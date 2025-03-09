找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Morphic
getmorphic.com
Morphic 是一個無程式碼 SaaS 平台，可自動化代理商網站設計和開發服務、行銷材料設計、品牌風格指南和公司特定指導。我們的用戶可以幫助任何有品牌願景的人建立和管理高品質的定製網站，並將其整合到您的完整技術堆疊中，從而節省時間和金錢。使用者可以透過專業機構品質的結果來實施他們想要看到的改變，並使用 Morphic 作為品牌管理的真實來源。 Morphic 不斷升級平台的 SEO、合規性、設計趨勢和最佳實踐，並支援更多網站功能和整合。這也確保所有網站均由最可靠、最高效能的基礎設施提供支援。 Morphic 網站經常獲得 Google Lighthouse 最佳實踐和 SEO 分數 100。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用
Kickpages
kickpages.com
Kickpages是一個多功能工具，用於創建著陸頁、銷售漏斗和網站，幫助用戶有效管理其數字營銷需求。
Airtory
airtory.com
AirTory是一個創意管理平台，允許廣告客戶在幾分鐘之內構建高性能且引人入勝的豐富媒體展示廣告。吸引您的潛在客戶，確保更好，更高的投資回報率，並通過AirTory易於構建的豐富媒體廣告改善品牌參與！我們在台式機，移動，本機和交互式視頻中都有500多個模板（儘管我們可以構建定制模板供您使用，或者我們找到了一種攝入Google Web Designer內置的廣告並作為AirTory標籤運行的方法，用於那些非常自定義的一次性）。這些可以輕鬆地在DSP或直接發布者上實現。隨著CTV和OTT平台的普及，Airtory還引入了支持動態內容，交互式功能和QR碼的視頻廣告。這些廣告可以在所有CTV和OTT平台上實施，從而使廣告客戶也可以與這些用戶互動。您可以在“展示”頁面上查看Airtory的豐富媒體廣告：https：//formats.airtory.com/此外，我們還有另一個產品自助服務+這是SaaS產品，它允許發布者向廣告商開放其廣告清單，以設置廣告商並自動管理直接的廣告活動。 Airtory的Rich Media Builder也可以集成，這只是頂部的櫻桃！最後但並非最不重要的一點是，Airtory具有其他功能，可以將您豐富的媒體活動提升到一個新的水平。使用AirTory的DCO套件創建超個人廣告，或利用我們的著陸頁建設者將其作為銷售中的產品納入您的下一個廣告系列。簡而言之，在廣告創建/貨幣化垂直方面，我們是一個更快，更便宜，更容易，更敏捷的提供商。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels 是一款一體化通路和網站建立平台，供個人和企業使用。憑藉 1000 種整合、12 種不同的支付處理器、API 和 Webhook，您還能夠： - 使用我們的拖放網站建立器建立令人驚嘆的網站。有 100 個現成模板，針對行動裝置進行了最佳化，無需編碼。 - 創建史詩般的銷售管道 - 創建您自己的電子商務商店 - 創建和銷售課程和會員資格 - CRM 管理 任何正在尋找更通用、更具成本效益的軟體平台的人 - Elite Funnels 適合您！
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容明確。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單訂閱範本中進行選擇• 啟動彈出視窗、黏性欄、嵌入內容和登陸頁面• 按產品興趣、購物車進行個人化及更多• 與Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步啟動產品測驗管道： • 產品測驗揭示購物者偏好，將購物者細分為正確的受眾並提出個性化產品推薦• 適用於各種行業的測驗模板• 顯示為彈出窗口、頁面和可嵌入格式• 使用答案和分數進行有條件的產品推薦• 將答案同步到Klaviyo、Attentive、MailChimp 等啟動購物車追加銷售管道： • 透過一鍵追加銷售和購物車交叉銷售增加AOV • 根據剛剛添加到購物車的產品觸發• 將交叉銷售顯示為彈出窗口、頁面上和嵌入內容• 購物者只需單擊一下即可將所有產品加入購物車• 將交叉銷售目標定位到回頭客細分市場啟動購物車放棄管道： • 透過以下方式防止購物車放棄：向退出購物者提供優惠• 當滑鼠移至退出時在桌面上觸發，或在行動裝置上點擊後退按鈕時觸發• 觸發購物車前放棄電子郵件和短信序列構建登陸頁面渠道： • 創建與您的廣告活動相匹配的A/B 測試登陸頁面，無需等待開發人員• 從數十個登陸頁面範本中進行選擇• 建立多步驟個人化銷售管道• 在您自己的自訂網域上託管頁面，同步到Shopify 頁面或嵌入到任何地方
AdPage
adpage.io
獲得精確的追蹤。推動更好的結果。 AdPage 正在以其尖端的伺服器端標記解決方案徹底改變電子商務領域，該解決方案專為滿足各種線上商店（包括 Lightspeed、Shopify、Magento 和 WooCommerce 上的線上商店）的電子商務機構而設計。我們的創新方法可確保您的客戶實現最可靠、最強大的追蹤設置，為電子商務分析的精確度和效能樹立新標準。 AdPage 強調伺服器端技術，繞過常見的客戶端限制，提供更安全、更快速且抗廣告攔截器的追蹤方法。這意味著各機構可以向客戶提供業界無與倫比的資料完整性和準確性。 AdPage 與領先的電子商務平台無縫集成，促進資料直接從伺服器到分析儀表板的完美流動。我們的解決方案旨在簡化追蹤設定的複雜性，使機構比以往更輕鬆地在多個客戶帳戶中實施和管理。除了單純的追蹤之外，AdPage 還透過提供以下功能來增強您的價值主張： 進階歸因模型，超越表面，揭示轉換的真正來源。自動報告功能可透過與商店中的實際轉換進行比較來監控您的追蹤設定。無限的可擴展性，可與您的代理商一起成長，支援無限數量的客戶帳戶和使用者存取等級。專門的支援可確保客戶的追蹤工作順利實施並持續取得成功。透過 AdPage，代理商可以幫助其客戶： 輕鬆、準確地應對電子商務追蹤的複雜性。透過伺服器端的準確性充分利用資料的潛力。在全面可靠的指標的支持下做出明智的決策。提升他們的追蹤設定以超越行業標準並超越競爭對手。為您的電子商務客戶選擇 AdPage，走在追蹤技術的最前沿，為他們的數位行銷工作提供無與倫比的清晰度和控制力。
Onepage
onepage.io
您會喜歡使用的網站建立工具。它有助於快速建立網站、登陸頁面、Linktree、測驗。然後用一種工具將它們連接在一起。它專注於生產力和用戶體驗方面，提供熱鍵、命令列和非常快的軟體效能。
Unstack
unstack.com
Unstack 決心透過一個統一的系統為下一代企業家和行銷團隊提供支持，以促進您的業務發展。 Unstack 平台提供最快的無程式碼網站託管，用於建立精美的行銷網站、會員網站和動態登陸頁面。透過範本庫和即用型設計元素，您可以在幾分鐘內啟動任何頁面，無需開發資源。 Unstack 還提供整合的 A/B 測試、SEO 工具、表單和聯絡人管理以及全漏斗指標。此外，Unstack 的一鍵式整合讓您可以使用所有常用的行銷工具。準備好開始建造了嗎？前往 unstack.com 免費測試平台。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch是一個電子郵件營銷平台，幫助企業捕獲潛在客戶並進行電子郵件推廣，具備多種工具和自定義選項。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款針對聯盟產業巨頭的高階追蹤軟體。它是一款穩定且值得信賴的產品，具有一流的幫助、直覺的介面和全套功能，可讓您優化廣告活動。
Fabl
fabl.co
Fabl 於2021 年1 月被Britelite Immersive 收購，旨在提高受眾參與度，同時降低品牌發行商的生產和管理成本。和分析參與度和轉化數據；無需代理商、開發商或設計師。與大多數 CMS 平台相比，Fabl 將內容行銷頁面參與度平均提高了 6 倍。與任何登陸頁面建立器一樣易於使用，與任何 CMS 一樣強大 - Fabl 是一個內容行銷、管理和發布平台，用於大規模高效生成高度吸引人的數據驅動的內容頁面。除了典型的內容行銷平台之外，Fabl 還使行銷人員擺脫了成本、時間和技術限制，同時以指數方式提高了頁面參與度和轉換率。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
GreenRope
greenrope.com
GreenRope 是一款一體化、完整的 CRM、行銷自動化和客戶服務解決方案，專為做大事的企業而設計。 GreenRope 將銷售、行銷和營運整合為專為您的業務打造的高度可客製化的軟體解決方案。 GreenRope 不僅僅是軟體，它還是一種開展業務的方式。我們幫助使用者打破部門孤島，創造簡化的業務流程。 GreenRope 的 CRM 擁有您銷售、行銷、客戶服務和營運所需的所有工具和整合。真正的力量來自於綜合方法，而這正是 GreenRope 所提供的。 GreenRope 包括先進的行銷自動化功能、拖放式客戶旅程地圖、銷售人員自動化、客戶服務工具以及其他功能工具箱，可協助管理和營運您的業務。 GreenRope 讓您掌控從銷售到行銷再到客戶服務的整個業務。 GreenRope 是唯一真正的一體化解決方案之一。組織中的每個人都可以使用 GreenRope 來管理銷售、促進行銷活動並使用數據創造更好的客戶體驗。另外，額外的用戶始終是免費的。使用深入的銷售支援工具有效管理您的銷售管道。自訂查看聯絡人、安排約會、自動跟進以及輕鬆查看所有銷售機會的方式。 GreenRope 為您提供易於設定、測試和執行的行銷自動化。千萬不要錯過透過個人化溝通和數據驅動策略提供最佳客戶體驗的機會。透過 GreenRope，您可以在同一平台上管理多個管道 - 網站、電子郵件、行動、社交等。當您需要我們時，我們就在這裡。透過聊天、電子郵件等 24/7 與我們聯絡。此外，我們還提供深入的入職培訓、個人化培訓、認證計劃和數百個線上資源，以確保您的成功。 GreenRope 是一家致力於為客戶提供卓越價值的公司。自 2008 年成立以來，我們已經從最早的電子郵件行銷服務提供者之一發展成為市場上第一個真正完整的 CRM。 GreenRope 將銷售、行銷和營運整合到一個平台中，激發您與客戶、供應商和員工的協作，我們實踐這種協作文化，傾聽像您這樣的人的意見，打造您想要的業務運營方式。 GreenRope 的完整CRM 可以幫助企業主、銷售經理和營銷人員彌合部門之間的差距，並使數據始終可訪問，以便您的業務順利、有效地運行，並獲得團隊所需的所有信息，以更好地定位和服務他們的潛在客戶和客戶。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一個營銷自動化平台，幫助企業集中管理社交媒體、電子郵件和著陸頁，並提供數據分析以提升行銷效果。
AllClients
allclients.com
適用於小型企業的排名第一的客戶管理和行銷自動化系統。 專為非常小的企業設計。輕鬆管理您的聯絡人、發送電子郵件並自動進行行銷。
BOWWE
bowwe.com
BOWWE 旨在為您在網站創建的每個階段提供支援 - 從創意、設計和開發到業務維護和穩定成長。 NoCode & LowCode 平台，利用原創技術，讓您創造強大的設計並在網路上完全自主。建立網站、登陸和微型頁面、作品集和簡歷或部落格比您想像的更容易、更快捷。 您可以從頭開始建造或使用超過 500 個完全可自訂的模板以及 570 多個現成的小部件、部分和區塊。建構器、應用程式、行銷工具和人工智慧的獨特組合將使您的網站不僅美觀，而且自動回應、快速加載，並為關鍵的搜尋引擎結果做好準備。您可以建立、分析和優化您的內容。 無論是否有程式設計經驗，都可以在不到 1 天的時間內創建一個令人驚嘆且功能強大的 Web 專案。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress是一款完整的WordPress營銷工具，幫助用戶創建高轉換的著陸頁和銷售渠道。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop是一款無需編碼的網站和著陸頁建設工具，讓用戶輕鬆創建高效的網頁和自定義內容。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow是一個無代碼平台，幫助企業創建交互式點擊流和潛在客戶表格，並提供分析儀表板以監測轉化效果。
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages 是一款多功能頁面構建器，幫助用戶輕鬆創建優化的專業網頁，並支持各種整合工具和模板選擇。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一種一體化文字行銷解決方案，可協助企業增加訂閱者並大規模提供 1:1 個人化購物體驗。利用個人化的圖片簡訊和銷售頁面，獲得最高的開啟率和轉換率。利用先進的活動分析來贏得更多用戶，並根據可能購買特定商品而不是其他商品的銷售頁面意圖數據來細分訂閱者。我們的簡訊專家隨時為您提供協助。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform是一個簡單的登陸頁面建構工具，幫助科技初創公司快速創建專業網站，並提供AI輔助功能和模板選擇。
Marketplan
marketplan.io
Marketplan是一款綜合行銷平台，幫助企業計劃、執行及優化其整體市場策略，提升營運效率及市場效能。
Moosend
moosend.com
Moosend是一個電子郵件營銷自動化平台，幫助用戶創建、管理電子郵件活動及自動化行銷流程，並提供分析工具以評估營銷效果。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超過50種免費電子郵件和登陸頁模板，幫助營銷人員輕鬆創建和自定義營銷材料，無需編碼。
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise是一個無代碼平台，幫助企業高效創建電子郵件和登陸頁，支持多用戶協作並確保品牌一致性。
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款客製化最強的一體化競賽軟體，提供成功網路行銷所需的所有工具。使用 ShortStack 建立登陸頁面競賽；抽獎和測驗；運行主題標籤和評論以參加社交媒體競賽；並發送電子郵件。 ShortStack 強大的樣式和自訂功能可讓您使用自己的品牌。您可以控制在何處發布著陸頁。將它們嵌入您的網站或使用您自己的自訂網域。不需要編碼技能，這意味著不需要 IT 參與。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
Phonesites
phonesites.com
將更多訪客轉變為顧客。 只需 10 分鐘即可輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出視窗和數位名片。從您的手機就可以了！
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
RealEye
realeye.io
RealEye是一個在線研究平台，利用網絡攝影機進行眼動追蹤、情緒分析和鼠標行為追蹤，適用於各類學術及商業研究。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 是一款用戶行為分析工具，提供網站用戶互動的詳細數據，協助企業優化用戶體驗並提高參與度。
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一個多通道營銷平台，支持電子郵件、SMS及著陸頁等活動，並提供自動化和分析功能。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建、管理和優化電子郵件活動，以促進與客戶的關係。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo是一個綜合業務管理平台，為中小企業提供多種管理功能，如CRM、項目管理及財務工具，簡化業務運營。
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud是一款雲端網站構建器，讓用戶可輕鬆創建專業銷售登陸頁和行銷頁面，無需編碼知識。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一個技術平台，通過動態QR碼和數據分析幫助企業提升客戶互動和營銷效果，專注於一手數據收集。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond是一個簡易的營銷自動化平台，提供著陸頁、電子郵件及潛在客戶管理等工具，幫助企業提升客戶轉化率。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一個雲端拖放著陸頁構建器，專注於創建移動優化的 AMP 著陸頁，旨在提高轉化率並捕獲潛在客戶。
Taplink
taplink.at
Taplink是一個工具，可快速創建可自定義的著陸頁面，集中多個鏈接，並支持直接付款，適合提升Instagram商業形象。
© 2025 WebCatalog, Inc.