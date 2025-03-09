Cookie 追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Usercentrics

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Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 領域的全球市場領導者。它使企業能夠在網站和應用程式上收集、發出訊號、管理和記錄用戶同意，以遵守 GDPR、電子隱私、數位市場法案、CCPA/CPRA 等全球隱私法規。所有這一切同時促進高同意率並建立與客戶的信任。 Usercentrics CMP 與 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 無縫集成，使您能夠在歐盟/歐洲經濟區和英國運行和展示廣告活動。遵守 Google 對發布商和廣告客戶的要求有助於確保不間斷地顯示廣告、轉換追蹤和分析優化。 它相信在數據隱私和數據驅動的業務之間建立健康的平衡，為各種規模的企業提供解決方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解決方案，其 App CMP 處理行動應用程式上的使用者同意，Usercentrics CMP 為具有企業級自訂要求的公司提供服務，以統一從捕獲到處理的同意和資料。其以使用者為中心的偏好管理器可以順利捕捉和管理使用者的偏好和行銷權限，同時賦予他們完全控制權。 Usercentrics 協助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客戶實現隱私合規，活躍於 180 多個國家/地區，擁有 3,000 多個合作夥伴，每月處理超過 67 億份同意。