Cookie 追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南喬治亞與南三明治群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Cookie 是小型文字文件，用於監控使用者訊息，例如 IP 位址和造訪公司網站時的瀏覽活動。 Cookie 追蹤軟體檢查網站，以偵測和分類各種追蹤技術，如 cookie、信標、標籤、追蹤像素、本地物件、外掛程式和影片等整合內容。這使得公司能夠向用戶披露這些追蹤器，獲得用戶追蹤的同意，並遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隱私法規，這些法規在啟用 cookie 之前必須徵得用戶的同意。 Cookie 追蹤軟體通常由輕量級腳本組成，可輕鬆部署在現有網站上。一旦完成 cookie 和追蹤器的掃描，軟體就會產生包含結果的 cookie 通知。然後，隱私權團隊可以將該通知整合到同意書和隱私權政策中。 Cookie 追蹤軟體通常與同意管理軟體一起使用，以自動處理使用者追蹤首選項。它與標籤管理軟體不同，標籤管理軟體專注於協助行銷人員管理主要用於廣告目的的追蹤器。 Cookie 追蹤軟體專門設計用於協助公司的隱私團隊識別網站追蹤技術以符合隱私法規，確保用戶資料受到保護。
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Silktide
silktide.com
Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自動cookie 同意、定期cookie 掃描、40 多種語言的自動cookie 策略產生器、與Google 標籤管理器和Google 同意模式的整合以及許多其他同意管理功能，以遵守GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等國際隱私權法、第 25 條法律和 PDPA。
OneTrust
onetrust.com
我們的信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。了解 OneTrust 如何建立和經營企業信任。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一種易於使用的解決方案，符合所有 cookie 法規。掃描您網站的 cookie，讓訪客控制他們的隱私。
TermsFeed
termsfeed.com
隱私權政策、條款與條件、EULA、免責聲明等的生成器。適用於網站、行動應用程式、SaaS、Facebook。
TrustArc
truste.com
隱私領導者使用 TrustArc 隱私管理平台簡化和自動化他們的隱私計畫。這種單一平台體驗是透過隱私框架、見解、情報、知識和營運的獨特組合來提供的。只有 TrustArc 能夠提供深度的持續隱私情報，再加上用於端到端隱私管理的全自動平台，這對於駕馭當今不斷變化的數位世界至關重要。
Osano
osano.com
Osano 是一款一體化資料隱私平台，可協助組織建立、管理和擴展其隱私計畫。該平台提供了一個易於使用的解決方案，用於同意、資料主體權利、評估、供應商風險管理等，幫助組織保持合規性，增加與客戶和合作夥伴的信任，並做正確的事情。借助 Osano，隱私專業人士可以在一個地方管理其完整的隱私計劃，避免使用多個工具或複雜的平台以及耗時的實施，從而使組織更長時間地不合規。 Osano 的平台透過自動化複雜的合規任務來節省時間和精力，避免手動流程帶來的錯誤和風險。同意管理自動化和主體權利自動化等功能使隱私專業人員能夠專注於最重要的優先事項。隱私法規非常複雜且不斷變化，要了解最新的法規變更需要專門的專業團隊。...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的...
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：稅務顧問、律師、審計師、中小企業、市政當局和創始人使用 DATEV 軟體，該軟體滿足可靠性、時事性、資料保護和資料安全方面的所有高標準要求。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是市場領先的同意管理平台 (CMP)，受到全球超過 140 萬個網站的信賴。我們協助企業遵守 GDPR、CCPA、LGPD、POPIA 等資料隱私法規，減輕其隱私挑戰和違規罰款的負擔。我們是 Google 認證的 CMP 合作夥伴和 IAB 批准的 CMP，為我們的用戶帶來最高的合規標準。
Zendata
zendata.dev
為企業提供即時隱私掃描、監控和修復的全端雲端資料保護平台。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和...
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是終極 cookie 同意管理工具，透過其視覺化編輯器、CSS 和 HTML 以及「PUR」功能提供完全客製化。其具有 12 個維度、30 多個指標和 API 整合的即時報告功能可確保您即時了解情況。它的獨特之處在於它的 A/B 測試和機器學習功能，使您能夠創建和比較同意橫幅，結果平均提高超過 15%，令人印象深刻。無論您是要微調設計還是尋求最佳結果，ConsentManager 都能滿足您的需求，使其成為您在網路隱私和 Cookie 合規性方面值得信賴的合作夥伴。使用consentmanager CMP 的客戶可以受益於其對全球隱私法規（例如GDPR、FADP、...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 透過業界領先的 cookie 同意和橫幅管理解決方案幫助企業使其網站符合 GDPR（歐洲）、CCPA（加州）和 LGPD（巴西）的要求。利用我們強大、直覺且安全的解決方案，讓您的網站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 標準 - 只需不到 30 分鐘！如果您對 GDPR、LGPD、CCPA 或其他國際資料隱私法有任何疑問，請與我們聯絡。
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界領先的 Cookie 同意橫幅，受到英國 50,000 多家企業的信賴，並滿足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 義務。 Seers 同意管理平台為您的網站提供一體化解決方案。您可以掃描、封鎖和追蹤 cookie。該橫幅是高度可自訂的（可提供預先設計的主題、位置和佈局）。 Seers CMP 具有許多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、兒童同意管理、同意到期限制、同意日誌等。只需點擊幾下即可建立您的 cookie 策略。同意橫幅自動偵測地理位置並支援 30 多種語言翻譯，涵蓋德國、西班牙、義大利、法國和奧地利等所有歐盟國家。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 獲得了許多行業和分析師獎項，包括RSA 頒發的「最具創新性新創公司」、福布斯頒發的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 頒發的「最具創新性人工智慧公司」、Gartner頒發的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
ObservePoint
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網站很複雜。它們對於您公司的形象和發展以及客戶的隱私和信任至關重要。但網站有如此多的動態部分和頁面，幾乎不可能始終跟上所有內容。 ObservePoint 的網路治理平台可自動掃描您的網站；從最高流量的頁面和使用者路徑到公司網路的黑暗角落。 ObservePoint 讓您能夠查看哪些方面的表現低於可接受的標準，追溯到源頭，並快速找到改進的途徑。 確保隱私合規標準、驗證登陸頁面、確認資料追蹤、清楚地查看您的整個行銷技術堆疊、驗證您的電子商務引擎等等。 ObservePoint 呈現您網站上發生的真實情況，並為您提供清晰的地圖，使其變得更好。
Monsido
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Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
Usercentrics
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Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 領域的全球市場領導者。我們使企業能夠在網站和應用程式上收集、發出訊號、管理和記錄使用者同意，以遵守 GDPR、電子隱私、數位市場法案、CCPA/CPRA 等全球隱私法規。所有這一切同時促進高同意率並建立與客戶的信任。 Usercentrics CMP 與 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 無縫集成，使您能夠在歐盟/歐洲經濟區和英國運行和展示廣告活動。遵守 Google 對發布商和廣告客戶的要求有助於確保不間斷地顯示廣告、轉換追蹤和分析優化。我們相信在資料隱私和資料驅動的業務之間建立健康的平衡，為各種規模的企業提供解...