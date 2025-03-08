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ServiceForm - 您業務銷售，支持和營銷需求的唯一軟件是網站訪問者，但沒有將其轉換為客戶？讓我們改變一下！ ServiceForm可幫助世界各地的企業將網站訪問者轉換為收入。這是通過結合潛在客戶生成工具，分析來確定網站訪問者的行為和CRM來提供的，以提供網站轉換和客戶管理的單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，專注於推動在線潛在客戶生成和溝通的界限。我們希望成為您業務需求銷售，支持和營銷需求的唯一軟件。 ServiceForm是一家位於芬蘭的SaaS公司。我們致力於發展最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望允許企業主做出有根據的決策，並可以預見其業務。關於我們的技術，我們提供了一個多合一的軟件平台，可幫助公司簡化其銷售，營銷和客戶支持流程。 •您需要的僅有的6個網站轉換工具：聊天機器人，實時聊天，動態形式，對話降落頁面，訂婚聊天機器人，彈出窗口和浮動欄。 •管理工具：FLEX XRM，YELY會議調度程序，網站分析和Cookie Banner。 •通信工具：社交收件箱，電子郵件和SMS廣告系列製造商。