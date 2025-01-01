轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Elicit
elicit.org
Elicit是一個由GPT-3驅動的研究助手，幫助用戶分類數據集、提出研究問題及搜尋學術出版物。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity是一款免費的行為分析工具，幫助用戶了解網站使用情況，提供熱圖和會話記錄功能，以優化用戶體驗。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel是一款商業分析服務，追蹤網頁和行動應用的用戶互動，提供報告、自定義屬性及數據分析工具。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
Builder.io
builder.io
Builder.io是一個為開發者和行銷人員提供工具的平台，可將設計自動轉換為網絡和移動應用體驗，並具備視覺內容管理系統功能。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
Taplink
taplink.at
Taplink是一個工具，可快速創建可自定義的著陸頁面，集中多個鏈接，並支持直接付款，適合提升Instagram商業形象。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一款著陸頁建設工具，幫助用戶快速創建和優化轉換率高的頁面，並提供AI輔助功能和實時分析。
TWIPLA
twipla.com
TWIPLA是一個網頁分析平台，提供訪客行為分析工具，如熱圖、會話記錄和轉換渠道，專注於用戶隱私並遵守數據保護法。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense是一個網站分析和優化工具，幫助企業了解訪客行為並提升轉化率。提供加熱地圖、A/B測試等功能。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam 是一個網絡研討會平台，允許用戶舉辦多位主持人的實時網絡研討會，最多可容納 5,000 名與會者，並支持互動功能和報告分析。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex Metrica是一款免費的網站分析工具，提供網站流量跟踪和用戶行為分析，幫助用戶優化網站和數位行銷策略。
Amplitude
amplitude.com
振幅是一個產品分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並提供見解，以優化產品和提高決策效率。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一個數字體驗分析平台，幫助企業捕獲和分析用戶行為，優化網站以提升轉化率和用戶滿意度。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一個多通道營銷平台，支持電子郵件、SMS及著陸頁等活動，並提供自動化和分析功能。
Pendo
pendo.io
Pendo是一個產品體驗平台，幫助企業分析用戶行為，提供應用內指導，收集反饋，以優化數字產品的用戶體驗。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一個開源綜合平台，幫助開發人員捕捉事件、分析數據、錄製用戶會話並進行實驗，提升產品開發。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
Smartlook
smartlook.com
Smartlook是一款工具，用於分析用戶在網站和移動應用上的行為，提供會話錄影、熱圖及自定義事件跟踪等功能，幫助企業優化用戶體驗。
Onepage
onepage.io
Onepage 是一個網站建置工具，能快速建立網站、登陸頁面、連結樹與測驗，並將它們連接在一起，提升生產力和使用者體驗。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI 應用程式利用 AI 預測熱圖，幫助用戶分析內容表現，提升設計效率及轉化率，實現更高的投資報酬率。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一個技術平台，通過動態QR碼和數據分析幫助企業提升客戶互動和營銷效果，專注於一手數據收集。
Phonesites
phonesites.com
Phonesites 應用程式可讓您在手機上輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出窗口和數位名片，僅需10分鐘。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一個雲端拖放著陸頁構建器，專注於創建移動優化的 AMP 著陸頁，旨在提高轉化率並捕獲潛在客戶。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是全球首款電商用著陸頁編輯器，讓使用者能在幾分鐘內創建精美的著陸頁，並提供多種模板及編輯選項。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak是一個用於用戶研究的平台，提供多種可用性測試工具，以幫助分析網站、應用程式及原型的用戶互動和行為。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia是一個協作的客戶體驗映射平台，幫助用戶在線創建、導出和分享客戶旅程圖與角色。
Stormly
stormly.com
Stormly是一款由AI和GPT-4驅動的應用，幫助用戶獲取產品洞察，提供定制儀表板及改進建議，提升產品開發效率。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange幫助企業了解網站訪客行為，提供會話記錄、熱圖等工具以增強互動與轉換率。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。