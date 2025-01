轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

Brevo

brevo.com

在當今競爭激烈的商業環境中,提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo,您可以將客戶支援提升到新的高度,同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話,即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶,確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶,以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品,為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成,輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處,全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業,體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業,我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。