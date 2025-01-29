Cookie 追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Cookie 是小型文字文件，用於監控使用者訊息，例如 IP 位址和造訪公司網站時的瀏覽活動。 Cookie 追蹤軟體檢查網站，以偵測和分類各種追蹤技術，如 cookie、信標、標籤、追蹤像素、本地物件、外掛程式和影片等整合內容。這使得公司能夠向用戶披露這些追蹤器，獲得用戶追蹤的同意，並遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隱私法規，這些法規在啟用 cookie 之前必須徵得用戶的同意。 Cookie 追蹤軟體通常由輕量級腳本組成，可輕鬆部署在現有網站上。一旦完成 cookie 和追蹤器的掃描，軟體就會產生包含結果的 cookie 通知。然後，隱私權團隊可以將該通知整合到同意書和隱私權政策中。 Cookie 追蹤軟體通常與同意管理軟體一起使用，以自動處理使用者追蹤首選項。它與標籤管理軟體不同，標籤管理軟體專注於協助行銷人員管理主要用於廣告目的的追蹤器。 Cookie 追蹤軟體專門設計用於協助公司的隱私團隊識別網站追蹤技術以符合隱私法規，確保用戶資料受到保護。
提議新的應用程式
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
Zendata
zendata.dev
為企業提供即時隱私掃描、監控和修復的全端雲端資料保護平台。 Zendata 是一個全端雲端資料安全平台，旨在幫助 CISO、DevOps 和合規團隊在其資產和 SDLC 中嵌入隱私和安全控制及協議。 隨著 GDPR、CCPA、HIPAA 和 SOC2 繼續優先考慮資料風險管理，隱私合規解決方案必須利用機器學習和自然語言處理產生的業務洞察來即時分析跨站點、應用程式和裝置的流程，以確保監管威脅並避免罰款。 Zendata 的消費者、中小企業和中端市場平台是更大規模的類似 ETL 的提取、監控和修復活動的開始，企業可以從中受益： * 全球覆蓋：無與倫比的司法支持，並根據地區法律持續更新 * 24X7 支持 * 財富500強等級的安全與信任
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和cookie 政策- 輕鬆集成且完全自動化- 可自訂：調整配色方案以適合您的網站設計- 統計數據和見解- 了解有關您網站流量的更多資訊並改善定位目標，同時保持合規性 - 提供 31 種語言 - 網頁內容可訪問性指南 (WCAG) AAA 級合規性 - IAB TCF 2 認證
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是終極 cookie 同意管理工具，透過其視覺化編輯器、CSS 和 HTML 以及「PUR」功能提供完全客製化。其具有 12 個維度、30 多個指標和 API 整合的即時報告功能可確保您即時了解情況。它的與眾不同之處在於它的 A/B 測試和機器學習功能，使您能夠創建和比較同意橫幅，結果平均提高超過 15%，令人印象深刻。無論您是要微調設計還是尋求最佳結果，ConsentManager 都能滿足您的需求，使其成為您在網路隱私和 Cookie 合規性方面值得信賴的合作夥伴。使用consentmanager CMP 的客戶可以受益於其對全球隱私法規（例如GDPR、FADP、LGPD、CPRA 和VCDPA）的全面合規性覆蓋範圍。它還支援 IAB TCF 2.2，並且作為 Google 認證合作夥伴，符合 Google Consent Mode v2。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 透過業界領先的 cookie 同意和橫幅管理解決方案幫助企業使其網站符合 GDPR（歐洲）、CCPA（加州）和 LGPD（巴西）的要求。利用我們強大、直覺且安全的解決方案，讓您的網站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 標準 - 只需不到 30 分鐘！如果您對 GDPR、LGPD、CCPA 或其他國際資料隱私法有任何疑問，請與我們聯絡。
Seers
seersco.com
Seers 是領先的隱私和同意管理服務，為 100 多個國家/地區的公司提供服務。 Seers 是一家快速發展的公司，與 2019 年相比，2020 年客戶數量增加了 1040%。 它在其軟體即服務（SAAS）平台上開發並推出了10個基於人工智慧的數位解決方案，以解決企業的資料隱私合規問題。 這些解決方案使公司能夠以經濟高效的方式遵守全球資料隱私法規，包括GDPR、CCPA、PECR 和LGPD，並保護他們免受巨額罰款（最高1800 萬英鎊或年營業額的4% - 以較高者為準）監管機構的製裁，以及聲譽和業務的損失。 解決方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 資料主體請求管理 - 事件和違規管理平台 - 資料隱私影響評估 - 隱私權政策和範本包 - GDPR 員工電子培訓 - GDPR、PECR、網路安全審計與評估 - 隱私專家平台 Seers 市場領先的 GDPR 和 CCPA 合規解決方案備受好評，並且還可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等領先市場上使用。
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：稅務顧問、律師、審計師、中小企業、市政當局和創辦人使用 DATEV 軟體，滿足可靠性、時事性、資料保護和資料安全方面的所有高標準要求 肖像 DATEV 的歷史是一個持續擴張的故事：DATEV 於 1966 年在德國紐倫堡成立，不斷從全國性服務提供者發展成為遍布歐洲的服務提供者。隨著全球化的不斷發展，DATEV根據其章程履行任務，即支持其國內外會員。 DATEV 總部位於德國紐倫堡，在比利時布魯塞爾設有資訊辦公室，並在義大利、奧地利、波蘭、捷克共和國、匈牙利和斯洛伐克設有聯營公司。 DATEV 原理 每個審計師和稅務顧問都有自己的績效概況、不同的客戶、個人要求和個人工作實務。因此，DATEV 提供的是一種由軟體、服務和知識組成的靈活的模組化概念，對各種專業、辦公室規模和結構開放。 企業家和稅務顧問 DATEV 支援審計師和稅務顧問辦公室和公司的合作。單獨調整的工作流程分配和連鎖可發揮協同潛力；例如在會計領域。 DATEV 提供了理想的任務共享軟體。 DATEV 電腦中心可作為資料轉盤。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
ObservePoint
observepoint.com
網站很複雜。它們對於您公司的形象和發展以及客戶的隱私和信任至關重要。但網站有如此多的動態部分和頁面，幾乎不可能始終跟上所有內容。 ObservePoint 的網路治理平台可自動掃描您的網站；從最高流量的頁面和使用者路徑到公司網路的黑暗角落。 ObservePoint 讓您能夠查看哪些方面的表現低於可接受的標準，追溯到源頭，並快速找到改進的途徑。 確保隱私合規標準、驗證登陸頁面、確認資料追蹤、清楚地查看您的整個行銷技術堆疊、驗證您的電子商務引擎等等。 ObservePoint 呈現您網站上發生的真實情況，並為您提供清晰的地圖，使其變得更好。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
OneTrust
onetrust.com
信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。 OneTrust 的使命是負責任地使用資料和人工智慧。其平台透過同意和偏好簡化了資料收集，透過跨隱私、安全、IT/技術、第三方和人工智慧風險的整合風險管理實現資料治理自動化，並透過應用和執行資料來啟動資料的負責任使用涵蓋整個資料資產和生命週期的策略。 OneTrust 支援資料團隊和風險團隊之間的無縫協作，以推動快速且值得信賴的創新。 OneTrust 被公認為市場先驅和領導者，擁有 300 多項專利，為全球 14,000 多家客戶（從行業巨頭到小型企業）提供服務。 * 同意和偏好：簡化同意和偏好管理，以實現消費者透明度。 * 隱私自動化：透過實施您的隱私計劃，在整個資料生命週期中實現負責任的使用。 * 技術風險與合規性：擴展您的資源並優化您的風險和合規生命週期。 * 第三方管理：自動化第三方管理（從接收到風險評估、緩解、持續監控和報告）。
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自動cookie 同意、定期cookie 掃描、40 多種語言的自動cookie 策略產生器、與Google 標籤管理器和Google 同意模式的整合以及許多其他同意管理功能，以遵守GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等國際隱私權法、第 25 條法律和 PDPA。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一種易於使用的解決方案，符合所有 cookie 法規。掃描您網站的 cookie，讓訪客控制他們的隱私。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 領域的全球市場領導者。它使企業能夠在網站和應用程式上收集、發出訊號、管理和記錄用戶同意，以遵守 GDPR、電子隱私、數位市場法案、CCPA/CPRA 等全球隱私法規。所有這一切同時促進高同意率並建立與客戶的信任。 Usercentrics CMP 與 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 無縫集成，使您能夠在歐盟/歐洲經濟區和英國運行和展示廣告活動。遵守 Google 對發布商和廣告客戶的要求有助於確保不間斷地顯示廣告、轉換追蹤和分析優化。 它相信在數據隱私和數據驅動的業務之間建立健康的平衡，為各種規模的企業提供解決方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解決方案，其 App CMP 處理行動應用程式上的使用者同意，Usercentrics CMP 為具有企業級自訂要求的公司提供服務，以統一從捕獲到處理的同意和資料。其以使用者為中心的偏好管理器可以順利捕捉和管理使用者的偏好和行銷權限，同時賦予他們完全控制權。 Usercentrics 協助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客戶實現隱私合規，活躍於 180 多個國家/地區，擁有 3,000 多個合作夥伴，每月處理超過 67 億份同意。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一種同意管理解決方案，可協助收集和管理您網站上的 cookie 同意。透過新增 CookieYes cookie 橫幅，您可以有效地請求使用者同意使用 cookie，並給予他們接受或拒絕同意或決定他們想要同意哪種類型的 cookie 的控制權。 主要特點： * Cookie 橫幅定制 產生包含自訂內容、設計、佈局、按鈕和品牌的同意橫幅。根據使用者位置對橫幅進行地理定位，並根據使用者的首選語言顯示自動翻譯的橫幅。 * 精細的使用者控制 使用戶能夠使用 Cookie 類別預覽對不同類別的 Cookie 給予詳細同意。新增 cookie 審核表，以便使用者可以做出明智的決定。 * 詳細的同意日誌 記錄所有使用者同意以證明合規性。以集中格式記錄 IP 位址（匿名）、國家/地區、同意狀態以及同意時間和日期。 * 進階網站掃描 掃描您網站上的 cookie、啟動隱藏的追蹤器、識別它們並將其分類並產生詳細的 cookie 審核報告。 * 自動腳本攔截 自動偵測並封鎖您網站上的第三方 Cookie 腳本，直到使用者透過 Cookie 橫幅表示同意。新增您想要在網站上封鎖的第三方腳本。 * 開發者友好 添加高級 CSS 自訂、自訂品牌以與您網站的設計保持一致。透過我們的應用程式內整合支援瀏覽器的請勿追蹤 (DNT) 狀態。
TrustArc
trustarc.com
隨著全球各地推出新法律，資料隱私法規每天都在變化。對於任何想要避免罰款和失去消費者信任的組織來說，跟上這些變化並保持合規是必要的。 使用 TrustArc 隱私管理平台，隱私領導者可以簡化和自動化他們的隱私計畫。這種單一平台體驗是透過隱私框架、見解、情報、知識和營運的獨特組合來提供的。 只有 TrustArc 能夠提供深度的持續隱私情報，再加上用於端到端隱私管理的全自動平台，這對於駕馭當今不斷變化的數位世界至關重要。
TermsFeed
termsfeed.com
隱私權政策、條款與條件、EULA、免責聲明等的生成器。適用於網站、行動應用程式、SaaS、Facebook。 termsFeed 是一款一體化合規軟體，可供企業創建和管理隱私權政策、條款和條件等法律政策，透過同意管理平台 (CMP) 等獲取使用者對 cookie 的同意。
Silktide
silktide.com
Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
Osano
osano.com
Osano 是一款一體化資料隱私平台，可協助組織建立、管理和擴展其隱私計畫。該平台提供了一個易於使用的解決方案，用於同意、資料主體權利、評估、供應商風險管理等，幫助組織保持合規性，增加與客戶和合作夥伴的信任，並做正確的事情。借助 Osano，隱私專業人士可以在一個地方管理其完整的隱私計劃，避免使用多個工具或複雜的平台以及耗時的實施，從而使組織更長時間地不合規。 Osano 的平台透過自動化複雜的合規任務來節省時間和精力，避免手動流程帶來的錯誤和風險。同意管理自動化和主體權利自動化等功能使隱私專業人員能夠專注於最重要的優先事項。隱私法規非常複雜且不斷變化，要了解最新的法規變更需要專門的專業團隊。 Osano 的全球隱私專家團隊持續監控從新法律到資料保護機構裁決的所有隱私狀況，並相應更新 Osano 的平台。 Osano 監管指南提供全球所有隱私和法律變更的摘要和行動項目，幫助您遵守 50 多個國家/地區的隱私法規並與客戶和合作夥伴建立信任。與大多數提供複雜、難以使用的解決方案的隱私供應商不同，Osano 提供了一個簡單直觀的平台，並以業界唯一的「無罰款」為後盾。不處罰”承諾。這項承諾向客戶保證，他們可以依靠該平台來保持合規，而不必擔心罰款或處罰。世界上一些最值得信賴的品牌，包括 Barclays、New Relic 和 Vera Bradley，都依賴 Osano 來保護資料隱私。