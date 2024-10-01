轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 納米比亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Miro
miro.com
Miro 提供了一個用於創新的視覺化工作空間，使任何規模的分散式團隊能夠共同夢想、設計和建立未來。如今，全球 20 萬家組織（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的總用戶總數超過 7,000 萬，依靠 Miro 來改善產品開發協作、加快上市時間並確保新產品和服務交付給客戶需求。 Miro 的視覺化工作空間使分散的團隊能夠聚集在一起，在整個創新生命週期中綜合資訊、制定策略、設計產品和服務以及管理流程。當您查看 Miro Board 時，您可以看到數百名協作者以螢幕上的指定遊標的形式在空間中移動，設計、貢獻想法、提供回饋，並使用共享工具和資訊共同創建。
Elicit
elicit.org
人工智慧研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可協助您對資料集進行分類、集思廣益研究問題以及搜尋出版品。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Taplink
taplink.at
Taplink 可協助您在 10 分鐘內為您的企業在 Instagram 上建立一個高轉換率的登陸頁面。使用多種行銷功能來增加銷售額
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ ...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出此服務，並於 2009 年公開。 截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Full...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的業績，行銷不應該變得複雜。使用一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Pendo
pendo.io
Pendo 幫助您為更快樂、更有效率的使用者和員工提供更好的軟體體驗。 Pendo 協助產品團隊提出並回答以下問題：客戶或員工正在與哪些功能互動？他們忽略了哪些？產品的哪些部分會讓人高興或沮喪？根據這些相同的見解，您可以輕鬆設定應用程式內指南，無需任何編碼，即可在應用程式內部推動軟體採用、提供支援並產生更好的潛在客戶。借助 Pendo，您可以幫助您的用戶從您的軟體中獲得最大價值，以便您能夠有效地推動成長。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在...
Swipe Pages
swipepages.com
使用行動優先 AMP 登陸頁面捕捉更多潛在客戶並提高轉換率。功能豐富的登陸頁面建立器受到 7500 多名行銷人員的信賴。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經...
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Brizy Cloud
brizy.cloud
為您的企業或客戶創建高轉換率的銷售登陸頁面、潛在客戶開發和行銷登陸頁面的最簡單方法。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一個協作式客戶體驗地圖平台，可讓您在線上建立、匯出和分享客戶旅程地圖、角色和影響圖。該工具集對於初學者來說很簡單，但對於專業人士來說功能強大。團隊將特別享受協作選項以及標準化和擴展不同專案的可能性。主要功能： - 範本庫：適用於13 個以上行業的100 多個免費客戶旅程地圖和角色模板- 用戶角色和團隊- 團隊庫（接觸點、渠道、圖像等） - 多個角色- 旅程圖集（層次結構） - 人工智慧 -強大的角色產生器- 電子郵件和密碼保護的直接連結共享- 品牌推廣- Azure AD 整合、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、...
TheyDo
theydo.io
對於以體驗為主導、以客戶為中心的公司的服務設計師和經理來說， TheyDo 是有史以來最具協作性的旅程管理平台。 對於那些相信提供卓越客戶體驗的唯一方法是團結一致的人來說，這可以幫助他們比以前輕鬆兩倍，並多年來第一次保持一致性。 與地圖工具不同， TheyDo 旨在管理跨團隊、產品和地理的旅程，並且一切都在以旅程為中心的統一框架中進行。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以幫助您了解為什麼您的網站獲得的流量無法轉換為銷售或潛在客戶。我們的轉換率優化工具受到全球超過 450,000 個網站的信賴，可以深入了解人們在其網站上的行為。提高您的銷售額並進一步了解您的網站訪客我們的會話記錄和動態熱圖可讓您查看人們在您的網站上單擊、滾動和點擊的位置，以了解是什麼阻止了他們購買。使用可優化細分深入了解單一人的訪客旅程，觀看沮喪或困惑的訪客的會話重播。透過查看人們與動態熱圖互動最多或最少的內容的聚合視圖，了解更大的圖像。使用滾動熱圖來查看人們是否向下滾動頁面足夠遠以查看您的號召性用語，或者他們是否在您轉換之前就離開了。減少購物車放棄即時聊天和訪客即...
Phonesites
phonesites.com
將更多訪客轉變為顧客。 只需 10 分鐘即可輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出視窗和數位名片。從您的手機就可以了！