Cookie 追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Cookie 是小型文字文件，用於監控使用者訊息，例如 IP 位址和造訪公司網站時的瀏覽活動。 Cookie 追蹤軟體檢查網站，以偵測和分類各種追蹤技術，如 cookie、信標、標籤、追蹤像素、本地物件、外掛程式和影片等整合內容。這使得公司能夠向用戶披露這些追蹤器，獲得用戶追蹤的同意，並遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隱私法規，這些法規在啟用 cookie 之前必須徵得用戶的同意。 Cookie 追蹤軟體通常由輕量級腳本組成，可輕鬆部署在現有網站上。一旦完成 cookie 和追蹤器的掃描，軟體就會產生包含結果的 cookie 通知。然後，隱私權團隊可以將該通知整合到同意書和隱私權政策中。 Cookie 追蹤軟體通常與同意管理軟體一起使用，以自動處理使用者追蹤首選項。它與標籤管理軟體不同，標籤管理軟體專注於協助行銷人員管理主要用於廣告目的的追蹤器。 Cookie 追蹤軟體專門設計用於協助公司的隱私團隊識別網站追蹤技術以符合隱私法規，確保用戶資料受到保護。
提議新的應用程式
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一個自動化的同意管理平台，幫助網站管理Cookie同意，符合GDPR和CCPA等隱私法規。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script是一個同意管理平台，幫助網站遵守GDPR和CCPA法規，管理cookie並讓用戶控制隱私權限。
DATEV
datev.de
DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。
TermsFeed
termsfeed.com
術語Feed是一個法律文件生成器，幫助企業創建隱私政策、條款和條件及其他合規文件，並管理用戶同意。
Osano
osano.com
Osano是一個數據隱私平台，幫助組織管理隱私合規，包括同意管理、數據主題權利及供應商風險管理。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一個隱私管理平台，幫助企業遵守數據隱私法規，提供工具以管理用戶同意和偏好，並自動化合規流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes是一個同意管理解決方案，幫助網站收集和管理cookie同意，允許用戶選擇接受或拒絕不同類型的cookie。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是管理用戶同意的工具，提供自定義功能、實時報告及支持多種隱私法規，幫助企業有效收集與管理數據同意。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy幫助企業確保網站符合GDPR、CCPA和LGPD法規，提供簡便的cookie同意與橫幅管理解決方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics是一款同意管理平台，幫助企業遵守全球隱私法規，管理用戶同意，並提升用戶信任。
Zendata
zendata.dev
Zendata 是一個全方位的雲端數據安全平台，提供即時隱私掃描、監控和修正，幫助企業遵守資料保護法規。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一個全方位解決方案，協助您遵守GDPR和CCPA法規，具備自動化的隱私政策和Cookie政策，簡化個人數據管理。
Seers
seersco.com
Seers是全球領先的隱私與同意管理平台，提供合規解決方案，幫助企業遵守數據隱私法規，如GDPR和CCPA。
ObservePoint
observepoint.com
ObservePoint是一款網站治理平台，能自動掃描網站以確保數據完整性，確認隱私合規性，以及驗證數據追蹤和電子商務引擎。