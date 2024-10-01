轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Miro
miro.com
Miro 提供了一個用於創新的視覺化工作空間，使任何規模的分散式團隊能夠共同夢想、設計和建立未來。如今，全球 20 萬家組織（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的總用戶總數超過 7,000 萬，依靠 Miro 來改善產品開發協作、加快上市時間並確保新產品和服務交付給客戶需求。 Miro 的視覺化工作空間使分散的團隊能夠聚集在一起，在整個創新生命週期中綜合資訊、制定策略、設計產品和服務以及管理流程。當您查看 Miro Board 時，您可以看到數百名協作者以螢幕上的指定遊標的形式在空間中移動，設計、貢獻想法、提供回饋，並使用共享工具和資訊共同創建。
Elicit
elicit.org
人工智慧研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可協助您對資料集進行分類、集思廣益研究問題以及搜尋出版品。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經...
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是科技新創公司的簡單登陸頁面建構器。超過 5,000 名來自 SaaS、行動應用程式、桌面應用程式和技術產品的才華橫溢的創始人和行銷人員使用我們的魔力為他們的專案建立網站。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Taplink
taplink.at
Taplink 可協助您在 10 分鐘內為您的企業在 Instagram 上建立一個高轉換率的登陸頁面。使用多種行銷功能來增加銷售額
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以幫助您了解為什麼您的網站獲得的流量無法轉換為銷售或潛在客戶。我們的轉換率優化工具受到全球超過 450,000 個網站的信賴，可以深入了解人們在其網站上的行為。提高您的銷售額並進一步了解您的網站訪客我們的會話記錄和動態熱圖可讓您查看人們在您的網站上單擊、滾動和點擊的位置，以了解是什麼阻止了他們購買。使用可優化細分深入了解單一人的訪客旅程，觀看沮喪或困惑的訪客的會話重播。透過查看人們與動態熱圖互動最多或最少的內容的聚合視圖，了解更大的圖像。使用滾動熱圖來查看人們是否向下滾動頁面足夠遠以查看您的號召性用語，或者他們是否在您轉換之前就離開了。減少購物車放棄即時聊天和訪客即...
Stormly
stormly.com
Stormly 就像在您的指尖擁有一個由 AI 和 GPT-4 提供支援的整個產品團隊，不再需要花費大量時間來弄清楚要問什麼問題。我們的技術將建議重點領域並根據您的問題建立自訂儀表板。現在，您不僅可以深入了解使用者的行為，還可以獲得有關如何改進產品的客製化建議。發現新的見解，促進協作，並將集思廣益轉變為快樂而有成效的體驗。 Stormly是一家歐洲公司。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
Instapage
instapage.com
Instapage 使行銷人員能夠大規模建立個人化和優化的登陸頁面，從而提高行銷活動結果和投資回報率。無需開發人員且具有用戶友好的介面，您可以快速建立相關的廣告到著陸頁體驗，以支援多個目標受眾和行銷活動目標。作為市場上最先進的登陸頁面解決方案，Instapage 為廣告映射、人工智慧驅動的內容和實驗以及內建分析提供了統一的環境。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
Onepage
onepage.io
您會喜歡使用的網站建立工具。它有助於快速建立網站、登陸頁面、Linktree、測驗。然後用一種工具將它們連接在一起。它專注於生產力和用戶體驗方面，提供熱鍵、命令列和非常快的軟體效能。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中...
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階...
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音註釋來補充其錯誤報告，其中自動包括網路和裝置日誌以及重現步驟。該 SDK 還與開發人員使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIR...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。