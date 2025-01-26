核心人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

Horilla

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Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集體專業知識和貢獻，從而實現持續改進、新功能和增強的安全性。 Horilla 開源人力資源軟體不僅免費，而且還為組織提供對其人力資源技術堆疊的完全控制。透過存取和修改原始程式碼的能力，組織可以自訂軟體以滿足其獨特的需求，與現有系統集成，並確保資料隱私和安全。我們致力於在用戶使用 Horilla 開源人力資源軟體的整個過程中為他們提供支援。我們的專業支援團隊隨時可以協助實施、客製化和故障排除，確保我們的軟體順利、成功地採用。透過選擇 Horilla 開源 HRMS 軟體，組織可以利用先進人力資源技術的力量，與充滿活力的社群合作，並優化其人力資源流程，而無需受到授權費用的財務限制。我們致力於為組織提供經濟高效且可客製化的人力資源解決方案，以提高效率、生產力和組織的成功。 Horilla 開源人力資源軟體功能： • 開源招募管理軟體 • 開放原始碼員工入職軟體 • 開放原始碼員工資料庫管理軟體 • 開源薪資管理軟體 • 開放原始碼休假管理軟體 • 開源績效管理軟體• 開源資產管理軟體