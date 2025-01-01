找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Elicit
elicit.org
Elicit是一個由GPT-3驅動的研究助手，幫助用戶分類數據集、提出研究問題及搜尋學術出版物。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity是一款免費的行為分析工具，幫助用戶了解網站使用情況，提供熱圖和會話記錄功能，以優化用戶體驗。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel是一款商業分析服務，追蹤網頁和行動應用的用戶互動，提供報告、自定義屬性及數據分析工具。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
Builder.io
builder.io
Builder.io是一個為開發者和行銷人員提供工具的平台，可將設計自動轉換為網絡和移動應用體驗，並具備視覺內容管理系統功能。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
Taplink
taplink.at
Taplink是一個工具，可快速創建可自定義的著陸頁面，集中多個鏈接，並支持直接付款，適合提升Instagram商業形象。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一款著陸頁建設工具，幫助用戶快速創建和優化轉換率高的頁面，並提供AI輔助功能和實時分析。
TWIPLA
twipla.com
TWIPLA是一個網頁分析平台，提供訪客行為分析工具，如熱圖、會話記錄和轉換渠道，專注於用戶隱私並遵守數據保護法。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense是一個網站分析和優化工具，幫助企業了解訪客行為並提升轉化率。提供加熱地圖、A/B測試等功能。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam 是一個網絡研討會平台，允許用戶舉辦多位主持人的實時網絡研討會，最多可容納 5,000 名與會者，並支持互動功能和報告分析。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex Metrica是一款免費的網站分析工具，提供網站流量跟踪和用戶行為分析，幫助用戶優化網站和數位行銷策略。
Amplitude
amplitude.com
振幅是一個產品分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並提供見解，以優化產品和提高決策效率。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一個數字體驗分析平台，幫助企業捕獲和分析用戶行為，優化網站以提升轉化率和用戶滿意度。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一個多通道營銷平台，支持電子郵件、SMS及著陸頁等活動，並提供自動化和分析功能。
Pendo
pendo.io
Pendo是一個產品體驗平台，幫助企業分析用戶行為，提供應用內指導，收集反饋，以優化數字產品的用戶體驗。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一個開源綜合平台，幫助開發人員捕捉事件、分析數據、錄製用戶會話並進行實驗，提升產品開發。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
Smartlook
smartlook.com
Smartlook是一款工具，用於分析用戶在網站和移動應用上的行為，提供會話錄影、熱圖及自定義事件跟踪等功能，幫助企業優化用戶體驗。
Onepage
onepage.io
Onepage 是一個網站建置工具，能快速建立網站、登陸頁面、連結樹與測驗，並將它們連接在一起，提升生產力和使用者體驗。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI 應用程式利用 AI 預測熱圖，幫助用戶分析內容表現，提升設計效率及轉化率，實現更高的投資報酬率。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一個技術平台，通過動態QR碼和數據分析幫助企業提升客戶互動和營銷效果，專注於一手數據收集。
Phonesites
phonesites.com
Phonesites 應用程式可讓您在手機上輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出窗口和數位名片，僅需10分鐘。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是全球首款電商用著陸頁編輯器，讓使用者能在幾分鐘內創建精美的著陸頁，並提供多種模板及編輯選項。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一個雲端拖放著陸頁構建器，專注於創建移動優化的 AMP 著陸頁，旨在提高轉化率並捕獲潛在客戶。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak是一個用於用戶研究的平台，提供多種可用性測試工具，以幫助分析網站、應用程式及原型的用戶互動和行為。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia是一個協作的客戶體驗映射平台，幫助用戶在線創建、導出和分享客戶旅程圖與角色。
Stormly
stormly.com
Stormly是一款由AI和GPT-4驅動的應用，幫助用戶獲取產品洞察，提供定制儀表板及改進建議，提升產品開發效率。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange幫助企業了解網站訪客行為，提供會話記錄、熱圖等工具以增強互動與轉換率。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Emma
myemma.com
Emma 是一款幫助行銷人員創建和發送個性化的電子郵件和簡訊行銷活動的應用程式，支援數據驅動的行銷策略。
involve.me
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involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
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