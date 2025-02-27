轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。 Framer 是一款功能強大的 Web 建構器，旨在輕鬆建立令人驚嘆的響應式網站。它提供了直覺的介面，允許用戶設計和發布任何規模的現代網站，使其適合初學者和經驗豐富的開發人員。 Framer 還支援外掛程式和模板市場，增強其功能並使用戶能夠輕鬆創建獨特的網站。無論您是想建立作品集、商業網站還是登陸頁面，Framer 都能提供您所需的工具，幫助您更聰明地設計並更快地發布。免費開始並探索可能性！
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一個基於雲端的通路建立器網站，可協助您將點擊轉換為潛在客戶和銷售。在 Lightfunnels 中，您可以銷售數位和實體產品、設定追加銷售和追加銷售、分割測試不同的登陸頁面、建立電子郵件清單、註冊網路研討會和線上課程。 Lightfunnels 擁有易於使用的頁面建立器和各種有助於將訪客轉變為客戶的功能。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中獲得更大的價值。 借助 Verint，品牌最終可以釋放業務各領域的客戶參與潛力，為客戶和員工提供一致的差異化體驗，並大規模實現實際的業務成果。 全球影響力 • 總部位於紐約州梅爾維爾，在全球設有 40 多個辦事處 • 由 4,500 名敬業的專業人員和全球合作夥伴網絡提供支持 縮小參與能力差距 現今的品牌面臨著跨越數十個參與管道、數百個客戶旅程和數百萬次互動提供優質客戶體驗的挑戰 - 所有這些都需要使用相同的團隊和資源。這導致了參與能力差距。 Verint 解決方案專門致力於縮小這一差距。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺工作空間，用於創新，可以使任何規模的分佈式團隊共同設計，設計和建立未來。憑藉米羅（Miro）聰明的畫布的魔力，可以將概念，思想和解決方案視為一個在任何地方都可以在任何地方發生 - 無需乾燥的標記。同步，流動並感覺到與團隊並肩工作的聯繫 - 即使在遠程，分佈或混合工作環境中。 Miro的客戶喜歡使用Miro To： *舉辦在線會議和團隊研討會 *在無限板上集思廣益 *編輯，註釋和標記文檔和PDFS *用蘋果鉛筆取數字筆記（並減少紙張的使用！） *輕鬆收集資源，照片，文檔，鏈接和參考 *計劃和管理敏捷的工作流程和Scrum儀式 *創建用戶旅行，映射過程並開發角色 *在協作空間中教授和促進互動課程 *創建一個願景委員會的思想和靈感委員會 Miro允許您隨時隨地創建。擁有超過200多個預製模板，拖放界面以及對合作者無限的限制，在Miro董事會上工作是快速而有趣的。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表板，不僅為企業提供他們想要的所有數據可能需要，但也讓他們理解並以有意義的方式採取行動。我們面臨的挑戰是開發我們產品的演變，該產品可以將極其複雜的資訊轉換為足夠直觀的視覺設計系統，使客戶能夠根據以下數據識別、創建和堆疊自己的 KPI、指標和維度模式：他們的個性化服務。透過與客戶密切合作並不斷迭代產品的更好版本，我們能夠創建足夠簡單的視覺設計語言，使用戶能夠獲得他們所需的資料可見性。
Instapage
instapage.com
Instapage 使行銷人員能夠大規模建立個人化和優化的登陸頁面，從而提高行銷活動結果和投資回報率。無需開發人員且具有用戶友好的介面，您可以快速建立相關的廣告到著陸頁體驗，以支援多個目標受眾和行銷活動目標。作為市場上最先進的登陸頁面解決方案，Instapage 為廣告映射、人工智慧驅動的內容和實驗以及內建分析提供了統一的環境。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle 是音樂家建立網站和管理直接面向粉絲的線上行銷和銷售的最有效平台。我們的一體化平台為音樂家提供強大的設計選項、行動就緒範本、免佣金音樂和商品商店、郵件清單管理、詳細的粉絲分析、電子新聞工具包工具、智慧連結等等。 Bandzoogle 可免費試用，每月套餐價格實惠，起價為 8.29 美元/月，包括託管和免費的自訂網域。
Kickpages
kickpages.com
使用 Kickpages，您可以建立登陸頁面、銷售管道、會員網站、完整網站等等！ Kickpages 成立於 2017 年，隸屬於位於愛爾蘭多尼戈爾的 First Ignition Media。 Kickpages 擁有全球分散式設計和開發團隊，是頁面建構器市場前沿的創新平台。
Airtory
airtory.com
AirTory是一個創意管理平台，允許廣告客戶在幾分鐘之內構建高性能且引人入勝的豐富媒體展示廣告。吸引您的潛在客戶，確保更好，更高的投資回報率，並通過AirTory易於構建的豐富媒體廣告改善品牌參與！我們在台式機，移動，本機和交互式視頻中都有500多個模板（儘管我們可以構建定制模板供您使用，或者我們找到了一種攝入Google Web Designer內置的廣告並作為AirTory標籤運行的方法，用於那些非常自定義的一次性）。這些可以輕鬆地在DSP或直接發布者上實現。隨著CTV和OTT平台的普及，Airtory還引入了支持動態內容，交互式功能和QR碼的視頻廣告。這些廣告可以在所有CTV和OTT平台上實施，從而使廣告客戶也可以與這些用戶互動。您可以在“展示”頁面上查看Airtory的豐富媒體廣告：https：//formats.airtory.com/此外，我們還有另一個產品自助服務+這是SaaS產品，它允許發布者向廣告商開放其廣告清單，以設置廣告商並自動管理直接的廣告活動。 Airtory的Rich Media Builder也可以集成，這只是頂部的櫻桃！最後但並非最不重要的一點是，Airtory具有其他功能，可以將您豐富的媒體活動提升到一個新的水平。使用AirTory的DCO套件創建超個人廣告，或利用我們的著陸頁建設者將其作為銷售中的產品納入您的下一個廣告系列。簡而言之，在廣告創建/貨幣化垂直方面，我們是一個更快，更便宜，更容易，更敏捷的提供商。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels 是一款一體化通路和網站建立平台，供個人和企業使用。憑藉 1000 種整合、12 種不同的支付處理器、API 和 Webhook，您還能夠： - 使用我們的拖放網站建立器建立令人驚嘆的網站。有 100 個現成模板，針對行動裝置進行了最佳化，無需編碼。 - 創建史詩般的銷售管道 - 創建您自己的電子商務商店 - 創建和銷售課程和會員資格 - CRM 管理 任何正在尋找更通用、更具成本效益的軟體平台的人 - Elite Funnels 適合您！
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容明確。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單訂閱範本中進行選擇• 啟動彈出視窗、黏性欄、嵌入內容和登陸頁面• 按產品興趣、購物車進行個人化及更多• 與Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步啟動產品測驗管道： • 產品測驗揭示購物者偏好，將購物者細分為正確的受眾並提出個性化產品推薦• 適用於各種行業的測驗模板• 顯示為彈出窗口、頁面和可嵌入格式• 使用答案和分數進行有條件的產品推薦• 將答案同步到Klaviyo、Attentive、MailChimp 等啟動購物車追加銷售管道： • 透過一鍵追加銷售和購物車交叉銷售增加AOV • 根據剛剛添加到購物車的產品觸發• 將交叉銷售顯示為彈出窗口、頁面上和嵌入內容• 購物者只需單擊一下即可將所有產品加入購物車• 將交叉銷售目標定位到回頭客細分市場啟動購物車放棄管道： • 透過以下方式防止購物車放棄：向退出購物者提供優惠• 當滑鼠移至退出時在桌面上觸發，或在行動裝置上點擊後退按鈕時觸發• 觸發購物車前放棄電子郵件和短信序列構建登陸頁面渠道： • 創建與您的廣告活動相匹配的A/B 測試登陸頁面，無需等待開發人員• 從數十個登陸頁面範本中進行選擇• 建立多步驟個人化銷售管道• 在您自己的自訂網域上託管頁面，同步到Shopify 頁面或嵌入到任何地方
AdPage
adpage.io
獲得精確的追蹤。推動更好的結果。 AdPage 正在以其尖端的伺服器端標記解決方案徹底改變電子商務領域，該解決方案專為滿足各種線上商店（包括 Lightspeed、Shopify、Magento 和 WooCommerce 上的線上商店）的電子商務機構而設計。我們的創新方法可確保您的客戶實現最可靠、最強大的追蹤設置，為電子商務分析的精確度和效能樹立新標準。 AdPage 強調伺服器端技術，繞過常見的客戶端限制，提供更安全、更快速且抗廣告攔截器的追蹤方法。這意味著各機構可以向客戶提供業界無與倫比的資料完整性和準確性。 AdPage 與領先的電子商務平台無縫集成，促進資料直接從伺服器到分析儀表板的完美流動。我們的解決方案旨在簡化追蹤設定的複雜性，使機構比以往更輕鬆地在多個客戶帳戶中實施和管理。除了單純的追蹤之外，AdPage 還透過提供以下功能來增強您的價值主張： 進階歸因模型，超越表面，揭示轉換的真正來源。自動報告功能可透過與商店中的實際轉換進行比較來監控您的追蹤設定。無限的可擴展性，可與您的代理商一起成長，支援無限數量的客戶帳戶和使用者存取等級。專門的支援可確保客戶的追蹤工作順利實施並持續取得成功。透過 AdPage，代理商可以幫助其客戶： 輕鬆、準確地應對電子商務追蹤的複雜性。透過伺服器端的準確性充分利用資料的潛力。在全面可靠的指標的支持下做出明智的決策。提升他們的追蹤設定以超越行業標準並超越競爭對手。為您的電子商務客戶選擇 AdPage，走在追蹤技術的最前沿，為他們的數位行銷工作提供無與倫比的清晰度和控制力。
Onepage
onepage.io
您會喜歡使用的網站建立工具。它有助於快速建立網站、登陸頁面、Linktree、測驗。然後用一種工具將它們連接在一起。它專注於生產力和用戶體驗方面，提供熱鍵、命令列和非常快的軟體效能。
Unstack
unstack.com
Unstack 決心透過一個統一的系統為下一代企業家和行銷團隊提供支持，以促進您的業務發展。 Unstack 平台提供最快的無程式碼網站託管，用於建立精美的行銷網站、會員網站和動態登陸頁面。透過範本庫和即用型設計元素，您可以在幾分鐘內啟動任何頁面，無需開發資源。 Unstack 還提供整合的 A/B 測試、SEO 工具、表單和聯絡人管理以及全漏斗指標。此外，Unstack 的一鍵式整合讓您可以使用所有常用的行銷工具。準備好開始建造了嗎？前往 unstack.com 免費測試平台。
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款針對聯盟產業巨頭的高階追蹤軟體。它是一款穩定且值得信賴的產品，具有一流的幫助、直覺的介面和全套功能，可讓您優化廣告活動。
Fabl
fabl.co
Fabl 於2021 年1 月被Britelite Immersive 收購，旨在提高受眾參與度，同時降低品牌發行商的生產和管理成本。和分析參與度和轉化數據；無需代理商、開發商或設計師。與大多數 CMS 平台相比，Fabl 將內容行銷頁面參與度平均提高了 6 倍。與任何登陸頁面建立器一樣易於使用，與任何 CMS 一樣強大 - Fabl 是一個內容行銷、管理和發布平台，用於大規模高效生成高度吸引人的數據驅動的內容頁面。除了典型的內容行銷平台之外，Fabl 還使行銷人員擺脫了成本、時間和技術限制，同時以指數方式提高了頁面參與度和轉換率。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
GreenRope
greenrope.com
GreenRope 是一款一體化、完整的 CRM、行銷自動化和客戶服務解決方案，專為做大事的企業而設計。 GreenRope 將銷售、行銷和營運整合為專為您的業務打造的高度可客製化的軟體解決方案。 GreenRope 不僅僅是軟體，它還是一種開展業務的方式。我們幫助使用者打破部門孤島，創造簡化的業務流程。 GreenRope 的 CRM 擁有您銷售、行銷、客戶服務和營運所需的所有工具和整合。真正的力量來自於綜合方法，而這正是 GreenRope 所提供的。 GreenRope 包括先進的行銷自動化功能、拖放式客戶旅程地圖、銷售人員自動化、客戶服務工具以及其他功能工具箱，可協助管理和營運您的業務。 GreenRope 讓您掌控從銷售到行銷再到客戶服務的整個業務。 GreenRope 是唯一真正的一體化解決方案之一。組織中的每個人都可以使用 GreenRope 來管理銷售、促進行銷活動並使用數據創造更好的客戶體驗。另外，額外的用戶始終是免費的。使用深入的銷售支援工具有效管理您的銷售管道。自訂查看聯絡人、安排約會、自動跟進以及輕鬆查看所有銷售機會的方式。 GreenRope 為您提供易於設定、測試和執行的行銷自動化。千萬不要錯過透過個人化溝通和數據驅動策略提供最佳客戶體驗的機會。透過 GreenRope，您可以在同一平台上管理多個管道 - 網站、電子郵件、行動、社交等。當您需要我們時，我們就在這裡。透過聊天、電子郵件等 24/7 與我們聯絡。此外，我們還提供深入的入職培訓、個人化培訓、認證計劃和數百個線上資源，以確保您的成功。 GreenRope 是一家致力於為客戶提供卓越價值的公司。自 2008 年成立以來，我們已經從最早的電子郵件行銷服務提供者之一發展成為市場上第一個真正完整的 CRM。 GreenRope 將銷售、行銷和營運整合到一個平台中，激發您與客戶、供應商和員工的協作，我們實踐這種協作文化，傾聽像您這樣的人的意見，打造您想要的業務運營方式。 GreenRope 的完整CRM 可以幫助企業主、銷售經理和營銷人員彌合部門之間的差距，並使數據始終可訪問，以便您的業務順利、有效地運行，並獲得團隊所需的所有信息，以更好地定位和服務他們的潛在客戶和客戶。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。 使用 VBOUT，您可以： * 從一處管理您的所有社交媒體。 * 透過建立和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 * 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 * 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 * 培養潛在客戶，從點擊到成交，甚至更進一步。 * 輕鬆增加和維護您的受眾群體清單。 * 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動。 該平台具有簡單的拖放登陸頁面和表單、直覺的視覺自動化建構器、社交媒體管理、電子郵件行銷工具以及用於各種行銷活動的不斷增長的預先建立範本庫。深入的本地分析和潛在客戶追蹤使行銷人員能夠全面了解他們的管道、清單參與度和行銷活動績效。 成長型企業和機構信賴 VBOUT 的靈活平台和屢獲殊榮的免費高級支持，幫助他們吸引合適的客戶、將更多訪客轉化為客戶，並在一個易於使用的平台上開展完整的營銷活動。
AllClients
allclients.com
適用於小型企業的排名第一的客戶管理和行銷自動化系統。 專為非常小的企業設計。輕鬆管理您的聯絡人、發送電子郵件並自動進行行銷。
BOWWE
bowwe.com
BOWWE 旨在為您在網站創建的每個階段提供支援 - 從創意、設計和開發到業務維護和穩定成長。 NoCode & LowCode 平台，利用原創技術，讓您創造強大的設計並在網路上完全自主。建立網站、登陸和微型頁面、作品集和簡歷或部落格比您想像的更容易、更快捷。 您可以從頭開始建造或使用超過 500 個完全可自訂的模板以及 570 多個現成的小部件、部分和區塊。建構器、應用程式、行銷工具和人工智慧的獨特組合將使您的網站不僅美觀，而且自動回應、快速加載，並為關鍵的搜尋引擎結果做好準備。您可以建立、分析和優化您的內容。 無論是否有程式設計經驗，都可以在不到 1 天的時間內創建一個令人驚嘆且功能強大的 Web 專案。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、Viber、行動、推播通知、網站、Facebook、Google、明信片）設計引人入勝的活動。
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 行銷工具套件 用於在 WordPress 網站上獲得更多潛在客戶和銷售的一體化平台 停止將解決方案捆綁在一起，開始使用專為創作者、企業家和數位行銷人員設計的單一平台來建立一個獲得更多潛在客戶和銷售的網站
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一個功能強大的網站和登陸頁面無程式碼建構器，可讓您使用易於使用的建構器建立高度轉換的 Web 專案。非常適合潛在客戶開發、銷售產品、產品組合、活動等。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow 可協助您將網站訪客轉換為潛在客戶、註冊和銷售。使用其拖放建立器，您可以建立註冊管道、潛在客戶生成流程和互動式多步驟表單，以建立引人入勝的網站體驗。透過與成長行銷人員所需的行銷工具在本地整合來分析流程的績效。 ** 建置：從 25 多個建置區塊中進行選擇，立即建置多功能流程 - 只需拖放即可！定義路線和「如果這樣，那麼那樣」邏輯，以更聰明、更人性化、更好地參與。將您的流程嵌入任何網站或僅將其用作獨立的登入頁面。您的流程針對行動裝置進行了最佳化，100% 回應，即使使用者的網路連線速度較慢，載入速度也極快。 ** 設計：完全客製化您的流程，以完美搭配您的品牌並傳達您的價值觀。利用風格變數的力量和像素完美的體驗。超過 30,000 個圖示（三種權重、53 個類別和 720 個子類別）可供您加快工作流程。 ** 分析：使用 Heyflow 的分析儀表板來了解使用者的行為。透過本地整合 Google 標籤管理器、Google Analytics 或 Facebook Pixel 來衡量流程的效能。自動將 URL 參數從您的目標網頁傳遞到您的流程。 ** 整合：透過電子郵件、GSheets、Pipedrive、Slack、Asana 以及 Zapier 的 2,000 多種其他服務接收您的回覆。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市場上最強大的登陸頁面創建器，創建極其快速且優化的頁面，轉換您的訪客並發展您的業務。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近為消費者提供服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一種一體化文字行銷解決方案，可協助企業增加訂閱者並大規模提供 1:1 個人化購物體驗。利用個人化的圖片簡訊和銷售頁面，獲得最高的開啟率和轉換率。利用先進的活動分析來贏得更多用戶，並根據可能購買特定商品而不是其他商品的銷售頁面意圖數據來細分訂閱者。我們的簡訊專家隨時為您提供協助。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是科技新創公司的簡單登陸頁面建構器。超過 5,000 名來自 SaaS、行動應用程式、桌面應用程式和技術產品的才華橫溢的創始人和行銷人員使用我們的魔力為他們的專案建立網站。
Marketplan
marketplan.io
多合一行銷平台。 從一個強大的地方即可規劃、執行、規劃和優化您的整個行銷策略。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
Knak Enterprise
knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
Brizy Cloud
brizy.cloud
為您的企業或客戶創建高轉換率的銷售登陸頁面、潛在客戶開發和行銷登陸頁面的最簡單方法。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是一個技術平台，旨在彌合實體領域和數位領域之間的差距，使品牌能夠更有效地與客戶建立聯繫。透過促進有價值的第一方資料的捕獲，Flowcode 使企業能夠增強其行銷策略並優化客戶參與度。這種創新的解決方案在當今的數位環境中尤其重要，在當今的數位環境中，了解消費者行為對於推動轉換和培養品牌忠誠度至關重要。 Flowcode 主要針對尋求改善客戶互動的品牌，服務於各個行業，包括零售、娛樂和酒店業。其工具旨在優化轉換管道，使企業能夠準確識別和映射客戶興趣。對於希望創建與受眾產生共鳴的個人化體驗的組織來說，此功能特別有用。透過利用 Flowcode，品牌可以解鎖獨特的體驗，不僅可以吸引客戶，還可以鼓勵重複參與。 Flowcode 的突出功能之一是能夠促進超過 7.11 億次互動，展示了其在增強主要場館和活動中的客戶體驗方面的有效性。這種程度的參與顯示 Flowcode 有能力推動品牌與消費者之間有意義的互動。此外，該平台受到超過60%的財富500強企業的信賴，顯示其在滿足大型企業需求方面的可靠性和有效性。 Flowcode 的獨特賣點包括實體和數位接觸點的無縫集成，使品牌能夠從客戶互動中收集可行的見解。該平台提供即時分析工具，使企業能夠追蹤參與度指標並相應地調整策略。這種數據驅動的方法不僅可以增強行銷力度，還可以加深對客戶偏好的了解，最終帶來更有效的行銷活動。 總而言之，Flowcode 透過提供全面的解決方案以創新方式將品牌與其客戶聯繫起來，在技術領域中脫穎而出。透過專注於第一方資料收集和參與度優化，Flowcode 為企業提供了駕馭不斷變化的數位環境並與受眾建立持久關係所需的工具。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
ActiveCampaign
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ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的業績，行銷不應該變得複雜。使用一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發送及時、個人化的電子郵件內容。根據聯絡人的行為或屬性觸發電子郵件。 * 優化和衡量成功 報告工具可以深入了解表現最佳的行銷活動，而 A/B 測試則提供了改善關鍵指標的槓桿。 幾十年來，Benchmark Email 一直為世界各地的企業提供智慧電子郵件行銷工具，幫助他們接觸受眾。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一個 SaaS 業務管理平台，它將許多公司的基本服務整合到一個易於採用且經濟實惠的解決方案中。它專為中小型企業設計，為他們提供了大型企業級系統的範圍和整體業務方法，同時以更易於管理的方式交付。這種完全整合的方法使工作比縫合在一起的單一用途應用程式叢集更加高效，提供更好的資料安全性，更易於學習、採用、使用、管理，並且成本更低。中小型企業可以獲得功能齊全的業務解決方案（CRM、銷售和行銷、專案、支援、工作流程自動化等等…），該解決方案旨在透過逐步採用不同的內部業務部門來滿足其需求，同時消除對一組單一用途的應用程式。一切都始於免費的 CRM。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。