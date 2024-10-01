轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Elicit
elicit.org
人工智慧研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可協助您對資料集進行分類、集思廣益研究問題以及搜尋出版品。
Miro
miro.com
Miro 提供了一個用於創新的視覺化工作空間，使任何規模的分散式團隊能夠共同夢想、設計和建立未來。如今，全球 20 萬家組織（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的總用戶總數超過 7,000 萬，依靠 Miro 來改善產品開發協作、加快上市時間並確保新產品和服務交付給客戶需求。 Miro 的視覺化工作空間使分散的團隊能夠聚集在一起，在整個創新生命週期中綜合資訊、制定策略、設計產品和服務以及管理流程。當您查看 Miro Board 時，您可以看到數百名協作者以螢幕上的指定遊標的形式在空間中移動，設計、貢獻想法、提供回饋，並使用共享工具和資訊共同創建。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Taplink
taplink.at
Taplink 可協助您在 10 分鐘內為您的企業在 Instagram 上建立一個高轉換率的登陸頁面。使用多種行銷功能來增加銷售額
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Swipe Pages
swipepages.com
使用行動優先 AMP 登陸頁面捕捉更多潛在客戶並提高轉換率。功能豐富的登陸頁面建立器受到 7500 多名行銷人員的信賴。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
Pendo
pendo.io
Pendo 幫助您為更快樂、更有效率的使用者和員工提供更好的軟體體驗。 Pendo 協助產品團隊提出並回答以下問題：客戶或員工正在與哪些功能互動？他們忽略了哪些？產品的哪些部分會讓人高興或沮喪？根據這些相同的見解，您可以輕鬆設定應用程式內指南，無需任何編碼，即可在應用程式內部推動軟體採用、提供支援並產生更好的潛在客戶。借助 Pendo，您可以幫助您的用戶從您的軟體中獲得最大價值，以便您能夠有效地推動成長。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。 使用 VBOUT，您可以： * 從一處管理您的所有社交媒體。 * 透過建立和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 * 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 * 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 * 培養潛在客戶，從點擊到成交，甚至更進一步。 * 輕鬆增加和維護您的受眾群體清單。 * 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加...
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助...
Knak Enterprise
knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 將您的整個業務結合起來，幫助每個人更好地工作、協同工作，並透過單一基於雲端的系統以正確的方式工作。行銷可以產生更多高品質的銷售線索，銷售可以達成更多交易，財務可以快速輕鬆地開立發票，支援可以提供卓越的服務。 Workbooks 可以隨時隨地在所有設備上進行安全訪問，並與您當前的系統無縫集成，為您的團隊提供360 度客戶的單一視圖，幫助他們專注於正確的事情並獲得做出決策所需的實時見解。 Workbooks 可協助您將客戶置於業務的核心，並建立持久、有利可圖的關係，從而以可持續的方式增加長期收入。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle 是音樂家建立網站和管理直接面向粉絲的線上行銷和銷售的最有效平台。我們的一體化平台為音樂家提供強大的設計選項、行動就緒範本、免佣金音樂和商品商店、郵件清單管理、詳細的粉絲分析、電子新聞工具包工具、智慧連結等等。 Bandzoogle 可免費試用，每月套餐價格實惠，起價為 8.29 美元/月，包括託管和免費的自訂網域。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一種行為分析解決方案，可幫助新創公司透過熱圖、AB 測試和調查獲取有價值的客戶回饋和見解。它可以幫助行銷人員透過直觀地顯示客戶在網站上點擊和滾動的位置來衡量客戶行為。 A/B 測試使團隊能夠提高內容參與度並找出表現不佳的頁面。產品擁有者可以獲得即時回饋，比較多種裝置上的吸引力，識別關鍵用戶群並觀察用戶注意力，以製定優化的行銷策略。
Project Broadcast
projectbroadcast.com
Project Broadcast 是一個功能強大且經濟高效的文字行銷平台，旨在使企業能夠創建和管理行銷點滴活動，同時透過 SMS 訊息接觸其客戶群。 Project Broadcast 具有聊天、廣播訊息、活動、登陸頁面、關鍵字等功能，是滿足強大且經濟實惠的文字行銷需求的首選平台。
Userback
userback.io
隆重介紹 Userback，這是領先的用戶研究平台，適合希望了解用戶並打造更好產品的小型團隊。透過 Userback，您可以收集元資料豐富的視覺回饋，並透過 NPS、CES 和 CSAT 指標等應用程式內調查深入了解使用者的情緒和行為。透過完整的會話重播功能，為任何回饋添加深層背景。建立使用者細分並從登入的那一刻起追蹤每個使用者。透過品牌功能入口網站、公共路線圖以及所有回饋的集中位置將這一切包裹起來，從而將回饋開銷減少 70%，並將回饋關閉時間延長 10 倍。沒有代碼？沒問題，立即開始使用無程式碼的瀏覽器擴展，非常適合內部 QA 和錯誤追蹤。這是一個讓小團隊變得強大的平台
Presence Stars
presencestars.com
透過選擇範本並在管理面板中的表單中填寫數據，輕鬆建立網站。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels 是一款一體化通路和網站建立平台，供個人和企業使用。憑藉 1000 種整合、12 種不同的支付處理器、API 和 Webhook，您還能夠： - 使用我們的拖放網站建立器建立令人驚嘆的網站。有 100 個現成模板，針對行動裝置進行了最佳化，無需編碼。 - 創建史詩般的銷售管道 - 創建您自己的電子商務商店 - 創建和銷售課程和會員資格 - CRM 管理 任何正在尋找更通用、更具成本效益的軟體平台的人 - Elite Funnels 適合您！
Sprig
sprig.com
Sprig 是一個用戶洞察平台，使產品團隊能夠利用豐富且快速的用戶洞察來建立卓越的產品。 Dropbox、Notion 和 Loom 等下一代產品團隊利用 Sprig 的洞察工具套件改善了他們的產品體驗： 1. 調查：傾聽產品中目標使用者的聲音並向其學習。 2. 重播：捕捉使用者會話的剪輯以及他們的產品內回饋。 3. AI 分析：利用 GPT 支援的 AI 將使用者回饋轉化為產品機會。 Sprig 總部位於加州舊金山，並獲得 Andreessen Horowitz、Accel、First Round Capital 和 Figma Ventures 的支持。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ ...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出此服務，並於 2009 年公開。 截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Full...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的業績，行銷不應該變得複雜。使用一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。