 小時的時間，讓他們能夠專注於獲利。
Paypro
payentry.com
我們的人才招募解決方案可協助您的組織尋找、追蹤和評估優質人才，以便您能夠更有效率、更具成本效益地打造一支敬業、高績效的員工隊伍。這項強大的解決方案可自動化並簡化招募流程，以支援無紙化人力資本管理 (HCM) 環境。它提供了積極的候選人體驗，使候選人可以輕鬆地提供資訊、搜尋工作和線上申請。
Humi
humi.ca
Humi 是一個完整的、基於雲端的人力資源軟體解決方案，專為加拿大公司設計和建置。 Humi 的最佳合一人員管理解決方案結合了人力資源、薪資、福利、招聘、休假、時間追蹤等功能，以簡化您的人員營運需求並節省您的時間，以便您可以重新專注於最重要的事- 您的人員。管理從招募、入職一直到離職的整個員工歷程。按時向員工支付工資，同時遵守 Humi 工資單，並透過改用 Humi 為您的公司節省資金，同時提供可客製化的團體福利。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一體化福利、人力資源和合規性。 成千上萬的經紀人使用 Employee Navigator 的軟體與客戶一起在我們簡單直觀的平台上管理他們的福利、入職、ACA 等。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
MyHR
myhr.works
智慧人力資源軟體。專家人力資源支援。 MyHR 整合了智慧人力資源軟體和人力資源諮詢支持，以簡化每個人的人員管理。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺...
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是透過消除分散您對大局的注意力的行政負擔來幫助您的高科技業務蓬勃發展。我們為創新、具有成長性的公司提供有競爭力的福利和外包人力資源。我們知道吸引和留住人才、簡化和擴大營運、穩定人力資源成本以及保護您的業務有多重要。讓我們來完成繁重的工作，以便您可以專注於將您的業務提升到一個新的水平。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊...
Bambee
bambee.com
Bambee 為企業提供隨選存取專用人力資源經理和易於使用的軟體，以輕鬆處理薪資、制定員工時間表、管理公司政策等。我們透過提供專業的人力資源指導和每一步支持，減輕管理人員和遵守就業法規的壓力。有 Bambee 在您身邊，確保您的業務受到保護，您的團隊蓬勃發展。主要產品功能： 專用人力資源經理勞動力管理軟體2 天直接存款工資工時和出勤追蹤職位描述和錄用通知書支援客製化且合規的人力資源政策入職工作流程員工培訓視訊績效管理工具糾正措施工具解僱風險評估僱用結束指導文件存儲和保留等等！
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款適用於大中型組織的綜合人力資源軟體。我們可用的解決方案包括基本的管理工具，例如薪資、員工時間和出勤、休假、索賠、績效、招聘、人力資源分析等。
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR 透過自動化管理任務來釋放人員操作的時間，同時提供相關人員的寶貴見解。自訂平台，使其適合您在入職、時間管理、文件、審核等方面的需求和工作流程。透過使用 Alexis，您將把所有人員資料集中在一處，這意味著您可以存取報告、統計數據和趨勢，幫助您利用人力資源對組織的策略價值。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearb...
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
kiwiHR
kiwihr.com
讓您的生活更輕鬆的 HR 軟體 - 中小企業、新創公司：利用專為滿足您的特定需求而設計的直覺且全面的 HR 管理軟體，可節省高達 30% 的時間。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Sleekr
sleekr.co
Sleekr HR 是一種線上人力資源解決方案，可協助企業啟動現代人力資源資訊系統。我們簡化並自動化許多流程 HR使您能夠有效率地工作。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
Officient.io
officient.io
充分利用人力資源管理。在每個成長型公司中，人力資源管理都涉及大量的行政工作，佔用了大量寶貴的時間。好消息？ Officient 帶來概述以及更多內容。