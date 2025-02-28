找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
flowpoint.ai
flowpoint.ai
在數位時代，了解網站上的使用者行為對於增強使用者體驗和提高轉換率至關重要。這就是 Flowpoint.ai 介入的地方，徹底改變企業分析網站流量的方式。憑藉著人工智慧驅動的分析，Flowpoint.ai 可以深入探究使用者流失的原因，提供可操作的見解，從而顯著提高網站效能。 Flowpoint.ai 專為行銷人員、UX/UI 設計師和 Web 開發人員而設計，簡化了資料分析的複雜任務，使所有級別的數位熟練程度都易於存取且可操作。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以幫助您了解為什麼您的網站獲得的流量無法轉換為銷售或潛在客戶。我們的轉換率優化工具受到全球超過 450,000 個網站的信賴，可以深入了解人們在其網站上的行為。提高您的銷售額並進一步了解您的網站訪客我們的會話記錄和動態熱圖可讓您查看人們在您的網站上單擊、滾動和點擊的位置，以了解是什麼阻止了他們購買。使用可優化細分深入了解單一人的訪客旅程，觀看沮喪或困惑的訪客的會話重播。透過查看人們與動態熱圖互動最多或最少的內容的聚合視圖，了解更大的圖像。使用滾動熱圖來查看人們是否向下滾動頁面足夠遠以查看您的號召性用語，或者他們是否在您轉換之前就離開了。減少購物車放棄即時聊天和訪客即時視圖的強大組合可以防止放棄購物車。如果您看到有人在即時遇到困難，您可以使用即時聊天來查看是否可以幫助他們找到所需的內容或回答他們的問題。 Lucky Orange 公告工具可讓您建立一個彈出窗口，突出顯示追加銷售機會、提供折扣或要求產品評論。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Fullstory 的行為資料已為 AI 做好了準備。企業不再浪費無數的時間和資源來分析資料來源、更新不完整或不正確的資料、跨團隊定義資料集以及重新格式化資料以整合到現有技術堆疊中。透過基於即時操作和數據的即時個人化體驗和準確預測，團隊可以花更少的時間進行分析，並將更多的時間用於增加收入。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個跨通路客戶參與平台，專為重視敏捷性而不是繁瑣的複雜性的行銷人員和產品所有者而建立。我們透過即時洞察和個人化的跨通路溝通，幫助消費品牌快速適應不斷變化的客戶期望。 MoEngage 受到 1,200 多個全球消費品牌的信賴，包括 Soundcloud、花旗、邁克菲、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信和 Airtel。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 產品描述： * 跨通路行銷 根據客戶的行動、行為、屬性和偏好，在他們喜歡的時間透過他們的首選管道即時細分並與其互動。 MoEngage 可讓您透過網站、電子郵件、行動應用程式、簡訊、WhatsApp 和社群媒體等十一個管道與客戶互動。 * 客戶洞察 將您的客戶資料引入 MoEngage 並利用我們的 AI 引擎 Sherpa 來深入了解客戶行為和偏好。透過單一儀表板輕鬆細分和吸引客戶。只需點擊幾下，一切就完成了！ * 網頁和應用程式個人化 根據您的網站和應用程式訪客的偏好、喜好、旅程階段和生活方式喜好，提供個人化的內容、優惠和推薦，讓他們感到滿意。 * 即時交易提醒 MoEngage Inform 提供了一個統一的基礎設施，可透過單一 API 管理跨通路和供應商的關鍵警報。
UserWise
userwise.io
UserWise 是適用於遊戲的最先進的 liveops 引擎，使工作室能夠終身留住玩家。 UserWise 透過先進的細分工具、直覺的 liveops 日曆、視覺化行銷活動建立器和可自訂的框架，讓您掌握主動權。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Silktide
silktide.com
Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了傳統分析，能夠前所未有地了解客戶體驗，從而改變您的業務。憑藉直覺的技術揭示每個使用者的行為、意圖和態度，我們使企業能夠快速提供更多人性化體驗，同時確保隱私和可訪問性。這會帶來更快的成長、更大的敏捷性和更滿意的客戶。我們為新的數位體驗提供動力，使其更加人性化。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺工作空間，用於創新，可以使任何規模的分佈式團隊共同設計，設計和建立未來。憑藉米羅（Miro）聰明的畫布的魔力，可以將概念，思想和解決方案視為一個在任何地方都可以在任何地方發生 - 無需乾燥的標記。同步，流動並感覺到與團隊並肩工作的聯繫 - 即使在遠程，分佈或混合工作環境中。 Miro的客戶喜歡使用Miro To： *舉辦在線會議和團隊研討會 *在無限板上集思廣益 *編輯，註釋和標記文檔和PDFS *用蘋果鉛筆取數字筆記（並減少紙張的使用！） *輕鬆收集資源，照片，文檔，鏈接和參考 *計劃和管理敏捷的工作流程和Scrum儀式 *創建用戶旅行，映射過程並開發角色 *在協作空間中教授和促進互動課程 *創建一個願景委員會的思想和靈感委員會 Miro允許您隨時隨地創建。擁有超過200多個預製模板，拖放界面以及對合作者無限的限制，在Miro董事會上工作是快速而有趣的。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。 Framer 是一款功能強大的 Web 建構器，旨在輕鬆建立令人驚嘆的響應式網站。它提供了直覺的介面，允許用戶設計和發布任何規模的現代網站，使其適合初學者和經驗豐富的開發人員。 Framer 還支援外掛程式和模板市場，增強其功能並使用戶能夠輕鬆創建獨特的網站。無論您是想建立作品集、商業網站還是登陸頁面，Framer 都能提供您所需的工具，幫助您更聰明地設計並更快地發布。免費開始並探索可能性！
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
Elicit
elicit.org
人工智慧研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可協助您對資料集進行分類、集思廣益研究問題以及搜尋出版品。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一個無程式碼網站和登陸頁面建立器，旨在幫助小型企業快速輕鬆地上網。該平台配備了完整的轉換工具包，簡化了潛在客戶生成流程，以便您可以擴展和發展您的線上業務。無論您是精通技術的行銷人員還是對網頁設計完全陌生，Leadpages 都可以幫助您建立您和您的受眾都會喜歡的線上形象。自 2013 年以來，Leadpages 一直是值得信賴的領導者，由轉化行銷策劃團隊和全球最友善的技術支援團隊提供支援。為什麼選擇 Leadpages 來建立您的線上業務？因為您需要一個適合您的業務並像您一樣努力工作的網站。借助Leadpages，您發布的每個頁面都經過嚴格優化，以收集潛在客戶並完成銷售。沒有任何麻煩，也不需要任何技術技能。只需選擇一個專業設計的模板，使用拖放生成器將其變成您自己的，點擊發布，然後與全世界分享。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容明確。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單訂閱範本中進行選擇• 啟動彈出視窗、黏性欄、嵌入內容和登陸頁面• 按產品興趣、購物車進行個人化及更多• 與Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步啟動產品測驗管道： • 產品測驗揭示購物者偏好，將購物者細分為正確的受眾並提出個性化產品推薦• 適用於各種行業的測驗模板• 顯示為彈出窗口、頁面和可嵌入格式• 使用答案和分數進行有條件的產品推薦• 將答案同步到Klaviyo、Attentive、MailChimp 等啟動購物車追加銷售管道： • 透過一鍵追加銷售和購物車交叉銷售增加AOV • 根據剛剛添加到購物車的產品觸發• 將交叉銷售顯示為彈出窗口、頁面上和嵌入內容• 購物者只需單擊一下即可將所有產品加入購物車• 將交叉銷售目標定位到回頭客細分市場啟動購物車放棄管道： • 透過以下方式防止購物車放棄：向退出購物者提供優惠• 當滑鼠移至退出時在桌面上觸發，或在行動裝置上點擊後退按鈕時觸發• 觸發購物車前放棄電子郵件和短信序列構建登陸頁面渠道： • 創建與您的廣告活動相匹配的A/B 測試登陸頁面，無需等待開發人員• 從數十個登陸頁面範本中進行選擇• 建立多步驟個人化銷售管道• 在您自己的自訂網域上託管頁面，同步到Shopify 頁面或嵌入到任何地方
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一個基於雲端的通路建立器網站，可協助您將點擊轉換為潛在客戶和銷售。在 Lightfunnels 中，您可以銷售數位和實體產品、設定追加銷售和追加銷售、分割測試不同的登陸頁面、建立電子郵件清單、註冊網路研討會和線上課程。 Lightfunnels 擁有易於使用的頁面建立器和各種有助於將訪客轉變為客戶的功能。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Kickpages
kickpages.com
使用 Kickpages，您可以建立登陸頁面、銷售管道、會員網站、完整網站等等！ Kickpages 成立於 2017 年，隸屬於位於愛爾蘭多尼戈爾的 First Ignition Media。 Kickpages 擁有全球分散式設計和開發團隊，是頁面建構器市場前沿的創新平台。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他們的知名度。 * Localo AI：我們的智慧 AI 可協助您自動化和最佳化 Google 貼文、評論回覆和企業資料資訊。 * 評論管理器：一個出色的工具，用於管理和增強客戶的 Google 評論。改善客戶關係並建立線上信譽。 * 英鎊保護：保護您的客戶業務免受可能影響其本地搜尋排名的不必要的更改。 * 英鎊貼文：透過及時、資訊豐富的 Google 貼文讓客戶保持參與。 * 成長統計：透過全面的成長統計數據做出明智的決策。更了解本地搜尋可見性並制定有效的策略。 * 立即開始使用 Localo，即可獲得 30 天退款保證，無需長期承諾。 您的客戶信任您的數位形象；不只是滿足他們的期望 - 超越他們。 為您的代理商配備 Localo - 終極本地 SEO 工具，並在不斷發展的數位環境中佔據上風。 立即利用我們的限時優惠，讓我們帶領您客戶的業務在當地佔據主導地位！
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審批還是聘請產品專家，Prelay 都能簡化您複雜的交易流程並最大限度地發揮最有價值的內部資源的影響，以便您作為一個團隊可以更快地增加收入。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
AdOptics
adoptics.com
AdOptics 提供在廣告層級運作的轉換改善服務。該服務的主要組成部分是 Google Ads 的自動化 A/B 測試。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經過 SOC2 認證、GDPR 就緒且符合 HIPAA。 PostHog 可擴展到任何規模的團隊，並根據使用情況定價。它是完全開源的，因此您可以檢查每一行程式碼，提出建議，甚至直接在產品之上建置以添加新功能和整合。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並且能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。
Narrative BI
narrative.bi
將您的數據轉化為有意義的敘述。 自動從您的行銷和廣告數據中獲取有價值的見解。將所有資料來源連接到一處。零編碼。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款網路分析軟體，用於自動設定、審核、維護和分析日常 Google Analytics 任務，以分析和優化線上行銷活動。
Userback
userback.io
隆重介紹 Userback，這是領先的用戶研究平台，適合希望了解用戶並打造更好產品的小型團隊。透過 Userback，您可以收集元資料豐富的視覺回饋，並透過 NPS、CES 和 CSAT 指標等應用程式內調查深入了解使用者的情緒和行為。透過完整的會話重播功能，為任何回饋添加深層背景。建立使用者細分並從登入的那一刻起追蹤每個使用者。透過品牌功能入口網站、公共路線圖以及所有回饋的集中位置將這一切包裹起來，從而將回饋開銷減少 70%，並將回饋關閉時間延長 10 倍。沒有代碼？沒問題，立即開始使用無程式碼的瀏覽器擴展，非常適合內部 QA 和錯誤追蹤。這是一個讓小團隊變得強大的平台
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