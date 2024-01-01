Cookie 追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Cookie 是小型文字文件，用於監控使用者訊息，例如 IP 位址和造訪公司網站時的瀏覽活動。 Cookie 追蹤軟體檢查網站，以偵測和分類各種追蹤技術，例如 Cookie、信標、標籤、追蹤像素、本地物件、外掛程式和影片等整合內容。這使得公司能夠向用戶披露這些追蹤器，獲得用戶追蹤的同意，並遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隱私法規，這些法規在啟用 cookie 之前必須徵得用戶的同意。 Cookie 追蹤軟體通常由輕量級腳本組成，可輕鬆部署在現有網站上。一旦完成 cookie 和追蹤器的掃描，軟體就會產生包含結果的 cookie 通知。然後，隱私權團隊可以將該通知整合到同意書和隱私權政策中。 Cookie 追蹤軟體通常與同意管理軟體一起使用，以自動處理使用者追蹤首選項。它與標籤管理軟體不同，標籤管理軟體專注於協助行銷人員管理主要用於廣告目的的追蹤器。 Cookie 追蹤軟體專門設計用於協助公司的隱私團隊識別網站追蹤技術以符合隱私法規，確保用戶資料受到保護。
提議新的應用程式
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自動cookie 同意、定期cookie 掃描、40 多種語言的自動cookie 策略產生器、與Google 標籤管理器和Google 同意模式的整合以及許多其他同意管理功能，以遵守GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等國際隱私權法、第 25 條法律和 PDPA。
OneTrust
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我們的信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。了解 OneTrust 如何建立和經營企業信任。
TermsFeed
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隱私權政策、條款與條件、EULA、免責聲明等的生成器。適用於網站、行動應用程式、SaaS、Facebook。
Cookie Script
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Cookie-Script 是一種易於使用的解決方案，符合所有 cookie 法規。掃描您網站的 cookie，讓訪客控制他們的隱私。
TrustArc
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TrustArc 彌合了隱私和資料之間的差距，以提供更深入的洞察、更廣泛的存取和持續的合規性。
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Osano 是一個易於使用的資料隱私平台。立即讓您的網站符合 CCPA、GDPR，並監控供應商的所有隱私實務。
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歐洲最大的稅務諮詢和中型企業 IT 服務提供者之一。
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Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合銷售線索產生工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶開發工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的...
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CookieYes 是 Cookie 同意解決方案，可協助您的網站輕鬆實現 GDPR 和 CCPA 合規性。建立終身免費帳戶！
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為企業提供即時隱私掃描、監控和修復的全端雲端資料保護平台。
TRUENDO
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TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和...
consentmanager
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consentmanager 是終極 cookie 同意管理工具，透過其視覺化編輯器、CSS 和 HTML 以及「PUR」功能提供完全客製化。其具有 12 個維度、30 多個指標和 API 整合的即時報告功能可確保您即時了解情況。它的與眾不同之處在於它的 A/B 測試和機器學習功能，使您能夠創建和比較同意橫幅，結果平均提高超過 15%，令人印象深刻。無論您是要微調設計還是尋求最佳結果，ConsentManager 都能滿足您的需求，使其成為您在網路隱私和 Cookie 合規性方面值得信賴的合作夥伴。使用consentmanager CMP 的客戶可以受益於其對全球隱私法規（例如GDPR、FAD...
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Secure Privacy 透過業界領先的 cookie 同意和橫幅管理解決方案可協助企業使其網站符合 GDPR（歐洲）、CCPA（加州）和 LGPD（巴西）的要求。利用我們強大、直覺且安全的解決方案，讓您的網站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 標準 - 只需不到 30 分鐘！如果您對 GDPR、LGPD、CCPA 或其他國際資料隱私法有任何疑問，請與我們聯絡。
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Seers 同意管理平台是世界領先的 Cookie 同意橫幅，受到英國 50,000 多家企業的信賴，並滿足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 義務。 Seers 同意管理平台為您的網站提供一體化解決方案。您可以掃描、封鎖和追蹤 cookie。該橫幅是高度可自訂的（可提供預先設計的主題、位置和佈局）。 Seers CMP 具有許多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、兒童同意管理、同意到期限制、同意日誌等。只需點擊幾下即可建立您的 cookie 策略。同意橫幅自動偵測地理位置並支援 30 多種語言翻譯，涵蓋德國、西班牙、義大利、法國和奧地利等所有歐盟國家。
Securiti
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Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
ObservePoint
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網站很複雜。它們對於您公司的形象和發展以及客戶的隱私和信任至關重要。但網站有如此多的動態部分和頁面，幾乎不可能始終跟上所有內容。 ObservePoint 的網路治理平台可自動掃描您的網站；從最高流量的頁面和使用者路徑到公司網路的黑暗角落。 ObservePoint 讓您能夠查看哪些方面的表現低於可接受的標準，追溯到源頭，並快速找到改進的途徑。 確保隱私合規標準、驗證登陸頁面、確認資料追蹤、清楚地查看您的整個行銷技術堆疊、驗證您的電子商務引擎等等。 ObservePoint 呈現您網站上發生的真實情況，並為您提供清晰的地圖，使其變得更好。
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Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
Usercentrics
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Usercentrics 是領先的同意管理平台 (CMP)，讓公司能夠取得、管理和記錄使用者的同意